La mítica Ruta 66 cumple 100 años: así se prepara Illinois para la gran celebración

A tan solo meses del centenario de la mítica Ruta 66, Illinois se prepara para una de las celebraciones más grandes de los últimos años. El estado, que alberga el comienzo del recorrido, ya está organizando los festejos del aniversario de esta carretera que logró conectar a generaciones de viajeros entre las ciudades de Chicago y Los Ángeles. La expectativa es tan alta que las autoridades locales ya se encuentran en el desarrollo de eventos para atraer a cientos de turistas.

Esta semana, Joliet, una de las ciudades más importantes del trazado que se encuentra en el territorio del “Estado de la Pradera”, fue sede del encuentro entre funcionarios de turismo, representantes políticos y organizaciones locales. Según Fox 32 Chicago, en ese lugar comenzó la cuenta regresiva hacia el 2026 con la instalación de carteles conmemorativos y el comienzo de las actividades que están destinadas a potenciar esta ruta como un destino turístico.

Se espera que la cantidad de visitantes crezca exponencialmente durante los próximos meses, sobre todos entre aquellas personas que buscan revivir el espíritu de una época que estuvo marcada por los viajes en carretera. Greg Peerbolte, director ejecutivo del museo local, señaló: “Conocemos a mucha gente entusiasmada. Apenas están comenzando este camino. Así que esperamos dar a conocer nuestra organización”.

La 66 fue fundamental en la expansión del transporte automotor y el desarrollo comercial norteamericano (David Winkler/Wikipedia) David Winkler (Wikipedia)

El legado de la Ruta 66

La Ruta 66 se inauguró en 1926 como la primera calle pavimentada que conectaba el medio oeste con la costa oeste. Su trazado de 2448 kilómetros, de los cuales 301 cruzan Illinois, fue fundamental en la expansión del transporte automotor y el desarrollo comercial de una gran cantidad de localidades. Además, gracias a canciones como Get Your Kicks on Route 66, interpretada por Nat King Cole, y a distintas series televisivas de los años 70, se volvió parte del imaginario estadounidense.

Sin embargo, a pesar de la relevancia cultural que posee, esta carretera perdió protagonismo como vía principal debido al paso del tiempo y al avance de las autopistas interestatales. “La Ruta 66 es la verdadera América. Hay mucha autenticidad en estos pueblos antiguos, antes de que llegaran las carreteras”, explicó Peerbolte.

Es tanta la importancia que tiene esta carretera que incluso algunas celebridades hicieron su propio recorrido turístico por ella. En el año 2008, Paul McCartney visitó el museo de Joliet durante su propio viaje por esta ruta. “Sabíamos que la Ruta 66 era importante cuando Paul McCartney entró por aquí”, recordó Peerbolte.

Los viajeros ya se muestran entusiasmados para recorrer esta carretera

Los turistas estadounidenses ya comenzaron a recorrer este icónico trazado que conecta Chicago con Los Angeles (Archivo) SEBASTIAN PANI

Durante el encuentro, también se hicieron presentes algunos viajeros que ya iniciaron el recorrido de esta mítica carretera. Entre ellos se encontraban Paul Haney y su hijo Hunter, ambos oriundos de Seattle, que planean cruzar todo el país durante el próximo mes. “La primera vez que oí hablar de la Ruta 66 fue en la película ‘Cars’, cuando Lightning se queda atrapado en Radiator Springs por destrozar la carretera”, comentó Hunter.

Las autoridades locales estiman que esta celebración atraerá a turistas de todos los rincones de Estados Unidos y hasta del extranjero. “La Ruta 66 es muy conocida y es más popular entre los viajeros internacionales que entre los nacionales”, señaló Cory Jobe, presidente de la Comisión Estatal del Centenario de la Ruta 66 de Illinois. Además, remarcó que esa tendencia comenzó a revertirse durante los últimos años a medida que creció el interés local.

LA NACION