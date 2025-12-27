Gratis en Chicago: dónde ver los fuegos artificiales de Año Nuevo

Los fuegos artificiales de Año Nuevo son uno de los planes más buscados en Chicago y en distintos puntos de Illinois para despedir el calendario. Cada temporada, miles de personas se reúnen en espacios públicos para ver espectáculos de pirotecnia sobre ríos, lagos y zonas céntricas, con propuestas gratuitas organizadas por la ciudad y sus principales atracciones turísticas.

Fuegos artificiales de Año Nuevo en Chicago: dónde verlos

El show pirotécnico tendrá lugar en dos sitios emblemáticos de la ciudad de Chicago. Algunos se verán a lo largo del río homónimo, que ingresa a la metrópolis por el centro urbano desde el Lago Michigan. Otros se lanzarán desde el icónico muelle Navy Pier, de 300 pies (91,4 metros) de largo sobre las costas del cuerpo de agua.

El show de fuegos artificiales de año nuevo en Chicago podrá verse en el centro de la ciudad, sobre el río, y desde la costa, en el muelle Navy Pier Pixabay

De acuerdo a Secret Chicago, estas zonas albergarán el espectáculo anual de fuegos artificiales en vísperas de Año Nuevo, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1º de enero de 2026. La cuenta regresiva para la llegada del año entrante concluirá con el lanzamiento de pirotecnia desde los puentes de la ciudad de Chicago, en pleno centro urbano y sobre el Lago Michigan.

Las luces podrán apreciarse a lo largo del río, especialmente en el tramo de Wacker Drive que va desde Wells y Orleans hasta Columbus Drive. El evento será público y gratuito.

Otros shows de fuegos artificiales en Chicago antes de Año Nuevo

No obstante, habitantes y visitantes de Chicago deben saber que no tienen que esperar hasta la Nochevieja para presenciar un espectáculo de fuegos artificiales.

Desde finales de noviembre y durante cada fin de semana de diciembre, el muelle Navy Pier es escenario de lanzamientos de pirotecnia. Si bien la mayoría de los eventos ya tuvieron lugar (29 de noviembre y los días 6, 13 y 20 de diciembre), todavía queda uno antes de la llegada del 2026.

Tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a las 20 hs (hora local), de acuerdo a otro informe de Secret Chicago. Del mismo modo que la edición para recibir el Año Nuevo, será completamente gratis.

Habitantes y visitantes de Chicago también podrán gozar de un espectáculo precio a la Nochevieja, el sábado 27 a las 8 pm Unsplash

Qué dicen las leyes de Illinois sobre el uso de fuegos artificiales

Un informe de la Asociación Americana de la Pirotecnia (APA, por sus siglas en inglés) reveló que en el siglo XXI aumentó paulatinamente el consumo de fuegos artificiales en todo Estados Unidos.

La entidad señaló que, aunque el volumen vendido fue en aumento, las tareas de concientización y difusión permitieron reducir las lesiones entre 1976 y 2022. Incluso, desde el inicio del siglo XXI, este tipo de incidentes registró una baja cercana al 70%.

La venta de fuegos artificiales en Illinois está permitida para persona mayores de 18 años July4th

Cada estado tiene una ley distinta en materia de consumo de pirotecnia. Por lo tanto, es importante conocer si se puede comprar o no este tipo de productos. En el caso de Illinois, está autorizada la venta y el uso de artículos como generadores de humo, bengalas y pirotecnia fabricada con papel o tapas plásticas, siempre que no superen los 16 miligramos de material explosivo.

En cambio, están vetados los cohetes, las llamadas “velas romanas” y cualquier artefacto que gire, ya sea apoyado en el suelo o instalado en una estructura, así como los petardos. Mientras que la edad mínima exigida para adquirir estos productos es de 18 años.