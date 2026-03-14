Malas noticias para viajeros en Chicago: Southwest Airlines cancela vuelos al aeropuerto O’Hare dentro de pocos meses

La aerolínea Southwest Airlines dejará de operar en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago a partir del 4 de junio de 2026. La decisión pone fin a cinco años de presencia de la compañía en la terminal aeroportuaria más transitada de Estados Unidos y forma parte de una reorganización de sus operaciones en la ciudad. A partir de esa fecha, la empresa concentrará sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Chicago Midway.

Southwest Airlines concentrará sus operaciones en Midway

Según informó el Chicago Sun-Times, la empresa comunicó la medida a los pasajeros mediante correos electrónicos enviados el viernes 13 de marzo de 2026 por la mañana.

Los pasajeros fueron notificados por correo electrónico el 13 de marzo de 2026 Tripadvisor

En el mensaje confirmó que todos los vuelos desde O’Hare serán cancelados desde esa fecha y ofreció opciones de reembolso o cambio de reserva a quienes ya tenían pasajes.

En un comunicado enviado a los medios locales, la empresa explicó que la decisión forma parte de sus “esfuerzos continuos para optimizar su red de rutas”. La aerolínea agregó que operar en el aeropuerto de Chicago O’Hare “sigue siendo un desafío” y afirmó que puede seguir atendiendo a los pasajeros del área de Chicagoland a través de Chicago Midway.

Southwest comenzó a operar en esa base aérea en el mes de febrero de 2021, cuando lanzó 20 salidas diarias. El objetivo en ese momento era ofrecer más flexibilidad y comodidad a pasajeros del norte de Chicago.

Presión de la FAA y la competencia en el aeropuerto

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) solicitó a las aerolíneas reducir la cantidad de vuelos programados en el aeropuerto durante el verano.

La medida busca evitar problemas de sobreprogramación de operaciones, una situación que puede provocar demoras y congestión en uno de los aeropuertos con mayor tráfico del país.

La empresa ofreció reembolsos o cambios de reserva a quienes ya tenían pasajes Tripadvisor

Al mismo tiempo, las transportistas aéreas dominantes del aeropuerto, United Airlines y American Airlines, incrementaron sus operaciones en O’Hare y añadieron nuevos vuelos. Ambas compañías compiten por el acceso a las puertas de embarque disponibles en las terminales principales, donde concentran la mayor parte de sus operaciones.

Joe Schwieterman, director del Chaddick Institute for Metropolitan Development de DePaul University, explicó al Chicago Sun-Times que este contexto pudo influir en la decisión de la compañía.

Según el especialista, la posibilidad de que la FAA imponga recortes generales de vuelos representa un desafío para aerolíneas con menor presencia en el aeropuerto.

Schwieterman agregó que competir con las compañías dominantes también puede resultar más complejo para operadores más pequeños. “Es más difícil ser un actor menor en un aeropuerto con una competencia tan intensa”, afirmó.

¿Qué pasará con los empleados y las rutas?

La aerolínea indicó que los empleados afectados en O’Hare podrán postular a puestos en otras operaciones de la empresa, incluida su base ubicada en Midway.

Southwest opera en esa terminal aérea desde hace 41 años y actualmente ofrece 244 salidas diarias hacia 80 destinos.

La compañía también aclaró que los 15 destinos que atendía desde O’Hare ya cuentan con vuelos desde Midway, por lo que los pasajeros aún tendrán acceso a esas rutas.

Además, la empresa confirmó que también suspenderá su servicio hacia el Aeropuerto Internacional Washington Dulles.