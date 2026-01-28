Atención viajeros de Southwest: entra en vigor el nuevo sistema de embarque y cobro por asiento

Desde este martes 27 de enero, Southwest comenzó oficialmente con su nueva política para los vuelos. La etapa de los asientos abiertos comienza a llegar a su fin y da lugar a un nuevo esquema en el que hay tres tipos de asientos dentro de distintas tarifas que se pueden adquirir.

Southwest Airlines comenzó con su nueva política de asientos

El 27 de enero fue la fecha dispuesta por la aerolínea estadounidense para aplicar el nuevo esquema. Hasta este martes, existía la política de asientos abiertos que permitía obtener tickets sin numerar.

Southwest Airlines implementó su nuevo sistema de tarifas y asientos en sus vuelos Southwest Airlines

Luego, según distintas cuestiones, el pasajero podía optar por la ubicación del avión que quisiera, y que encontrara disponible, al entrar. Sin embargo, desde ahora Southwest aplicará una política más tradicional, en la que los asientos serán asignados de antemano.

Según explica la compañía en su sitio web, a partir de ahora existirán tres tipos de asientos:

Standard: tienen el espacio estándar y están ubicados en la parte trasera de la cabina.

tienen el espacio estándar y están ubicados en la parte trasera de la cabina. Preferred: cuentan también con la medida estándar de espacio para las piernas, pero se ubican en la parte delantera de la cabina.

cuentan también con la medida estándar de espacio para las piernas, pero se ubican en la parte delantera de la cabina. Extra Legroom: se sitúan al frente y en salidas de emergencia. Entre los beneficios, esta opción ofrece hasta cinco pulgadas (casi 13 centímetros) adicionales de espacio para las piernas y acceso prioritario al compartimento superior. También se mencionan opciones extra de snacks y bebidas de cortesía.

Con sus distintas características, estas alternativas para los boletos de Southwest dependerán de la tarifa que elija el usuario.

Ahora Southwest presenta tarifas diferenciadas y tres tipos de asientos en sus vuelos (Foto: FreeP¡CK)

Las distintas tarifas que pueden elegir los viajeros de Southwest en sus vuelos

Junto con las modificaciones para los asientos y la diferencia de comodidades entre ellos, la aerolínea comunicó cuáles son los paquetes de tarifas y lo que ofrece cada uno de ellos:

Basic: es la opción más económica. En este caso, el asiento se asigna al momento del check-in y los beneficios de flexibilidad para cambios son limitados. Solo permite obtener un asiento standard.

es la opción más económica. En este caso, el asiento se asigna al momento del check-in y los beneficios de flexibilidad para cambios son limitados. Solo permite obtener un asiento standard. Choice: al igual que la tarifa Basic, solo habilita a obtener un asiento Standard al momento de la reserva. Sin embargo, incluye beneficios como cambios de vuelo sin cargos adicionales.

al igual que la tarifa Basic, solo habilita a obtener un asiento Standard al momento de la reserva. Sin embargo, incluye beneficios como cambios de vuelo sin cargos adicionales. Choice Preferred: incluye la selección de asientos Preferred o Standard al reservar. También tiene a disposición los cambios de vuelo sin cargo y acceso a filas con prioridad.

incluye la selección de asientos Preferred o Standard al reservar. También tiene a disposición los cambios de vuelo sin cargo y acceso a filas con prioridad. Choice Extra: con esta tarifa, Southwest habilita a elegir cualquier asiento, incluyendo Extra Legroom, e incluye dos maletas facturadas gratis.

En el nuevo sistema de la aerolínea, la tarifa elegida no solo determina el tipo de asiento, sino que también influye en el momento de abordar el avión.

Según el tipo de tarifa, los pasajeros en vuelos de Southwest contarán con distintos beneficios y comodidades Matej Kastelic - Shutterstock

Así funciona el proceso de embarque de Southwest: según el tipo de asiento

En su web, la aerolínea también presentó las condiciones para que los pasajeros entren en la aeronave. La prioridad queda establecida según el tipo de asiento.

Concretamente, ahora hay una división establecida entre ocho grupos. 1 y 2, los primeros en abordar, están reservados para clientes de la tarifa Choice Extra. Por su parte, los clientes Choice Preferred abordarán como máximo en el grupo 5.

Los últimos tres grupos en subir al avión, del 6 al 8, quedan dispuestos para clientes de la tarifa Basic de Southwest.