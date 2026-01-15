Hasta cuándo se instalará la nueva ronda de ola de frío invernal sobre Illinois: qué se espera en Chicago estos días

Un frente frío se mantiene en Illinois y en gran parte del este en Estados Unidos. Se prevé que la temperatura baje aún más en los próximos días debido a la llegada de múltiples rondas de nieve.

Hasta cuándo se instala la ola de frío invernal en Illinois

De acuerdo con NBC 5 y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se estima que el frente frío se mantengan hasta principios de la próxima semana.

En ese sentido, para la tarde y noche del 15 de enero, el noroeste de Illinois tendrá nieve dispersa con acumulaciones de hasta dos pulgadas.

Se pronostican acumulaciones de hasta dos pulgadas de nieve en el noroeste de Illinois JAMIE KELTER DAVIS - NYTNS

Las peores condiciones ocurrieron durante el jueves por la mañana, sobre todo en las áreas cercanas a los límites de los condados de Porter y LaPorte. Según el reporte del NWS, las carreteras están cubiertas de nieve, lo que representa un peligro para los que tengan que viajar.

“Las borrascas de nieve son el equivalente invernal a las líneas de tormentas de verano, con fuertes vientos, intensas precipitaciones de nieve y temperaturas en descenso”, comunicó la agencia meteorológica.

Las temperaturas van a subir hasta los 30 °F (-1,1 °C) el viernes 16 de enero, pero en la noche habrá nuevas nevadas Nam Y. Huh - AP

Las nevadas van a persistir hasta la madrugada del viernes 16 de enero. Aunque las temperaturas subirán a los 30 °F (-1,1 °C), se espera otra ronda de nieve y un sistema tipo “clipper” que impulsará aire polar durante la noche.

Para el fin de semana, la agencia espera que las temperaturas caigan entre los 19,4 °F y 10,4 °F (-7 °C y -12 °C), por debajo de los niveles de congelación. El lunes 19 de enero, el frío persistirá con una temperatura máxima de solo 14 °F (-10 °C).

Qué hacer ante un frente frío en EE.UU.

El NWS presente un plan para saber qué hacer antes y durante una tormenta invernal. Previo al inicio de la temporada de frío, la persona debe:

Equipar sus entornos : asegurarse de que su hogar, oficina y vehículos tengan los suministros esenciales.

: asegurarse de que su hogar, oficina y vehículos tengan los suministros esenciales. Abastecer la casa y el trabajo: la persona debe contar con linternas y baterías adicionales , un Radio Meteorológico NOAA, un botiquín de primeros auxilios, medicamentos de prescripción extra, y artículos para bebés si es necesario.

la persona debe contar con , un Radio Meteorológico NOAA, un botiquín de primeros auxilios, medicamentos de prescripción extra, y artículos para bebés si es necesario. Alimentación y agua: almacenar alimentos que no requieran cocción ni refrigeración (como barras de granola y frutos secos) y agua extra.

Durante el evento climático, no se debe utilizar un generador en un espacio cerrado para evitar riesgos y trasladar a las mascotas hacia un área protegida.

Cómo será el clima en el resto de los estados

Fuera de Illinois, el panorama meteorológico en Estados Unidos presenta contrastes significativos entre el este y el oeste del país.

De acuerdo con un informe del NWS, se mantiene “la nieve pesada persistente” en el interior del Noreste y partes de los Grandes Lagos el 15 de enero, con advertencias de tormentas invernales que podrían dejar entre 6 y 8 pulgadas adicionales.

En el interior del Noreste y partes de los Grandes Lagos se mantiene la "nieve persistente" Etienne Laurent - FR172066 AP

En el norte y centro de Florida, se mantienen vigentes “advertencias de congelación” debido a temperaturas nocturnas bajo cero que podrían dañar cultivos y vegetación sensible. En el Valle Bajo Misisipi, las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 (-1,1°C) y 40 grados (4,4°C).