Este 18 de febrero: iglesias de Chicago donde se conmemora el Miércoles de Ceniza
Las parroquias de la ciudad ya anunciaron sus horarios para el inicio de la Cuaresma
- 3 minutos de lectura'
Falta poco para que inicie la Cuaresma y varias parroquias de Chicago, EE.UU., ya anunciaron los horarios para el Miércoles de Ceniza 2026, que se conmemorará este 18 de febrero, marcando el inicio del tiempo litúrgico previo a la Semana Santa.
¿En qué iglesias de Chicago se conmemora el Miércoles de Ceniza?
Algunas de las parroquias más importantes de Chicago se adelantaron a la Cuaresma y dieron a conocer los horarios para que los ciudadanos vayan a las iglesias a conmemorar el Miércoles de Ceniza este 18 de febrero.
Las parroquias que ya anunciaron sus horarios para asistir al evento son las siguientes:
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
- Misas donde se repartirá ceniza: en la capilla San José se realizarán a las 7.00, 12.00, 17.00 y 19.00 hs (hora local).
- Capilla Mariana: a las 10.00 y a las 19.30 hs.
- Capilla San José: a las 15.00 hs.
Iglesia Madre de las Américas (3047 W Cermak Rd)
- Misas con imposición de ceniza: con horarios de 7.45, 12.00, 17.00 y 19.00 hs.
- Celebraciones de la palabra compuesta de ceniza: a las 14.00 y 15.00 hs.
Iglesia St. Gertrude (1420 West Granville Avenue)
- Distribución de ceniza: 7.30 y 12.00 hs.
- Misa y distribución de ceniza: con horarios de 8.30 y 18.00 hs.
Iglesia Our Lady of the Holy Family (1334 W Flournoy St.)
- Misa en español con imposición de ceniza con horario de las 19.30 hs.
Qué es el Miércoles de Ceniza y qué significa la cruz
El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua. Este tiempo recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno y oración, detalla Vatican News.
“La Cuaresma nos invita a poner a Dios por delante de nosotros mismos, a recuperar el tiempo para escuchar la Palabra de Dios y para orar. Por otra parte, ayunar significa renunciar a lo que nos llena de muchas maneras, pero no sacia el corazón”, indica la publicación de la Iglesia.
Según National Geographic, los católicos que asisten a las iglesias durante el Miércoles de Ceniza reciben de parte del sacerdote una cruz de ceniza en su frente, la cual representa la mortalidad y la penitencia por los pecados.
Mientras que en la antigüedad, los feligreses que respetaban el ayuno y la abstinencia por los 40 días se aplicaban la ceniza en la cabeza como señal de penitencia para recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo.
De igual manera, la cruz de ceniza representa una de las máximas de la fe católica: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, según explica la Agencia Católica de Informaciones.
La ceniza para estas misas se obtiene de la quema de las hojas de palma del Domingo de Ramos del año anterior.
¿Cuándo inicia la Semana Santa en 2026?
La Semana Santa en 2026 iniciará el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, y concluirá la semana siguiente, en el Domingo de Resurrección, el 5 de abril. Este fin de semana marca de manera oficial la Pascua, en referencia a cuando Jesús entró a Jerusalén, mientras las personas lo recibieron con hojas de palma y ramos para celebrar la Pascua judía.
Ante la llegada del hijo de Dios, los ciudadanos gritaban: “Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas”, cántico que aún se hace durante las misas del Miércoles de Ceniza.
Otras noticias de Agenda EEUU
¿Qué los ven los votantes? “Débiles” vs “Extremos”: la nueva encuesta en EE.UU. que revela las palabras que definen a los partidos hoy
Descubrimiento imposible. Científicos recuperan del hielo el aire exacto que respiró George Washington en 1776
El enigma del Lac La Belle. El “barco fantasma” que ocultó un secreto de lujo por más de 150 años
- 1
Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
- 2
Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
- 3
La historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza: la conoció en una panadería, ella no sabía quién era él
- 4
El crudo relato de Gustavo Rivara, el argentino que estuvo preso en El Helicoide