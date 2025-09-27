“Solo quiero cuidar a mi familia”: el ganador de la lotería de Illinois llora al enterarse de su fortuna

Un jugador de East St. Louis reclamó el mayor pozo del Lotto en lo que va de 2025 en Illinois, con un monto de US$14,6 millones. El hombre, que eligió mantener su identidad en reserva, rompió en llanto al confirmar que su boleto coincidía con la combinación ganadora.

¿Dónde compró el boleto millonario?

El ticket ganador se vendió en Crown Mart, en 306 E Broadway, East St. Louis. El apostador acertó los seis números —5, 9, 14, 18, 22 y 23— en el sorteo del 25 de agosto.

Por haber expedido el boleto, el comercio recibirá un bono de US$146 mil, equivalente al 1% del premio total, informaron en el sitio oficial de la lotería.

El boleto ganador se compró en Crown Mart y el local recibirá US$146 mil Google maps

La reacción del nuevo millonario

El flamante millonario contó que juega Lotto desde enero de 2024 y que se convirtió en su modalidad favorita. Sobre los números elegidos, aclaró que eran simplemente sus preferidos.

La emoción lo sorprendió al día siguiente del sorteo: “Entré al sitio web de la Illinois Lottery para ver quién había ganado y me di cuenta de que era yo. ¡De toda la gente, era yo! Lloré porque estaba demasiado sorprendido”.

¿Cómo planea usar el dinero que ganó?

El hombre aseguró que sus planes apuntan a una vida más tranquila y a apoyar a sus seres queridos: “Solo quiero cuidar a mi familia, conseguir una casa linda y manejar un Lexus. París está en mi lista, quiero conocer y disfrutar todo eso”. A su vez, recalcó que sus nietas son la motivación principal: “El futuro de ellas es mi prioridad y voy a usar este dinero para apoyar su educación y sus sueños”.

En 2025 la Illinois Lottery entregó más de US$47 millones en boletos ganadores Foto de freepik disponible en freepik

Fue el mayor premio de la lotería de Illinois en 2025

El pozo de US$14,6 millones superó al de US$10,4 millones entregado el 8 de febrero, consolidándose como el premio más grande del año en el Lotto.

De acuerdo con la Illinois Lottery, en 2025 se vendieron más de 4,8 millones de boletos ganadores, que suman US$47 millones en premios.

El Lotto es un juego exclusivo del estado que se sortea tres veces por semana —lunes, jueves y sábado—. Los boletos pueden adquirirse en locales, en línea o a través de la aplicación oficial de la Illinois Lottery.

La Illinois Lottery, fundada en 1974, destinó desde 1985 más de US$25 mil millones al Common School Fund, que financia la educación pública K-12 en el estado. Casi el 99% de las utilidades se destinan a ese fondo, mientras que el resto se reparte entre causas sociales específicas.

Los números 5, 9, 14, 18, 22 y 23 marcaron la fortuna en el sorteo de agosto Illinois Lottery

Cómo comprar boletos de Lotto en línea

La Illinois Lottery explica que los jugadores pueden adquirir boletos en línea con un proceso simple y ordenado. Los pasos para jugar en línea son:

Elegir seis números entre el 1 y el 50 o usar Quick Pick, la opción automática que selecciona combinaciones al azar.

o usar Quick Pick, la opción automática que selecciona combinaciones al azar. Agregar la opción Extra Shot por US$1 para aumentar los premios secundarios.

El Lotto se juega tres veces por semana en tiendas, en línea y por aplicación Illinois Lottery