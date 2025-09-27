“Solo quiero cuidar a mi familia”: el ganador de la lotería de Illinois llora al enterarse de su fortuna
El jugador afirmó que el premio servirá para financiar la educación y los sueños de sus nietas; entre sus planes figuran una casa nueva, un Lexus y un viaje a París
- 3 minutos de lectura'
Un jugador de East St. Louis reclamó el mayor pozo del Lotto en lo que va de 2025 en Illinois, con un monto de US$14,6 millones. El hombre, que eligió mantener su identidad en reserva, rompió en llanto al confirmar que su boleto coincidía con la combinación ganadora.
¿Dónde compró el boleto millonario?
El ticket ganador se vendió en Crown Mart, en 306 E Broadway, East St. Louis. El apostador acertó los seis números —5, 9, 14, 18, 22 y 23— en el sorteo del 25 de agosto.
Por haber expedido el boleto, el comercio recibirá un bono de US$146 mil, equivalente al 1% del premio total, informaron en el sitio oficial de la lotería.
La reacción del nuevo millonario
El flamante millonario contó que juega Lotto desde enero de 2024 y que se convirtió en su modalidad favorita. Sobre los números elegidos, aclaró que eran simplemente sus preferidos.
La emoción lo sorprendió al día siguiente del sorteo: “Entré al sitio web de la Illinois Lottery para ver quién había ganado y me di cuenta de que era yo. ¡De toda la gente, era yo! Lloré porque estaba demasiado sorprendido”.
¿Cómo planea usar el dinero que ganó?
El hombre aseguró que sus planes apuntan a una vida más tranquila y a apoyar a sus seres queridos: “Solo quiero cuidar a mi familia, conseguir una casa linda y manejar un Lexus. París está en mi lista, quiero conocer y disfrutar todo eso”. A su vez, recalcó que sus nietas son la motivación principal: “El futuro de ellas es mi prioridad y voy a usar este dinero para apoyar su educación y sus sueños”.
Fue el mayor premio de la lotería de Illinois en 2025
El pozo de US$14,6 millones superó al de US$10,4 millones entregado el 8 de febrero, consolidándose como el premio más grande del año en el Lotto.
De acuerdo con la Illinois Lottery, en 2025 se vendieron más de 4,8 millones de boletos ganadores, que suman US$47 millones en premios.
El Lotto es un juego exclusivo del estado que se sortea tres veces por semana —lunes, jueves y sábado—. Los boletos pueden adquirirse en locales, en línea o a través de la aplicación oficial de la Illinois Lottery.
La Illinois Lottery, fundada en 1974, destinó desde 1985 más de US$25 mil millones al Common School Fund, que financia la educación pública K-12 en el estado. Casi el 99% de las utilidades se destinan a ese fondo, mientras que el resto se reparte entre causas sociales específicas.
Cómo comprar boletos de Lotto en línea
La Illinois Lottery explica que los jugadores pueden adquirir boletos en línea con un proceso simple y ordenado. Los pasos para jugar en línea son:
- Elegir seis números entre el 1 y el 50 o usar Quick Pick, la opción automática que selecciona combinaciones al azar.
- Agregar la opción Extra Shot por US$1 para aumentar los premios secundarios.
- Definir la modalidad: un sorteo, hasta 12 sorteos anticipados o suscripción por 12 meses.
- Revisar el resumen del boleto para asegurar que los números, modalidad y costo estén correctos.
- Confirmar la compra.
- Guardar el recibo digital, disponible en la cuenta del jugador y enviado por correo electrónico.
Otras noticias de Loterías en Estados Unidos
Pozo millonario. Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 26 de septiembre en EE.UU.: los números ganadores
“Soy multimillonario”. Quién es el ganador del premio histórico de Powerball en Missouri
Los números ganadores. Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este miércoles 24 de septiembre
- 1
De cuánto es la jubilación máxima en octubre de 2025
- 2
Con una advertencia al Gobierno, Martín Lousteau destacó la gestión de Javier Milei para conseguir el salvataje de EE.UU.
- 3
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 4
El Gobierno anunció que compró US$1345 millones y negó que haya un cepo cambiario