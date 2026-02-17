Este 18 de febrero: iglesias de Chicago donde se conmemora el Miércoles de Ceniza

Falta poco para que inicie la Cuaresma y varias parroquias de Chicago, EE.UU., ya anunciaron los horarios para el Miércoles de Ceniza 2026, que se conmemorará este 18 de febrero, marcando el inicio del tiempo litúrgico previo a la Semana Santa.

¿En qué iglesias de Chicago se conmemora el Miércoles de Ceniza?

Algunas de las parroquias más importantes de Chicago se adelantaron a la Cuaresma y dieron a conocer los horarios para que los ciudadanos vayan a las iglesias a conmemorar el Miércoles de Ceniza este 18 de febrero.

Cuándo se conmemora el Miércoles de Ceniza (Vatican News)

Las parroquias que ya anunciaron sus horarios para asistir al evento son las siguientes:

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

Misas donde se repartirá ceniza: en la capilla San José se realizarán a las 7.00, 12.00, 17.00 y 19.00 hs (hora local).

Capilla Mariana: a las 10.00 y a las 19.30 hs.

Capilla San José: a las 15.00 hs.

Iglesia Madre de las Américas (3047 W Cermak Rd)

Misas con imposición de ceniza: con horarios de 7.45, 12.00, 17.00 y 19.00 hs.

Celebraciones de la palabra compuesta de ceniza: a las 14.00 y 15.00 hs.

Iglesia St. Gertrude (1420 West Granville Avenue)

Distribución de ceniza: 7.30 y 12.00 hs.

Misa y distribución de ceniza: con horarios de 8.30 y 18.00 hs.

Iglesia Our Lady of the Holy Family (1334 W Flournoy St.)

Misa en español con imposición de ceniza con horario de las 19.30 hs.

Qué es el Miércoles de Ceniza y qué significa la cruz

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua. Este tiempo recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno y oración, detalla Vatican News.

En el Miércoles de Ceniza ponen ceniza en la frente de los feligreses (Unsplash)

“La Cuaresma nos invita a poner a Dios por delante de nosotros mismos, a recuperar el tiempo para escuchar la Palabra de Dios y para orar. Por otra parte, ayunar significa renunciar a lo que nos llena de muchas maneras, pero no sacia el corazón”, indica la publicación de la Iglesia.

Según National Geographic, los católicos que asisten a las iglesias durante el Miércoles de Ceniza reciben de parte del sacerdote una cruz de ceniza en su frente, la cual representa la mortalidad y la penitencia por los pecados.

Mientras que en la antigüedad, los feligreses que respetaban el ayuno y la abstinencia por los 40 días se aplicaban la ceniza en la cabeza como señal de penitencia para recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo.

De igual manera, la cruz de ceniza representa una de las máximas de la fe católica: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, según explica la Agencia Católica de Informaciones.

La ceniza para estas misas se obtiene de la quema de las hojas de palma del Domingo de Ramos del año anterior.

¿Cuándo inicia la Semana Santa en 2026?

La Semana Santa en 2026 iniciará el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y concluirá la semana siguiente, en el Domingo de Resurrección, el 5 de abril. Este fin de semana marca de manera oficial la Pascua, en referencia a cuando Jesús entró a Jerusalén, mientras las personas lo recibieron con hojas de palma y ramos para celebrar la Pascua judía.

Qué significa la cruz de ceniza en el Miércoles de Ceniza (Unsplash)

Ante la llegada del hijo de Dios, los ciudadanos gritaban: “Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas”, cántico que aún se hace durante las misas del Miércoles de Ceniza.