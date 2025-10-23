Son hermanas, el ICE arrestó a su padre en Chicago y ahora venden tamales para luchar contra su deportación

Mientras vendía comida en las calles de Chicago, Illinois, un hombre latino fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Para cubrir los gastos del proceso judicial, sus hijas decidieron vender tamales y bebidas calientes, con el objetivo de evitar la deportación.

El arresto del latino en Chicago

El 16 de octubre, agentes del ICE llegaron a la calle 52 y Pulaski y arrestaron a Fausto Valladares Alvarez, un trabajador inmigrante y padre de cinco jóvenes. Según relataron sus hijas, el latino llegó a EE.UU. “para darle a su familia una vida mejor”.

El hombre fue arrestado por ICE el 16 de octubre afuera del Supermall de la calle 52 y Pulaski en Chicago GoFundMe - GoFundMe

Al enterarse del arresto en redes sociales, las hijas de Valladares Alvarez se movilizaron. Al día siguiente organizaron una recaudación para conseguir fondos mediante la venta de tamales y atole, una bebida tradicional hecha de masa de maíz.

En una jornada que comenzó a las 7 de la mañana, lograron vender 24 docenas de tamales, junto con arroz con leche y bebidas calientes. Lo recaudado es para cubrir los gastos del proceso judicial y asistencia legal para evitar la deportación de su padre.

Un arresto de ICE en GoFundMe

“Ayuda a traer a mi padre a casa: víctima de una detención del ICE”, inicia la descripción de la página vigente en GoFundMe. En el lugar de trabajo de cada mañana solo quedó su carrito de tamales, según expresó Daniela, la hija mayor de Valladares Alvarez, en la publicación.

“Quienes conocen a mi papá, conocen su corazón: un hombre de fe, amor y perseverancia. Trabajó incansablemente para que nunca nos faltara nada, incluso en el frío gélido, siempre saludando a todos con una sonrisa”, describió.

El latino detenido es padre de una familia de cinco hijas que trabajan para evitar su deportación Archivo

Daniela afirmó que hace todo lo que está a su alcance para “luchar por su liberación”. Asimismo, manifestó que seguirá firme para ver a su familia reunida: “Estamos desconsolados, pero no nos rendimos”.

Hasta el momento, lograron reunir poco más de US$26.000 en la página web. El objetivo es llegar a los US$30.000, una suma que les permitirá abordar los gastos necesarios. Aunque resalta por el esfuerzo de sus hijas, el caso de Valladares Alvarez no es el primero de un vendedor ambulante detenido por ICE.

Antecedentes de arrestos de vendedores de tamales por ICE en Chicago

En una operación de control migratorio llevada a cabo el 25 de septiembre, agentes federales detuvieron a una mujer en el barrio Back of the Yards, Chicago. Cerca de la calle 47 y Western, Laura Murillo fue arrestada mientras también vendía tamales.

Alrededor de 20 agentes se reunieron en la zona para llevarse detenida a la vendedora de tamales ICE

En diálogo con CBS News, el novio de Murillo, Jaime Pérez, dijo que estaba en una videollamada con ella cuando todo sucedió, por lo que fue testigo del operativo. “Le arrebataron el teléfono”, compartió.

Según los testimonios, cerca de 20 agentes y seis vehículos oficiales participaron en la redada. Murillo, quien lleva dos décadas en EE.UU., tiene dos hijas adolescentes, una de ellas con necesidades especiales. Ahora, su familia inició el proceso de búsqueda de representación legal, mientras evalúa las opciones para ayudarla a salir del centro de detención.