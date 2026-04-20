Dónde entregan comida gratis en Chicago hoy y esta semana del 20 al 24 de abril de 2026

En Chicago, distintos programas comunitarios mantienen un sistema de entrega de alimentos gratuitos durante la semana del 20 al 24 de abril. La asistencia se organiza a través de una red de despensas, comedores y puntos de distribución ubicados en varios sectores de la ciudad.

¿Dónde se puede acceder a comida gratis en Chicago esta semana?

En Chicago y el condado de Cook existen múltiples espacios que brindan alimentos sin costo y forman parte de la red del Greater Chicago Food Depository.

Las despensas funcionan con modalidad de elección directa, similar a un mercado comunitario Freepik

Esa entidad funciona como banco de alimentos en la ciudad, con la distribución de despensas, comedores y programas comunitarios en distintos sectores del área. Los cronogramas del 20 al 24 de abril son:

Horario Organización Dirección Lunes 20, 11.30 hs a 12.30 hs St Stanislaus Kostka 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60642 Lunes 20, 12.30 hs a 13.30 hs St Pius V Parish 1919 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 Lunes 20, 10.30 hs a 12.30 hs Care For Friends 530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614 Lunes 20, 11 hs a 13 hs Care For Friends 530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614 Martes 21, 9.30 hs a 11.30 hs Chicago Lights 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 Martes 21, 11.30 hs a 13 hs Meals Ministry 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 Martes 21, 10 hs a 12 hs St. Matthew Child Advocate 1000 N Orleans St, Chicago, IL 60610 Martes 21, 10 hs a 12 hs Chicago Temple Corps Community Center 1 N Ogden Ave, Chicago, IL 60607 Martes 21, 10 hs a 12 hs First Baptist Congregational Church of Chicago 1613 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612 Martes 21, de 9 hs a 12 hs Northwestern University Settlement Association 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622 Martes 21, 11.30 hs a 12.30 hs St Stanislaus Kostka 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60642 Martes 21, de 14 hs a 17 hs St Pius V Parish 1919 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 Martes 21, 10 hs a 13.30 hs Pilsen Food Pantry 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 Martes 21, 9.30 hs a 12 hs Harvest Hub Lincoln Park 2145 N Halsted St, Chicago, IL 60614 Martes 21, 9 hs a 11 hs St. James 2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616 Miércoles 22, 9.30 hs a 11.30 hs Chicago Lights 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 Miércoles 22, 11.30 hs a 13 hs Meals Ministry 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 Miércoles 22, 9 hs a 12 hs Northwestern University Settlement Association 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622 Miércoles 22, 11.30 hs a 12.30 hs St Stanislaus Kostka 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60642 Miércoles 22, 18 hs a 19 hs Breaking Bread Ministries 1111 N Wells St, Chicago, IL 60610 Miércoles 22, 10 hs a 13.30 hs Pilsen Food Pantry 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 Miércoles 22, 9 hs a 11 hs St. James 2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616 Miércoles 22, 14.30 hs a 16.30 hs Midwest Asian Health Association 218 W 26th St, Chicago, IL 60616 Jueves 23, 9.30 hs a 11.30 hs Chicago Lights 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 Jueves 23, 11.30 hs a 13 hs Meals Ministry 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 Jueves 23, 9 hs a 12 hs Northwestern University Settlement Association 1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622 Jueves 23, 10 hs a 12 hs Life Changers International Church 1337 W 15th Street, Chicago, IL 60608 Jueves 23, 11.30 hs a 12.30 hs St Stanislaus Kostka 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60642 Jueves 23, 10 hs a 12 hs Midwest Asian Health Association 218 W 26th St, Chicago, IL 60616 Jueves 23, de 14 hs a 17 hs Pilsen Food Pantry 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 Jueves 23, 9 hs a 11 hs St. James 2907 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616 Jueves 23, 10 hs a 12 hs Midwest Corps Community Center 20 S Campbell Ave, Chicago, IL 60612 Viernes 24, 9.30 hs a 11.30 hs Chicago Lights 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 Viernes 24, de 13.30 hs a 15.30 hs Our Lady of the Holy Family 1334 W Flournoy St, Chicago, IL 60607 Viernes 24, 12.30 hs a 13.30 hs St Pius V Parish 1919 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 Viernes 24, 10 hs a 13.30 hs Pilsen Food Pantry 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608

¿Qué esperar al asistir a un centro de distribución?

Los programas disponibles tienen distintos formatos de asistencia. Por un lado, las despensas y distribuciones de comestibles entregan alimentos que las personas pueden llevar a sus hogares y preparar. Por otro lado, los comedores y programas de comidas calientes ofrecen platos listos para consumir en el lugar durante los horarios establecidos.

En el caso de las despensas comunitarias, estos espacios funcionan de manera similar a un mercado local. Los asistentes pueden ingresar, seleccionar los productos disponibles y recibir asistencia de voluntarios durante el proceso de retiro.

Según la organización, cualquier persona puede acceder a estos servicios sin necesidad de demostrar su situación. Sin embargo, algunos programas pueden solicitar información básica o aplicar condiciones según el tipo de asistencia.

¿Cómo usar el mapa para encontrar comida gratis en Chicago y el condado de Cook?

El Greater Chicago Food Depository dispone de un mapa interactivo para localizar centros de distribución de comida. Para utilizarlo, se pueden seguir estos pasos:

Ingresar una dirección o código postal en la herramienta de búsqueda para ubicar centros cercanos.

Visualizar el mapa para identificar despensas, comedores, refugios o distribuciones móviles disponibles en la zona.

Aplicar filtros para encontrar centros abiertos en el día actual o en la fecha que se necesita asistir.

Ajustar la búsqueda por distancia, tipo de programa o requisitos de acceso.

Utilizar la opción “More Filters” para identificar sitios con servicios adicionales, como entrega a domicilio u otros apoyos.

Revisar la información de cada punto, que incluye dirección, horarios y datos de contacto.

Contactar al centro seleccionado para confirmar disponibilidad antes de asistir.

Los centros forman parte de la red del Greater Chicago Food Depository, que articula la distribución de alimentos Freepik

Above and Beyond Food Pantry: otra organización que entrega comida gratis en Chicago

Above and Beyond Food Pantry también ofrece asistencia alimentaria en la ciudad. Este espacio brinda alimentos gratuitos a personas en situación de inseguridad alimentaria mediante un modelo de elección directa de productos.

En la semana del 20 al 24 de abril, el servicio de entrega de alimentos funciona de lunes a viernes entre las 12 hs y las 15 hs en su sede ubicada en 817 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624.