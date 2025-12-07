Cuáles son las tácticas para resistir al ICE aplicadas con éxito en ciudades con migrantes latinos

Ante la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y los operativos de la Patrulla Fronteriza en ciertas ciudades, los migrantes están alerta. En ese sentido, las comunidades organizan tácticas y formas de resistir y protegerse de los oficiales. Esa información se compartió durante jornadas de capacitación para que extranjeros de todo el país norteamericano la conozcan.

ICE Watch: la capacitación que enseña a migrantes cómo actuar ante operativos del ICE

En el marco migratorio actual de EE.UU., un grupo de activistas organizó este evento para capacitar a líderes comunitarios y extranjeros en todo el territorio. La intención es resistir legalmente a los operativos del ICE y registrar cualquier comportamiento inadecuado por parte de agentes.

La jornada de ICE Watch tuvo como objetivo capacitar a migrantes latinos sobre operativos del ICE Flickr/IC - Flickr/ICE

Según NBC News, la primera jornada de lo que se denominó como “ICE Watch” se realizó el 21 de noviembre y tuvo el protagonismo de líderes comunitarios de Chicago en la organización. La iniciativa tiene el mismo nombre que el proyecto Immigrant Defense Project, que se encuentra inactivo desde junio, pero se trata de ideas separadas.

En este caso, la primera sesión de capacitación fue virtual y contó con extranjeros de ciudades como Memphis, Tennessee; Oakland, California; y Nueva Orleans, Louisiana; y Nueva York. En todos los casos, se trata de territorios con probabilidades de ser escenario de operativos migratorios próximamente.

Los organizadores latinos brindaron distintos consejos y herramientas sobre cómo actuar ante la presencia masiva de agentes del ICE o la Patrulla Fronteriza. Algunas de las claves fueron:

Prestar atención a los detalles : el número de oficiales en un lugar específico y qué uniformes llevan puestos son datos importantes a tener en cuenta.

: el número de oficiales en un lugar específico y qué uniformes llevan puestos son datos importantes a tener en cuenta. Identificación de violaciones a los derechos : esto debe hacerse con el mayor nivel de detalle posible para detectar faltas de las agencias federales en sus operativos.

: esto debe hacerse con el mayor nivel de detalle posible para detectar faltas de las agencias federales en sus operativos. Patrullas organizadas: estas iniciativas se realizan con el objetivo de advertir y proteger a los migrantes en las ciudades.

El evento busca organizar y capacitar para que migrantes sepan cómo actuar ante agentes del ICE Archivo

La advertencia a migrantes en el evento ICE Watch

Más allá de enumerar qué hacer para defenderse durante los operativos del ICE, la capacitación también mencionó algunos riesgos en la interacción con agentes y dio consejos:

Mantener una distancia segura : al documentar cualquier actividad, es importante no acercarse demasiado a un oficial.

: al documentar cualquier actividad, es importante no acercarse demasiado a un oficial. Evitar la interacción física : en ningún escenario se debe proceder al contacto con agentes del ICE.

: en ningún escenario se debe proceder al contacto con agentes del ICE. Usar tácticas no violentas: la vigilancia vecinal es para documentar lo que sucede y no para interferir en los operativos.

El evento ICE Watch advirtió sobre riesgos que sufren los migrantes el encuentro con agentes Archivo

El ICE y la Patrulla Fronteriza intensifican operativos en varias ciudades de EE.UU.

Más allá de que el evento se enfocó en el ICE, estos consejos aplican también a encuentros con la Patrulla Fronteriza. La entidad federal ya realizó operativos dirigidos en Los Ángeles, Chicago y Charlotte.

Durante esas operaciones, las respuestas comunitarias de resistencia se hicieron presentes. A pesar de esto, se multiplicaron las detenciones, muchas de ellas a extranjeros sin antecedentes.

Ahora, de acuerdo con Axios, la Patrulla Fronteriza se prepara para comenzar la operación Swamp Sweep en Nueva Orleans. Este lunes comenzarían las actividades de los agentes.

El operativo tiene el objetivo de detener a 5000 migrantes en Louisiana y Mississippi, por lo que la presencia de oficiales será algo frecuente en otras ciudades de la zona.