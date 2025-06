Es hondureña, tiene seis años y el ICE detuvo a su madre: está sola en Chicago y sin un tutor legal

Una niña de seis años de origen hondureño se enfrenta a difícil situación como consecuencias de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Semanas atrás, su madre se presentó a una cita migratoria en Chicago, cuando fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) y ahora enfrenta un proceso de deportación. En este contexto, la pequeña quedó sola en Estados Unidos sin un tutor legal.

Se presentó a una cita con el ICE en Chicago y la detuvieron: su hija quedó sola en EE.UU.

El 4 de junio, Wendy Sarai Pineda, una migrante hondureña de 39 años, acudió a una cita con el ICE en un centro de Chicago, donde debía reportarse regularmente. Sin embargo, lo que parecía ser un registro rutinario terminó con su arresto. Entonces, fue enviada a un centro de detención para inmigrantes, donde aguarda por su deportación.

Wendy fue arrestada tras asistir a una cita con el ICE y enviada a un centro de detención de migrantes ICE Official Website - Foto ICE

Según Chicago Tribune, al momento de la detención de Wendy, Gabriela —su hija de seis años, que tiene un caso de asilo pendiente— estaba en la escuela.

Ceferino Gómez, pareja de Wendy, es quien se encarga por el momento de la niña. Para no angustiarla, le dijo que su mamá había viajado a Honduras para hacer algunos trámites. Sin embargo, no sabe cuánto tiempo más podrá sostener esta versión y cuidarla, dado que no tiene su tutela legal.

Por este motivo, no podrá viajar con la niña a Honduras para que se reúna con su madre cuando sea expulsada. “Su mamá tiene miedo que el estado o el gobierno federal se la quiten y no volver a verla”, señaló.

Una migrante hondureña de 6 años quedó sola en EEUU, tras la detención de su madre Erin Hooley - AP

Por otro lado, explicó que Pineda permanece detenida en el Centro de Detención del Condado de Kenton en Kentucky y que no hay una fecha establecida para su deportación. Ella ingresó junto a su hija en mayo de 2023 a EE.UU. en busca de asilo, pero no sabía que tenía una orden de deportación previa por haber entrado a ese país sin autorización años atrás.

Aunque Gómez intentó contactar al Consulado de Honduras en Chicago y a otras organizaciones, no logró una solución. “¿Qué hago si Gaby se enferma, si necesita algo que requiere que sus padres estén aquí?”, se preguntó.

Mientras tanto, cuando Gómez tiene que trabajar, la niña queda al cuidado de una vecina de 74 años, que lamentó: “Me rompe el corazón verla sola y no saber qué le pasará”.

En casos de separaciones forzadas por la detención y deportación de sus padres, muchos menores son enviados a centros de acogida Eric Gay - AP

Familias separadas: el drama de los niños afectados por las deportaciones en EE.UU.

Gabriela no es la única niña que enfrenta esta situación. Cuando el ICE detiene o deporta a los padres, muchos niños, incluidos los que son ciudadanos estadounidenses o tienen el estatus migratorio pendiente, quedan desamparados. A menudo, son enviados con familiares o, en algunos casos, terminan en hogares de acogida.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes destacan que no hay un protocolo federal que garantice la reunificación de estos niños con sus padres. “No existe una infraestructura para los niños que se quedan atrás cuando sus padres son deportados”, afirmó Eréndira Rendón, vicepresidenta de justicia migratoria de The Resurrection Project. Este vacío legal deja a muchos menores lejos de sus padres y atrapados en un laberinto burocrático.