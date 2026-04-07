Mundial 2026: la advertencia sobre el ICE que podría vaciar los hoteles y estadios de California

A poco más de dos meses para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, los hoteles y estadios se enfrentan a una presión inusual en California. El sindicato que representa a los trabajadores emitió un aviso en el que exigió a varias administraciones de alojamientos que se abstengan de albergar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes formarán parte del “aparato de seguridad general” del evento.

Mundial 2026: sindicato advierte a hoteles de California por presencia del ICE

Este año, varios estados de EE.UU. experimentarán una alta afluencia de turistas durante el desarrollo del Mundial de fútbol masculino 2026. Una de las jurisdicciones que vivirá el mayor impacto será California, que albergará un total de 14 partidos.

Los sindicatos que representan a los trabajadores enviaron una carta a hoteles y estadios para exigir que no alberguen a agentes del ICE Flickr/ICE - Flickr/ICE

A finales de marzo, Unite Here Local 11 —sindicato que representa a los trabajadores del sector— envió una carta a decenas de hoteles locales, estadios y proveedores de aeropuertos.

En el texto, afirmaron que la presencia de agentes migratorios podría representar un peligro real tanto para los empleados del sector como para los huéspedes, según consignó Los Angeles Times.

El documento cita como argumento los episodios desarrollados en Minneapolis, Minnesota, donde las redadas de inmigración provocaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

“Toda la industria debe entender que no podemos poner nuestras vidas en riesgo. El dinero es importante, nuestros trabajos son importantes, pero nuestra vida y nuestra seguridad son aún más importantes. Debemos asegurarnos de regresar con nuestras familias“, expresó Ana Méndez, de 43 años, quien se desempeñó como camarera de banquetes en el JW Marriott durante 15 años.

Por su parte, Todd Lyons, director interino del ICE, confirmó en una audiencia ante el Congreso que la agencia participará de los operativos de seguridad durante el torneo.

“Es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial. Estamos comprometidos con la seguridad de esa operación y con la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, expresó, citado por The New York Times.

Qué exige el sindicato a hoteles por la presencia del ICE en el Mundial 2026

En su carta, el sindicato remarcó que sus contratos laborales consagran el derecho a un lugar de trabajo seguro.

En ese sentido, los representantes sostuvieron que la presencia de agentes del ICE o de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. dentro o en las inmediaciones de las propiedades constituye “condiciones inusualmente peligrosas” que dan derecho a los empleados a negarse a trabajar.

Además, Unite Here Local 11 señaló que los contratos también prohíben a los empleadores permitir el acceso de agentes de inmigración a sus propiedades sin una orden judicial.

El sindicato sostuvo que la presencia del ICE constituye “condiciones inusualmente peligrosas” para los empleados de hoteles Archivo

“Si agentes del ICE u otros oficiales de la ley similares están presentes en su propiedad o cerca de ella, se debe permitir a los trabajadores irse o negarse a presentarse a trabajar sin represalias”, manifestaron.

Luego mencionaron que el año pasado se realizaron protestas en Pasadena y otras partes del condado de Los Ángeles frente a hoteles que albergaban a agentes federales.

“Cuando los hoteles se utilizan para alojar a personal del ICE o de la Patrulla Fronteriza, los trabajadores pueden verse expuestos a situaciones que implican una fuerte presencia armada federal, protestas y respuestas policiales que pueden escalar rápidamente”, se lee en la carta.

En esa línea, los representantes de los empleados agregaron que los empleados “no deben verse obligados a exponerse a la violencia, el trauma y los riesgos para su seguridad”.

La carta fue enviada a más de 200 empleadores del sur de California y Arizona con los que tiene contratos laborales que abarcan a más de 32.000 trabajadores.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en California

El máximo torneo de fútbol se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en los tres países norteamericanos.

En el Estado Dorado se jugará un total de 14 partidos de la Copa del Mundo 2026, que se disputarán en dos sedes: el SoFi Stadium en Inglewood, Los Ángeles; y el Levi’s Stadium en Santa Clara, que se encuentra en el Área de la Bahía de San Francisco.

En el área de Los Ángeles, se llevarán a cabo los siguientes enfrentamientos:

Viernes 12 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Paraguay (Fase de Grupos, Grupo D).

Lunes 15 de junio de 2026: Irán vs. Nueva Zelanda (Fase de Grupos, Grupo G).

Jueves 18 de junio de 2026: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de Grupos, Grupo B).

Domingo 21 de junio de 2026: Bélgica vs. Irán (Fase de Grupos, Grupo G).

Jueves 25 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Turquía (Fase de Grupos, Grupo D).

Domingo 28 de junio de 2026: Partido 73 (Dieciseisavos de Final: 2A vs. 2B).

Jueves 2 de julio de 2026: Partido 84 (Dieciseisavos de Final: 1H vs. 2J).

Viernes 10 de julio de 2026: Partido 98 (Cuartos de Final: ganador Partido 93 vs. ganador Partido 94).

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Por su parte, el Levi’s Stadium (con capacidad para 71.000 personas) albergará seis duelos: