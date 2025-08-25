La respuesta de JB Pritzker a la advertencia de Donald Trump sobre Chicago y el despliegue de fuerzas militares

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, salió a responder con dureza a las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que Chicago será la próxima ciudad donde buscará desplegar a la Guarda Nacional para “restaurar el orden”. A través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario estatal demócrata acusó al presidente de Estados Unidos de querer sembrar miedo y de utilizar la seguridad pública como un espectáculo político.

Las advertencias de Trump sobre Chicago: ¿enviará a la Guardia Nacional?

En una intervención desde la Oficina Oval, Trump afirmó que su próximo objetivo sería Chicago, después de la operación federal en Washington D.C., y sugirió que la intervención podría extenderse a Nueva York. Según reportó CNN, el mandatario republicano sostuvo que la reducción de homicidios en la capital estadounidense se logró gracias al despliegue de la Guardia Nacional y aseguró que podía mantener a las tropas en la ciudad “todo el tiempo que quisiera” si declaraba una emergencia nacional.

El presidente Trump sostuvo que, así como lo hizo en Los Angeles y Washington D.C., desplegaría fuerzas federales en Chicago para mejorar la seguridad Jacquelyn Martin - AP

El presidente no solo defendió esa estrategia, sino que también criticó a las autoridades locales. En específico, apuntó contra la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, al que calificó de “incompetente”.

En ese sentido, Trump insistió en que su administración intervendría de manera directa: “Cuando estemos listos, entraremos y arreglaremos Chicago como hicimos con Washington”.

Además, aseguró que hay ciudadanos que lo alientan a intervenir en La Ciudad de los Vientos: “Llevan gorras rojas, mujeres afroamericanas, mujeres hermosas, me dicen: ‘Por favor, presidente Trump, venga a Chicago’”.

La dura respuesta de Pritzker ante la posible intervención de Trump en Chicago

Desde Illinois, JB Pritzker utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contundente contra el presidente. El gobernador consideró que Trump busca desviar la atención de sus propios problemas y acusó al Partido Republicano de querer abstraer a la ciudadanía de las consecuencias de sus políticas económicas y sociales.

Pritzker sostuvo que Trump quiere desviar el foco de los verdaderos problemas que la gestión federal generó Captura/NBC News

“Trump y los republicanos intentan distraer del dolor que están causando, desde los aranceles que encarecen los productos hasta el despojo de la atención médica y la comida de millones”, escribió.

Asimismo, Pritzker agregó que las maniobras del mandatario buscan “incitar el miedo en las comunidades y desestabilizar los esfuerzos de seguridad pública existentes, todo con el fin de justificar un abuso mayor de poder”.

El gobernador advirtió que no se prestará al “juego” del presidente ni a su intento de crear un espectáculo mediático. En tanto, remarcó que en Illinois la prioridad es trabajar con las fuerzas locales y estatales para fortalecer la seguridad.

Los datos de seguridad en Chicago que mencionó Pritzker

Pritzker también defendió la gestión de la seguridad en Chicago y exhibió estadísticas para refutar los dichos de Trump. En ese sentido, destacó que la tasa de homicidios en Chicago se redujo más de un 30% en el último año.

Pritzker defendió la gestión de seguridad de Chicago y aseguró que los homicidios bajaron un 30% en el último año Mark Black� - FR171635 AP�

El gobernador sostuvo que esta mejora fue posible gracias a los programas de intervención comunitaria (CIV, por sus siglas en inglés), que, según denunció, enfrentan recortes de financiamiento impulsados por sectores republicanos. “Nuestros avances en la reducción del crimen han sido posibles con programas que ellos están desfinanciando”, subrayó.

Además, remarcó el rol fundamental de las fuerzas de seguridad locales, a las que consideró aliadas en la lucha contra la violencia. “Nuestros socios estatales y locales conocen nuestros barrios y nuestras calles porque viven aquí también. No están pidiendo esta intervención y seguiremos escuchándolos y coordinando con ellos, como siempre”, afirmó.

En su mensaje, Pritzker fue categórico al advertir que no permitirá una intromisión federal que ignore la autonomía del estado de Illinois: “La seguridad de la gente es mi máxima prioridad, por lo que seguiremos la ley y defenderemos la soberanía de nuestro estado”.