Jugó a la lotería de Illinois con el celular, ganó US$550.000 y cumplirá su sueño con el premio: “No lo podía creer”

Matthew, un afortunado apostador de la ciudad de Crystal Lake, en Illinois, acertó los cinco números del Lucky Day Lotto y obtuvo un premio de 550 mil dólares que le permitirá concretar proyectos familiares que deseaba hace tiempo. “No podía creer lo que veía”, contó sobre el momento en que se enteró de la ganancia, que compartió rápidamente con su esposa.

¿Cuáles fueron los números con los que ganó la lotería Lucky Day Lotto en Illinois?

Matthew, padre de cinco hijos, se convirtió en el gran ganador tras jugar a Lucky Day Lotto a través de la aplicación oficial de la Illinois Lottery, según informó el organismo en un comunicado oficial. En el sorteo, que se llevó a cabo el 10 de septiembre por la noche, salieron los números 2-6-16-24-39.

El premio llegó con un Quick Pick que acertó cinco números Freepick

Cómo descubrió que había ganado la lotería y qué hará con el premio

Matthew relató que se enteró de su fortuna cuando estaba en su casa y revisaba el resultado en el celular: “No podía creer lo que veía. Me tomó unos minutos darme cuenta de que realmente había ganado”.

En medio de la emoción, el primer llamado que hizo fue a su esposa. “Cuando le dije, hubo un silencio largo y después un grito tan fuerte que pensé que se le iba a caer el teléfono. Sus primeras palabras fueron: ‘¿Hablas en serio?!’”, relató.

En cuanto al destino del dinero, señaló que lo usará principalmente para sus hijos: “Ante todo, esto es para ellos, para darles a cada uno la oportunidad de crecer”, afirmó.

Además, contó que también que cumplirán un deseo que tienen hace mucho tiempo: “Siempre soñamos con unas vacaciones familiares en la playa y ahora ese sueño finalmente puede cumplirse”.

La familia cumplirá el sueño de viajar a la playa Freepick

¿Cómo funciona el Lucky Day Lotto en Illinois?

El Lucky Day Lotto es un sorteo exclusivo del estado que realiza dos extracciones por día: a las 12.40 hs y a las 21.22 hs. Los premios comienzan en US$100 mil y aumentan de acuerdo con la cantidad de boletos vendidos.

Los tickets pueden comprarse en locales autorizados, en línea o mediante la aplicación oficial de la Lotería de Illinois. La entidad aclara que solo pueden participar personas mayores de 18 años.

¿A dónde se destinan los fondos de la Illinois Lottery?

Según datos oficiales de la Illinois Lottery, la organización fue creada en 1974 y, desde 1985, destinó más de US$25.000 millones al Common School Fund, el fondo estatal que sostiene la educación pública desde jardín hasta el último año de secundaria (K-12).

El dinero se destinará a la educación y bienestar de sus hijos Freepik

De acuerdo con la normativa local (Illinois Lottery Law, 20 ILCS 1605/21.4), casi el 99% de los ingresos netos de la lotería se canaliza hacia ese programa educativo. El resto se reparte en causas específicas aprobadas por ley, entre ellas asistencia a veteranos, programas de salud y lucha contra la falta de vivienda.

Otro afortunado jugador de lotería de Illinois que destina el premio a su familia

El 27 de septiembre, un jugador de East St. Louis se convirtió en millonario al reclamar un premio de US$14,6 millones del Lotto, el más alto otorgado en Illinois durante 2025. Aunque decidió mantener su identidad en reserva, relató entre lágrimas cómo fue descubrir que había acertado la combinación ganadora (5, 9, 14, 18, 22 y 23) del sorteo del 25 de agosto.

El hombre contó que juega al Lotto desde enero de 2024 y que eligió esos números simplemente por gusto personal. La confirmación de la noticia llegó al revisar los resultados en línea: “Entré al sitio web de la Illinois Lottery para ver quién había ganado y me di cuenta de que era yo. ¡De toda la gente, era yo! Lloré porque estaba demasiado sorprendido”.

Al hablar de sus planes, explicó que lo esencial será el bienestar de sus seres queridos: “Solo quiero cuidar a mi familia. El futuro de mis nietas es mi prioridad y voy a usar este dinero para apoyar su educación y sus sueños”. Además, adelantó que entre sus deseos inmediatos están comprar una casa nueva, manejar un Lexus y viajar a París.