J.B. Pritzker cruzó a Todd Lyons, el director del ICE que abandona su cargo: “Te haremos rendir cuentas”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, difundió un mensaje público dirigido a Todd Lyons luego de que se confirmara su salida como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En su declaración, el mandatario estatal vinculó al funcionario con operativos federales que, según indicó, afectaron derechos constitucionales.

Qué dijo Pritzker sobre la salida del jefe interino del ICE

El gobernador hizo referencia a las intervenciones realizadas durante la segunda administración de Donald Trump, en las que agentes actuaron con el rostro cubierto y participaron en procedimientos en distintas ciudades. Pritzker sostuvo que esas acciones derivaron en situaciones de violencia.

JB Pritzker calificó los métodos usados por Lyons de ataques contra los derechos constitucionales X @GovPritzker

“Todd Lyons lideró una fuerza policial secreta para Trump donde agentes enmascarados atacaron nuestras propias calles estadounidenses, violaron derechos constitucionales y dispararon contra nuestros propios ciudadanos”, aseguró en X. “Te haremos rendir cuentas también”, agregó.

La advertencia se conoció tras el anuncio de que Lyons dejará su cargo a fines de mayo. El funcionario comunicó que su decisión responde a motivos personales y que continuará su carrera en el sector privado.

“Quiero pasar más tiempo con mi familia, incluidos mis hijos, que están llegando a un punto crucial en sus vidas. Ha sido un privilegio servir bajo el presidente Donald Trump", habría indicado en su carta de renuncia, según Fox News.

La administración Trump deberá definir quién conducirá al ICE a partir del 1° de junio HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Salida del director del ICE: cifras de arrestos, deportaciones y polémicas

La salida de Lyons fue informada el 16 de abril por el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. El cese de funciones está previsto para el 31 de mayo, sin un reemplazo confirmado.

Durante su período al frente del organismo, se registraron cifras elevadas de detenciones y expulsiones migratorias. Según datos oficiales retomados por NBC News, la agencia concretó 379 mil arrestos y más de 475 mil deportaciones en un año.

“El director Lyons ha sido un gran líder del ICE y una figura clave para ayudar a la administración Trump a expulsar de las comunidades estadounidenses a asesinos, violadores, pedófilos, terroristas y pandilleros”, dijo Mullin. “Reactivó una agencia que llevaba cuatro años sin poder desempeñar su labor”, señaló.

La gestión también quedó bajo revisión por hechos ocurridos en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron tras intervenciones de agentes federales.

Comparecencia en el Congreso: defensa del ICE y datos sobre detenciones

Horas antes de hacerse pública su renuncia, Lyons participó de una audiencia ante una subcomisión de la Cámara de Representantes. En esa instancia, defendió los procedimientos implementados por la agencia y afirmó que las operaciones continuarán bajo los lineamientos establecidos.

Durante la comparecencia, el funcionario evitó emitir disculpas por los casos ocurridos en Minneapolis y respondió consultas sobre el número de personas fallecidas bajo custodia, que alcanzó 32 registros en 2025.

También informó sobre la capacidad del sistema de detención, que superó las 68.000 personas retenidas hacia fines de ese año.

Durante el período analizado, el ICE llevó adelante operativos en distintas ciudades, con foco en jurisdicciones gobernadas por autoridades demócratas. Estas acciones generaron litigios en tribunales federales.

Cambio de liderazgo en el ICE: incertidumbre por el reemplazo y control del Senado

Hasta el momento, el gobierno no informó quién asumirá la conducción del organismo tras la salida de Lyons. La designación deberá resolverse en un contexto de control legislativo y causas judiciales activas.

El ICE ha operado en distintos períodos bajo autoridades interinas, sin una confirmación formal del Senado para el cargo principal. Esta situación se mantiene al momento del anuncio.

“Gracias a su liderazgo, las comunidades estadounidenses son más seguras”, señaló Mullin. “Le deseamos mucha suerte en su próxima oportunidad en el sector privado”, agregó.