La nueva ley de Illinois que exigirá un dato clave para poder registrar un nuevo celular: en qué consiste

Con el objetivo de proteger a los niños, Illinois podría convertirse en el primer estado norteamericano en solicitar que todos sus residentes ingresen su fecha de nacimiento al adquirir un nuevo teléfono celular o dispositivo electrónico. Se trata de una nueva propuesta llamada “Ley de Garantía de la Era Digital” que, de ser aprobada, entraría en vigor en enero de 2026.

“Se trata de una solicitud única de información y luego se identifica (a la persona) como adulto o menor de edad”, explicó Willie Preston, senador estatal de Illinois. “Hay un montón de chicos de 10, 11, 12 años o menos que se hacen pasar por jóvenes de 25 años en internet. Y tenemos que detenerlo, y podemos hacerlo”, agregó.

El proyecto de ley en Illinois para obligar a ingresar el celular

El proyecto de ley HB3304 señala que el 95% de los adolescentes en Estados Unidos tiene acceso a teléfonos inteligentes y utiliza un promedio de 40 aplicaciones diferentes. Además, el 97% usa internet, y el 46% afirma estar conectado casi de forma constante. Frente a esto, se propone “crear una barrera entre los menores y el contenido y las experiencias en línea para adultos” que a la vez proteja la privacidad y la información personal.

En la actualidad, en busca de proteger a los niños, las aplicaciones y sitios web suelen requerir la verificación de edad individual. No obstante, esta medida resulta insuficiente, y la mejor forma de aumentar su eficacia está “en el punto de acceso, en los propios dispositivos”, se afirma en el proyecto de ley.

De esta forma, la “Ley de Garantía de la Era Digital” exigiría a los fabricantes determinar la edad de los usuarios en el momento en que se activan sus dispositivos. Esto se lograría a través de actualizaciones de los sistemas operativos, que compartirían el estado de verificación a los sitios web, aplicaciones, tiendas de aplicaciones y servicios en línea a los que se intente acceder.

A su vez, la propuesta busca que los sitios web, aplicaciones o servicios en línea que presenten una parte sustancial de contenido para adultos:

Reciban y reconozcan estados de verificación.

Bloqueen el acceso si se recibe un estado de verificación que indique que un usuario es menor de 18 años.

Proporcionen una exención de responsabilidad que indique que el sitio web, aplicación o servicio en línea contiene contenido para adultos.

Etiqueten el sitio web, aplicación o servicio en línea como restringido para adultos.

Preston comentó que la ley garantizaría que la información no se comparta y que ninguna otra información personal esté involucrada. “No estamos pidiendo la identidad de nadie, no estamos pidiendo etnia, raza, género, orientación sexual... solo estamos tratando de identificar a los niños”, añadió.

Las reacciones al proyecto de ley

Según FOX 32, el proyecto de ley se encuentra en un subcomité del Senado sobre redes sociales e inteligencia artificial. Si bien cuenta con el apoyo del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, grupos como Planned Parenthood, Equality Illinois y la ACLU no están de acuerdo con su aprobación debido a las dudas sobre la privacidad.

“¿Cómo se almacenará esa información y con qué seguridad se protegerá? ¿Dónde se almacenará y con qué seguridad se protegerá?”, cuestionó Ed Yohnka, portavoz de la ACLU de Illinois. Asimismo, aseguró que bloquearía el contenido para adultos del que no se sentirán cómodos al hablar con sus padres.

“Información sobre salud, seguridad, identidad, identidad sexual, orientación... son cosas que los jóvenes suelen explorar a través de internet y que se les impide acceder a ellas, lo que podría causarles un daño real”, concluyó Yohnka.

