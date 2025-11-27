Es oficial: calendario de pagos del Seguro Social en diciembre 2025 en Illinois

Como cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el calendario de pagos de sus programas para que los beneficiarios en Illinois y todo el país estén pendientes de los depósitos para diciembre de 2025.

Cuándo pagan el Seguro Social en diciembre 2025 en Illinois

La dependencia dio a conocer las fechas para los pagos correspondientes al último mes de 2025 para el estado de Illinois, los cuales se realizan a los afiliados a los diversos programas de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario.

Los pagos del Seguro Social se entregarán en diciembre de 2025 de acuerdo con la fecha de nacimiento de cada beneficiario (Social Security Administration)

De acuerdo con el calendario de la SSA, los depósitos se realizan a partir del segundo miércoles de diciembre y quedan de la siguiente manera:

Personas nacidas entre el día 1° y el 10 : recibirán su pago el 10 de diciembre.

: recibirán su pago el 10 de diciembre. Personas nacidas entre el día 11 y el 20 : recibirán su pago el 17 de diciembre.

: recibirán su pago el 17 de diciembre. Personas nacidas entre el día 21 y el 30: recibirán su pago el 24 de diciembre.

Mientras que los beneficiarios del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán sus pagos el día 1° y 31 de diciembre de 2025.

De igual manera, otros de los afiliados a la institución que fueron inscritos antes de mayo de 1997, recibirán su depósito en una fecha diferente, que en este caso será el día 3 de diciembre.

El Seguro Social aclaró que los beneficiarios deben estar pendientes de los pagos y no alarmarse si no ven reflejados en sus cuentas los fondos, ya que en ocasiones tarda hasta 72 horas en quedar listo.

Sin embargo, señaló que si después de este plazo siguen sin recibir sus pagos, deben comunicarse con la SSA para resolver el inconveniente.

Quiénes pueden recibir los beneficios del Seguro Social en Illinois

Las personas en Illinois que estén interesadas en recibir los beneficios de algún programa del Seguro Social pueden presentar una solicitud a través del sitio web de la dependencia, donde se evaluará su elegibilidad y el tipo de ayuda que pueden recibir, ya que esto se designa de acuerdo con el perfil de cada interesado.

Quiénes pueden recibir los beneficios del Seguro Social en Illinois (Pexels/Julia M Cameron)

Existen cuatro tipos de ayuda que otorga la SSA a los ciudadanos de cualquiera de los estados del país:

Jubilación : este apoyo está disponible para los ciudadanos de Estados Unidos que tienen 62 años o más, y que hayan trabajado al menos 10 años y pagado sus impuestos al seguro social.

: este apoyo está disponible para los ciudadanos de Estados Unidos que tienen 62 años o más, y que hayan trabajado al menos 10 años y pagado sus impuestos al seguro social. Ingreso de Seguridad Suplementario : este se otorga para los adultos mayores de 65 años, o para personas con ingresos muy bajos o nulos.

: este se otorga para los adultos mayores de 65 años, o para personas con ingresos muy bajos o nulos. Por Discapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés): está dirigido para personas a las que les hayan diagnosticado alguna condición que les impida trabajar, como ceguera o enfermedades crónicas.

(SSDI, por sus siglas en inglés): está dirigido para personas a las que les hayan diagnosticado alguna condición que les impida trabajar, como ceguera o enfermedades crónicas. Para cónyuges y familiares sobrevivientes: está destinado a los hijos, padres o cónyuge de los beneficiarios al Seguro Social que hayan perdido la vida, y que hayan pagado sus impuestos a la institución.

Cómo tramitar un reemplazo de tarjeta del Seguro Social

En caso de que un beneficiario del Seguro Social necesite tramitar un reemplazo de su tarjeta para poder recibir y utilizar sus pagos, el afiliado puede solicitar una nueva. Estos son los requisitos y el proceso, según la SSA:

Completar el proceso de reposición en el sitio oficial de la dependencia.

en el sitio oficial de la dependencia. Después de completar el formulario, se deben llevar los documentos requeridos a una oficina local de la institución de tarjetas en un plazo máximo de 45 días.

Los beneficiarios deben reportar el error si no reciben su pago mensual en la fecha publicada por la SSA (Freepik) (Facebook/Social Security Administration)

Los documentos que se deben presentar son: