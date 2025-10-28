Es mexicano y trabajaba en la construcción en Chicago, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza en un caótico operativo

La tarde del sábado 25 de octubre se vivió un momento de tensión en el vecindario Old Irving Park de Chicago. Vecinos del área se enfrentaron a oficiales de la Patrulla Fronteriza ante el arresto de un inmigrante. El encontronazo con los agentes de inmigración resultó en la detención de dos estadounidenses y acusaciones por el uso de gas lacrimógeno.

Video: el momento en el que un inmigrante es detenido

Los medios locales y nacionales dieron a conocer un video en el que se observa la movilización de los vecinos del barrio de Old Irving Park, en el noroeste de la ciudad, ante la detención de Luis Villegas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), también se arrestaron a dos ciudadanos estadounidenses “por agredir y obstaculizar el paso de un funcionario federal”.

El polémico arresto de un migrante y dos ciudadanos en el vecindario Old Irving Park de Chicago

La familia de Luis Villegas señala que trabajaba en una residencia de la zona cuando fue perseguido y arrestado por los agentes federales. Luego, los vecinos salieron de sus viviendas para defender al migrante, antes de que, según testigos, se lanzara gas lacrimógeno, relata ABC Chicago.

El detenido ha vivido en el área de Chicago la mayor parte de su vida, después de llegar desde México con su familia a los cuatro años. Actualmente, el hombre tiene 35 años, es padre de familia, y obrero de la construcción del negocio de su hermano.

“Él no le hacía daño a la comunidad. Lo único que estaba haciendo era trabajar en la construcción de una casa que había quedado inconclusa”, escribió su hermano Luis en el sitio de recaudación GoFundMe, donde se montó una campaña para apoyar a su familia.

“Luis es un hombre muy fuerte, independiente y trabajador que siempre se esforzó por mantenerse a sí mismo y a su familia. Él velaba por todos y cada uno de nosotros como sus hermanos; nunca había un momento aburrido con él”, agregó.

Critican a la Patrulla Fronteriza por el uso de gas lacrimógeno

Las detenciones y el despliegue de gas lacrimógeno ocurrieron en una cuadra residencial donde unas horas más tarde estaba programado un desfile de disfraces de Halloween para niños, de acuerdo con Chicago Sun Times. La concejal Ruth Cruz calificó la medida en su distrito como “ataques no provocados y profundamente preocupantes”.

La familia de Villegas inició una recaudación de fondos para ayudarse en los gastos del caso de inmigración GoFundMe - GoFundMe

Brian Kolp, un exfiscal y abogado de la ciudad de Chicago, salió a su jardín descalzo y en pijama para gritar a los agentes que arrastraban a Villegas hacia un vehículo sin distintivos. En diálogo con el medio citado, recordó que los oficiales sacaron a su vecino de 70 años de su automóvil y vio a otra persona en bicicleta ser detenida.

El DHS explicó en un comunicado que se emitieron múltiples advertencias antes de liberar el gas lacrimógeno, pero Kolp indicó que no escuchó ninguna.

“Esos no eran activistas, no eran manifestantes pagados, literalmente eran mis vecinos saliendo de sus casas a las diez de la mañana porque vieron a agentes sin ley actuando de manera violenta”, comentó el exfiscal.

Chicago Sun Times precisa que el mismo sábado, a unos kilómetros de distancia y alrededor de la misma, en la esquina de Roscoe Street y Harding Avenue, los agentes federales nuevamente desplegaron gas lacrimógeno mientras los residentes les gritaban.

El DHS defiende las medidas de control

En el comunicado del DHS, señalan que el 25 de octubre de 2025, la Patrulla Fronteriza llevó a cabo una operación que resultó en el arresto de un extranjero ilegal de México, que había sido detenido previamente por agresión.

El sábado, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron un operativo en el barrio de Old Irving Park Cortesía para Chicago Sun Times - Cortesía para Chicago Sun Times

Asimismo, advierten que durante los operativos, los agentes fueron rodeados y acorralados por un grupo de agitadores y que emitieron múltiples órdenes legítimas y advertencias verbales que fueron ignoradas.

“Para despejar la zona de forma segura tras múltiples advertencias y ante el avance continuo de la multitud, la Patrulla Fronteriza tuvo que implementar medidas de control”, señala el informe.