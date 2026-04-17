El ICE detuvo a una promesa del fútbol en una cita migratoria y lo separó de su madre

Una familia en Chicago, Illinois, acudió a una cita migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para avanzar con su proceso de asilo, pero cuando llegaron a la corte, fueron arrestados. El joven de 18 años, considerado una promesa del fútbol por sus entrenadores, fue separado de su madre, a la que enviaron a un centro de detención distinto. Ahora, los allegados reclaman su liberación de la custodia federal.

La promesa del fútbol detenida en una cita migratoria por el ICE

Ricardo Hernandez-Navarrete, un estudiante de secundaria de 18 años, y su madre, Martha Liliana Navarrete-Capazan, ambos residentes de Rogers Park, fueron arrestados por el ICE el 16 de marzo de 2026 durante una cita de rutina. La familia llegó a Estados Unidos hace tres años huyendo de la violencia doméstica en Colombia y tiene una solicitud de asilo pendiente.

ICE realizó más de 20 arrestos en Manhattan y el Bronx en operativos encabezados por la secretaria de Seguridad Nacional X (@Sec_Noem)

Cuando llegó a EE.UU., el joven, que entonces tenía 15 años, caminó ocho kilómetros en el frío de Chicago hasta unas instalaciones de fútbol que encontró en Facebook.

“Es increíblemente valiente por parte de este chico hacer este sacrificio, caminar durante tanto tiempo en un día tan frío porque él era la esperanza de su familia“, declaró Costel Serban, su entrenador en la iProSkills Academy, en diálogo con el medio Raw Story.

Tres años más tarde, Ricardo vive una nueva odisea con su madre, esta vez en el territorio de Estados Unidos, en donde los agentes federales lo mantienen retenido.

El arresto de la promesa del fútbol por parte del ICE

En diálogo con el medio citado, el joven relató que su madre recibió un correo electrónico del ICE que solicitaba su comparecencia el mes pasado. Cuando llegaron a la corte, se presentaron con su documentación a la espera de avanzar con sus trámites, pero fueron detenidos repentinamente.

Desde su arresto, Ricardo fue trasladado a ocho centros diferentes en estados como Kansas, Oklahoma, Indiana, Luisiana, Ohio y Kentucky. Durante este proceso, fue separado de su madre y, en ocasiones, sus abogados y defensores desconocían su paradero exacto.

El adolescente también reportó haber pasado dos días en aislamiento solitario sin que se le diera una razón y sin poder ducharse. Además, describió condiciones difíciles, como dormir en el suelo sin mantas, ser registrado desnudo y permanecer en habitaciones con hasta 42 personas.

“Nunca paso demasiado tiempo solo. Nunca paso demasiado tiempo separado de mi mamá“, contó. A su vez, cada traslado a un nuevo estado requiere encontrar un nuevo abogado con licencia para ejercer allí. Por este motivo, definió cada movimiento como ”empezar de nuevo".

El joven describió condiciones difíciles durante su estadía bajo custodia federal del ICE, como dormir en el suelo y permanecer en habitaciones con hasta 42 personas ICE.gov

Un portavoz del ICE aseguró que los centros de detención cumplen con las normas federales. “ICE ha mantenido su atención médica de alta calidad, que incluye atención médica, psicológica y dental para los inmigrantes indocumentados. Esta es la mejor atención médica que muchos inmigrantes han recibido en toda su vida“, sostuvo. Pese a esta declaración, las condiciones descritas por Ricardo difieren.

Durante su estadía bajo la custodia federal, en una ocasión fue trasladado a un aeropuerto en el que le informaron que iba a ser deportado. Sin embargo, cuando llegaron, le comunicaron que los aviones estaban llenos o que se dirigían al lugar equivocado.

Kristy Morrow, organizadora comunitaria, maestra y madre cuyo hijo jugaba al fútbol con Hernández-Navarrete, sostuvo que la solicitud del ICE es “falsa”. Además, creó un GoFundMe que recaudó más de 39.000 dólares para ayudar a la familia con los gastos.

Desde su lugar, Kelli Fennell, una de las abogadas de la familia, confirmó que tenían una solicitud de asilo pendiente aceptada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El pedido de liberación de la promesa del fútbol detenida por el ICE

Desde el campo de fútbol en Rogers Park, Chicago, los allegados y familiares del joven, junto con la escuela deportiva, organizaron una manifestación para pedir la liberación de Ricardo y de su madre.

La protesta también contó con el apoyo de la escuela secundaria Mather, a la que asiste Ricardo. Al migrante de 18 años le faltan unos pocos meses para completar sus estudios y graduarse.

Los defensores enfatizaron que ni el joven ni su madre tienen historial criminal alguno. En ese sentido, agregaron que se les notificó la cancelación de su “parole” (permiso de permanencia temporal) sin darles una razón específica, lo cual consideran una medida arbitraria.

“Legalmente, todo indica que deberían ser liberados en cuanto lleven el tiempo suficiente en algún lugar como para que podamos presentar una denuncia, pero también conozco la realidad de que hay miles de Ricardos y Lilianas detenidos que tienen la misma documentación, no han hecho absolutamente nada malo y están documentados”, manifestó Morrow.

El entrenador, en sus declaraciones, se mostró más esperanzado. “Vi su determinación y su deseo de superarse, así como su anhelo de ayudar a su familia. Creo que el sistema estadounidense lo comprenderá y lo liberará, permitiéndole continuar con su sueño”, señaló.