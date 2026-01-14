Alerta por tormenta de frío invernal sobre Estados Unidos: el mapa con el avance del fenómeno

Estados Unidos atraviesa un período de inestabilidad atmosférica asociado a un patrón invernal de gran escala. Luego de un breve intervalo con temperaturas más altas, masas de aire muy frío comienzan a desplazarse nuevamente hacia el centro y el este. Este proceso está vinculado al fortalecimiento del vórtice polar y a la configuración de la corriente en chorro, que facilita el avance de la masa ártica hacia latitudes más bajas.

El regreso del aire ártico y la influencia del vórtice polar en EE.UU.

El sistema no se manifiesta como una sola tormenta, sino como una secuencia de eventos que afectan de manera escalonada a al menos 25 estados. Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) incluyen nieve, viento y frío intenso.

El pronóstico de este miércoles muestra una concentración de las alertas en el medio oeste y este de EE.UU. NWS

El núcleo del evento se explica por una nueva fase activa del vórtice polar. Este sistema de baja presión en niveles altos se estira y se desplaza, lo que permite que aire muy frío se canalice hacia el interior de Estados Unidos. La depresión principal se ubica sobre la región de los Grandes Lagos, desde donde se irradian sucesivas entradas de la masa gélida.

Como resultado, se prevé que las temperaturas máximas en el este del país norteamericano queden entre 10°F y 20°F (-12°C y -6.6°C). Ciudades del Medio Oeste, como Chicago, alternarán jornadas cercanas al promedio con otras claramente más frías, en un contexto de variabilidad térmica marcada.

El avance del aire frío no se limita a las regiones tradicionalmente afectadas por el invierno boreal. El sureste también se verá alcanzado, con descensos significativos de temperatura en estados como Georgia y Florida, donde el ingreso de estas masas genera contrastes notables respecto a los valores normales.

El mapa del NWS muestra un descenso marcado de la temperatura NWS

El mapa con las regiones que se verán afectadas por las acumulaciones de nieve

El mapa del NWS sobre este fenómeno muestra varios focos de actividad invernal. Uno de los principales se localiza en torno a los Grandes Lagos, donde el contraste entre el aire frío y las aguas relativamente más templadas favorece la formación de nieve por efecto lago.

En la costa sureste del lago Michigan, los acumulados previstos para este miércoles 14 de enero oscilan entre ocho y 12 pulgadas (20 y 30 centímetros), con valores locales que pueden ser mayores en las bandas más persistentes. Sectores de Indiana y Michigan, como South Bend y Michigan City, registran cantidades importantes de nieve y permanecen bajo avisos y advertencias.

Se prevé una intensa nieve por efecto lago en la costa sureste del Lago Michigan NWS

Situaciones similares se observan en torno al lago Superior, cerca de Marquette, y en las regiones adyacentes a los lagos Erie y Ontario. El norte de Pensilvania y el interior del estado de Nueva York, incluida la zona de Tug Hill, presentan pronósticos de moderado a fuerte, con acumulados que oscilan entre tres y seis pulgadas (siete y 15 centímetros), y valores mayores de forma localizada.

Otro eje relevante se extiende a lo largo de los Apalaches. A medida que el sistema avanza hacia el este, la lluvia inicial da paso a nieve, especialmente en las zonas elevadas de Carolina del Norte y Tennessee. En estas áreas, los modelos indican la posibilidad de acumulaciones que alcancen las 12 pulgadas (30 centímetros), mientras que en elevaciones más bajas también se esperan montos suficientes para generar complicaciones.

La nieve por efecto lago se desarrolla desde la mañana del miércoles, alcanza su pico durante la noche y disminuye gradualmente el jueves.

El evento por efecto lago se desarrollará esta mañana, alcanzará su punto máximo esta noche y disminuirá gradualmente durante el día del jueves NWS

Nuevos sistemas refuerzan el invierno en el norte de EE.UU.

Además del frente principal, un nuevo sistema procedente de las praderas canadienses se desplaza hacia el denominado “Northern Tier”, que incluye partes de las Llanuras del Norte y el Medio Oeste. Este aporte refuerza el patrón invernal y suma nuevas rondas de nieve y viento.

Aunque en algunos sectores las precipitaciones serán ligeras, la combinación con ráfagas intensas puede reducir la visibilidad de forma repentina. En el Valle de Ohio, por ejemplo, se esperan episodios breves de nieve con poca acumulación, pero con potencial para afectar el tránsito durante lapsos cortos.

En corredores urbanos densamente poblados, como el eje de la Interestatal 95, los impactos directos serán más limitados. Sin embargo, el aire frío que ingresa detrás del sistema influirá en las condiciones generales, con temperaturas más bajas y sensación térmica reducida.

El origen del fenómeno se encuentra en la interacción entre el vórtice polar, los frentes árticos sucesivos, los sistemas canadienses y el efecto lago. Además, la presencia de nieve y hielo en superficie contribuye a mantener el aire frío y facilita su avance hacia el sur, incluso hasta regiones como Florida.