JB Pritzker firmó una ley que impacta en las licencias de conducir de Illinois: cambio en la edad mínima

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una nueva normativa que modifica de manera directa los requisitos para la renovación de las licencias de conducir. La ley, que se aplicará a partir del 1° de julio de 2026, introduce un cambio en la edad mínima en la que los automovilistas deberán someterse a pruebas obligatorias de manejo y conocimientos viales.

La ley firmada por Pritzker que afecta las licencias de conducir en Illinois

De acuerdo con el texto oficial, la ley, identificada como HB 1226, eleva de 75 a 79 años la edad mínima a partir de la cual los conductores deberán rendir anualmente un examen de manejo.

Hasta ahora, los ciudadanos de 75 años tenían la obligación de renovar su licencia de conducir de forma presencial y demostrar en una prueba práctica que podían mantener el control razonable de un vehículo.

Con esta modificación, quienes tengan entre 75 y 78 años podrán continuar con la renovación sin el examen de manejo obligatorio, mientras que aquellos que alcancen los 79 o más deberán cumplir con esa exigencia.

El texto legal establece que este ajuste responde a la necesidad de equilibrar la seguridad vial con la realidad demográfica de una población cada vez más longeva y activa.

El secretario de Estado de Illinois en funciones será el encargado de organizar los exámenes, que podrán incluir:

Evaluaciones de visión

Conocimiento de las señales de tránsito

Normativa vial

Cuando corresponda, pruebas de conducción en la vía pública.

Quiénes estarán obligados a rendir pruebas para renovar las licencias de conducir en Illinois

La legislación aprobada detalla que no todos los conductores serán tratados de la misma manera. Es que según la edad y del tipo de licencia, las condiciones de renovación serán diferentes.

Así se aplicarán las reglas que comenzarán a regir en julio de 2026:

Conductores de entre 75 y 78 años : podrán renovar sin rendir examen de manejo práctico, siempre que no acumulen infracciones graves ni condenas relacionadas con la seguridad vial.

: podrán renovar sin rendir examen de manejo práctico, siempre que no acumulen infracciones graves ni condenas relacionadas con la seguridad vial. Conductores de 79 años o más : deberán presentarse en persona y rendir un examen práctico que demuestre su capacidad de controlar el vehículo.

: deberán presentarse en persona y rendir un examen práctico que demuestre su capacidad de controlar el vehículo. Conductores de 87 años o más : estarán obligados a rendir la prueba práctica de manera automática, sin excepciones, cada vez que deban renovar su licencia.

: estarán obligados a rendir la prueba práctica de manera automática, sin excepciones, cada vez que deban renovar su licencia. Titulares de licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) de 75 años o más: tendrán que aprobar una demostración de manejo en todos los casos, dado que la responsabilidad al operar camiones y vehículos pesados es mayor.

La HB 1226 también refuerza las atribuciones del secretario de Estado en funciones para exigir pruebas adicionales cuando existan dudas sobre la aptitud de un conductor. Según el documento, se podrá ordenar un examen físico, mental o de manejo a cualquier persona que intente renovar su permiso y sobre la que recaigan sospechas de incapacidad para conducir de forma segura.

La normativa aclara que la negativa a someterse a estas evaluaciones dará lugar a sanciones, como la suspensión o la cancelación de la licencia. Incluso se contempla la posibilidad de invalidar permisos que hayan sido emitidos con base en documentos falsos o con irregularidades.

En el caso de licencias comerciales obtenidas fraudulentamente, el titular podrá ser obligado a repetir todos los exámenes, desde los escritos hasta las pruebas en ruta.

Cambios en el examen teórico para renovar licencias de conducir en Illinois

Además de los ajustes en la edad, la ley especifica que el examen escrito incorporará preguntas vinculadas con la seguridad vial en contextos específicos. Entre ellas, se encuentran las obligaciones de los conductores al circular cerca de bicicletas, la maniobra conocida como “Dutch Reach” para abrir la puerta del vehículo sin accidentes con ciclistas y las normas que rigen cuando se debe pasar a poca distancia de vehículos de emergencia detenidos.

También se incluyen preguntas sobre el respeto a las personas con discapacidad en la vía pública. En caso de responder incorrectamente, el postulante recibirá información complementaria con el objetivo de reforzar sus conocimientos antes de volver a intentarlo.

La legislación entrará en vigor el 1° de julio de 2026 y regirá para todos los ciudadanos de Illinois que deban renovar su licencia a partir de esa fecha y que alcancen la edad mínima establecida.