Illinois advierte a empresas de alquiler por cambio ilegal de matrículas en autos de agentes del ICE

A partir de reportes de agentes de inmigración que cambiaron matrículas de sus autos, Illinois lanzó una advertencia. El estado le indicó a las empresas de alquiler de automóviles que pueden tener que responsabilizarse por las malas prácticas. Además, el gobierno estatal publicó un número de teléfono para que los residentes reporten más casos.

Illinois envió una carta a empresas de alquiler de autos

La Secretaría del Estado de Illinois dirigió la advertencia a empresas de alquiler de automóviles que operan en el estado.

Según NBC News, el estado recibió más de 600 reportes de matrículas manipuladas, algunos vinculados con vehículos usados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Algunos casos indicaban que agentes cambiaron matrículas para no ser identificados, especialmente durante la operación Midway Blitz, en Chicago, donde se registraron detenciones masivas del ICE.

Como antecedente, el estado revocó una matrícula vinculada a un vehículo usado por agentes del ICE.

Illinois envió las siguientes notificaciones:

Advirtió a 19 empresas de alquiler , incluidas Alamo, Enterprise, Budget, Hertz y Ace sobre la situación y les indicó que pueden ser responsables legalmente si autos que alquilaron tienen un cambio de patente.

Exigió al director interino del ICE, Todd Lyons, que detenga esta práctica.

. Se advirtió que la práctica puede derivar en multas y hasta tiempo en prisión.

El DHS respondió que el ICE respeta las leyes federales durante sus operativos en Illinois

Tras el envío de la carta de Illinois a las agencias federales y a las compañías de alquiler de autos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió.

En declaraciones citadas por NBC News, la entidad federal manifestó que los agentes siguen las normas federales y que “se esfuerzan por cumplir con la ley estatal”, siempre y cuando no interfiera con sus actividades.

Esta visión se alinea con la denuncia del DHS sobre ataques a agentes. Funcionarios federales sostuvieron que las agresiones a oficiales aumentan y que las autoridades buscan maneras de evitar estos enfrentamientos sin dejar de cumplir con su labor.

En ese marco, el cambio de patentes en Illinois serviría para no ser identificados por migrantes y evitar problemas.

La secretaria adjunta de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, sostuvo esta línea argumentativa en una publicación de X, donde manifestó que hubo un "aumento del 1000% en los ataques" a agentes del ICE.

Illinois lanzó un número de teléfono para denunciar cambios de matrículas en autos del ICE

La noticia de la carta enviada a las autoridades llega poco después de otra medida que había tomado el estado contra esta práctica. El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, publicó en redes sociales una vía de contacto para que residentes informen si ven esta falta en la vía pública.

“Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los agentes del ICE. Lo dejo claro: alterar o quitar las placas de matrícula es ilegal en Illinois y no será tolerado", escribió el funcionario e indicó que el número para denunciarlo es 312-814-1730.