Mes de la Herencia Hispana: el guiño de JB Pritzker a los migrantes latinos que viven en Illinois

El gobernador JB Pritzker envió un mensaje a todos los extranjeros latinos que residen en el estado de Illinois en el marco del Mes de la Herencia Hispana. En un contexto migratorio complejo para los residentes hispanos en Estados Unidos, el demócrata aseguró que “luchará” por ellos.

El mensaje de JB Pritzker a los latinos en Illinois por el Mes de la Herencia Hispana

El mandatario compartió un video en sus redes sociales donde celebró y reconoció a las diversas culturas que hacen que el estado “sea más fuerte”. Junto con el saludo, escribió: “Seguiré luchando para asegurarme de que todos puedan tener éxito y prosperar”.

GOV Priztker

Luego dejó un mensaje para los residentes hispanos de la jurisdicción: “Quiero alentarte a apoyar a pequeños negocios locales. Asegúrate de apoyar a la comunidad en general, sé que lo hacemos”.

Por otro lado, se refirió al momento que atraviesan respecto a la migración: “Quiero que sepas que vamos a hacer todo lo posible para proteger a la población latina dentro del estado. Sé que es un tiempo aterrador, pero estamos contigo”.

Por último, remarcó: “Vamos a hacer todo lo que podamos, ya sea en la Justicia o en la Corte, como también en las protestas pacíficas en las calles, siempre para mantenerlos seguros”.

Los orígenes migrantes del gobernador de Illinois, JB Pritzker

El mandatario recordó sus raíces migrantes hace algunos meses en el Congreso estadounidense. En su testimonio, defendió el rol de los extranjeros en la construcción de Estados Unidos.

Según contó, su familia “le debe todo a la aceptación” que el país norteamericano le dio a su bisabuelo Nicholas Pritzker, quien llegó como refugiado a Estados Unidos desde Ucrania hace más de un siglo, con diez años y sin dinero.

JB Pritzker recordó sus orígenes migrantes en una confrencia meses atrás jbpritzker.com

“Estados Unidos acogió a mi familia. No teníamos nada y no ofrecíamos nada, salvo trabajo duro, el deseo de progresar, el deseo de ser libres y de vivir en un entorno seguro", dijo.

“Mi historia, sin embargo, no es única: nuestro estado y nuestra nación se fortalecieron gracias a personas de todo el mundo que buscan libertad, oportunidades y refugio”, aseguró, según compartió en sus redes sociales.

Tensión entre JB Pritzker y Donald Trump: protestas migratorias en Illinois

En medio de la creciente tensión entre el presidente Donald Trump y JB Pritzker, el gobernador se pronunció sobre el clima que atraviesa el Estado de la Pradera. En declaraciones a ABC’s This Week, celebró la decisión judicial que frenó el intento de la administración federal de desplegar la Guardia Nacional en la entidad, aunque advirtió que el proceso judicial continúa.

“Tenemos que confiar en que los tribunales hagan lo correcto, incluso cuando algunos jueces fueron designados por Trump”, señaló.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, apuntó contra Donald Trump por la presencia de la Guardia Nacional en Chicago Archivo

En paralelo, las protestas en el centro de detención de Broadview continuaron durante el fin de semana. En el pueblo ubicado a 11 millas (19 kilómetros) al oeste del centro de Chicago, donde los manifestantes se reúnen para expresarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ante esta situación, la alcaldesa Katrina Thompson implementó una serie de medidas ejecutivas, entre ellas el cese de acciones hostiles de los oficiales contra las personas en las calles y la restricción de las protestas a un horario de 9 a 18 hs (hora local), según informó NBC News.