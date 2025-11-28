La peligrosa consecuencia del ICE en Chicago que impacta en el estado de las propiedades

Con la Operación Midway Blitz, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha aumentado sus operativos en ciudades como Chicago, en Illinois. Una peligrosa consecuencia de sus actividades impacta en el estado de las propiedades.

Funcionarios de la FEMA se retiran por presencia del ICE

The Washington Post reportó que funcionarios de Illinois y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) retiraron a decenas de trabajadores que hacían evaluaciones de propiedades afectadas por inundaciones porque agentes de inmigración realizaban patrullajes cerca.

El objetivo principal de la FEMA es coordinar una respuesta ante un desastre que ha ocurrido en Estados Unidos FEMA

De acuerdo con el medio, unos diez grupos de trabajadores federales, estatales, del condado y locales tuvieron que dejar de evaluar cientos de hogares que sufrieron graves daños por las tormentas de meses anteriores.

Estas revisiones ayudan a la agencia federal a documentar los impactos del desastre y a fundamentar la necesidad de asistencia para la recuperación.

Según una carta obtenida por The Washington Post, en octubre, la Administración Trump negó la solicitud inicial de Illinois para una declaración de desastre, bajo el argumento de que hubo una “insuficiente severidad”.

Fue así que el estado pidió a la FEMA que realizará análisis adicionales para documentar los daños en decenas de viviendas que aún se recuperan, con el objetivo de que el gobierno federal reconsideré la decisión.

Por qué la presencia del ICE en Chicago traerá consecuencias a las propiedades

El encuentro entre funcionarios de la FEMA y agentes de inmigración se produjo a pesar de una supuesta advertencia que un administrador regional de la agencia dio al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre las operaciones de reconocimiento planificadas.

El incidente ocurre en el contexto de un endurecimiento de operativos migratorios bajo la administración Trump Xu Jing - XinHua

El medio citado señala que luego de la retirada de los equipos de trabajo, “no pudieron regresar a evaluar esas viviendas en los días siguientes”.

Un trabajador de la FEMA que participó en las labores del 6 de noviembre, en diálogo con The Washington Post, señaló que cerca del vecindario de Gage Park en Chicago, un área muy afectada, casi todos los residentes de una calle “tenían aguas residuales en los sótanos” y lidiaba con la presencia de moho en sus hogares.

“Queremos tantos datos como sea posible para presentarle al presidente un panorama claro de que el condado de Cook necesita asistencia federal, y eso lo encontramos cuando estamos allí afuera tocando puertas y hablando con la gente”, añadió el funcionario.

Trabajadores de FEMA advierte sobre el miedo en la comunidad

Un miembro de la FEMA, que vio pasar un vehículo de ICE el día en que hacían inspecciones de viviendas, comentó que temían que los miembros de la comunidad pudieran confundirlos con agentes de inmigración, “lo que podría provocar caos o conflicto”.

Funcionarios de la dependencia explicaron al medio que al responder a desastres y ayudar a personas que han sufrido daños en sus hogares o lo han perdido todo, no piden ni recopilan información sobre el estatus migratorio.

En diversas partes de Illinois se han generado protestas contra el aumento de las redadas migratorias por la Operación Midway Blitz SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cuando FEMA va a vecindarios afectados por tormentas o inundaciones donde viven más personas indocumentadas, los residentes ya están nerviosos y dudan en hablar con los trabajadores federales”, dijo un funcionario de la región.

Agregó que al tocar puertas, los trabajadores de la agencia suelen decir a los residentes: “No somos inmigración, estamos aquí para ayudar”, pero que luego se vea a agentes del ICE en el área elimina la confianza y “es absolutamente aterrador para las personas que quieren ayudar, no dañar.”