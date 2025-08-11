El precio del sueño americano: nuevas encuestas revelan el impacto de los aranceles en el gasto mensual de EE.UU.

El costo de vida en Estados Unidos se mantiene como un tema de preocupación para millones de personas y los aumentos de aranceles promovidos por el presidente Donald Trump amenazan con profundizar esa inquietud. En este contexto, tres encuestas recientes —realizadas por Omnisend, AP-NORC y Fox News— describen un panorama marcado por la incertidumbre sobre el consumo, la presión del gasto diario y un amplio rechazo a la política comercial de la Casa Blanca.

El impacto de los aranceles en el costo de vida de los estadounidenses

Un sondeo de AP-NORC realizado en julio de 2025 mostró que la mayoría de los adultos estadounidenses siente, al menos en parte, estrés por el costo de los comestibles. Aproximadamente la mitad afirmó que la compra de alimentos es una “fuente importante” de preocupación, mientras que un 33% la definió como un factor “menor” y solo un 14% dijo no sentir tensión por este gasto.

El 50% de los estadounidenses considera el precio de alimentos una "fuente importante" de estrés en una encuesta AP-NORC Freepik

Las cifras revelan que la ansiedad por el precio de los alimentos atraviesa a todas las edades, aunque otros gastos como vivienda, ahorros o ingresos afectan con mayor intensidad a los menores de 45 años.

Estos son los datos más destacados del estudio:

Un 64% de los hogares con ingresos inferiores a 30.000 dólares anuales identificó los comestibles como un gasto “mayormente” estresante.

Incluso entre quienes ganan más de US$100 mil al año, solo dos de cada diez dijeron no preocuparse por el precio de la comida.

Mujeres y adultos hispanos son los grupos que muestran mayor preocupación por ingresos, ahorros y costos de salud.

por ingresos, ahorros y costos de salud. Cerca de dos tercios de los hispanos consideran que el costo de la vivienda es un factor de fuerte estrés, frente a la mitad de los afroamericanos y alrededor del 40% de los blancos.

Cómo las tarifas se convirtieron en un problema para los comerciantes de EE.UU.

En mayo de 2025, un estudio de Omnisend basado en datos de 8187 pequeñas y medianas empresas de comercio electrónico en EE.UU. reveló que el primer trimestre del año superó al del año anterior con un aumento del 12,6% en los ingresos totales. Este crecimiento se sustentó en un incremento del 3,6% en el volumen de pedidos y un 9,4% en el valor promedio por orden.

El comercio electrónico creció, pero el 36% de las pymes anticipó un impacto negativo por aranceles Alexander Grey / Unsplash

Los rubros que registraron mayores avances fueron:

Automotriz : 545% de crecimiento en ingresos, 8% más en volumen de pedidos y un impresionante aumento del 668% en el valor promedio por orden.

: 545% de crecimiento en ingresos, 8% más en volumen de pedidos y un impresionante aumento del 668% en el valor promedio por orden. Juegos : +36% en ingresos y +65% en volumen de pedidos.

: +36% en ingresos y +65% en volumen de pedidos. Indumentaria : +34% en ingresos y +9% en volumen de pedidos.

: +34% en ingresos y +9% en volumen de pedidos. Salud : +23% en ingresos y +9,6% en volumen de pedidos.

: +23% en ingresos y +9,6% en volumen de pedidos. Belleza y fitness: +15,4% en ingresos y +31% en volumen de pedidos.

Sin embargo, pocos días después del cierre del trimestre, Trump anunció un paquete arancelario sin precedentes: un 10% de impuesto base a casi todas las importaciones, con incrementos adicionales para países con desbalances comerciales con EE.UU.

En una encuesta realizada por Omnisend a 40 comerciantes, el 36,8% anticipó un impacto negativo en sus negocios y un 13,2% advirtió que sería “significativo”. Además, el 64% consideró que los consumidores gastarían menos durante los próximos 12 meses.

Greg Zakowicz, especialista senior en comercio electrónico de la firma, explicó que, aunque los consumidores podrían adelantar compras en sectores más expuestos a aranceles para evitar futuras subas de precios, “el aumento en el valor promedio por orden indica que están destinando una mayor parte de su presupuesto a menos compras, lo que hace más difícil atraer y retener clientes”.

El fuerte rechazo a las tarifas de Trump

Una tercera encuesta, realizada por Fox News entre el 18 y 21 de julio de 2025, reveló que las tarifas impuestas por el gobierno dividen la opinión pública, pero que el rechazo es mayoritario. Entre los votantes registrados, solo el 36% aprobó la gestión de Trump en materia de aranceles, mientras que el 62% expresó su desaprobación.

El 62% de los estadounidenses desaprueba los aranceles de Trump según una encuesta de Fox News, dato que iguala el rechazo a su manejo inflacionario BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El sondeo también mostró que la política comercial enfrenta niveles de rechazo idénticos a los que genera el manejo de la inflación (62% de desaprobación) y peores que los que recibe la gestión económica en general (55% en contra).