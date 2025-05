“No les dejaremos ganar”: la nueva promesa de JB Pritzker contra Donald Trump y Kristi Noem

El gobernador JB Pritzker respondió a las críticas de Kristi Noem y el presidente Donald Trump, y prometió que Illinois seguirá siendo un estado santuario. “No les dejaremos ganar”, comentó el mandatario local. La discusión escaló luego de la visita de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a la ciudad de Springfield.

El tenso cruce entre JB Pritzker y Kristi Noem

La secretaria Noem visitó Illinois para criticar las políticas migratorias del estado, que es considerado santuario desde 2017. Según USA Today, la funcionaria declaró que “los resultados han sido absolutamente desastrosos para las personas" que viven en esa entidad.

Noem acusó a Pritzker de incentivar la inmigración ilegal. En su conferencia del último miércoles en Springfield, dijo que el gobernador otorga acceso a atención sanitaria gratuita por 1600 millones de dólares a migrantes. “Cambia tus maneras, protege a tu gente”, comentó la secretaria del DHS.

En cambio, Pritzker rechazó las críticas y calificó la visita de Noem como “un acto de propaganda”. Desde su cuenta oficial de X, agradeció a los manifestantes pacíficos que repudiaron la presencia de la funcionaria.

“Los trucos publicitarios de Noem y Trump no tienen cabida en Illinois”, afirmó Pritzker. El gobernador aseguró que no permitirá que el gobierno federal divida a los habitantes del estado. “No les dejaremos ganar”, agregó.

Además, el equipo de Pritzker lanzó una irónica advertencia a los dueños de mascotas. Recordó que a la secretaria de Seguridad Nacional relató en sus memorias haber matado a un perro por considerarlo “peligroso e imposible de adiestrar”.

Protestas y confusión durante la visita de Noem

Manifestantes se concentraron frente a la mansión del gobernador en Springfield. Creían que Noem realizaría allí su conferencia, aunque el acto tuvo lugar a más de un kilómetro de distancia, cerca de la escena del asesinato de Emma Shafer.

Shafer, una joven de 24 años, fue asesinada en julio de 2023. Según Noem, Gabriel P. Calixto, el principal sospechoso del crimen se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal. Aún sigue prófugo.

Manifestantes se congregaron frente a la mansión del gobernador en rechazo a la presencia de Noem, aunque la funcionaria realizó su acto en otro punto de Springfield X (@foxillinois)

Por su parte, Tricia McLaughlin, funcionaria del DHS, declaró no estar segura cuáles eran los motivos de la protesta contra Noem. En declaraciones a Fox News Digital, señaló que desde la gestión de la secretaria “apoyan a cada víctima de crímenes de inmigrantes ilegales”.

La estrategia de Noem y el pedido de los padres de Emma Shafer

La secretaria del DHS usó el caso de la joven Shafer para cuestionar la Ley TRUST de Illinois. Esa normativa limita la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria, lo que dificulta el plan de deportaciones masivas de Trump.

En su conferencia, Noem estuvo acompañada por familias que perdieron a seres queridos a manos de inmigrantes. Entre ellas, las familias de Denny McCann y Jimmy Walden, víctimas de delitos similares.

Sin embargo, los padres de Emma Shafer rechazaron la utilización política del caso y se sumaron a las protestas en contra de la funcionaria. Publicaron un comunicado en el que pidieron a Noem que dejara de vincular la muerte de su hija con campañas partidarias.

“Secretaria Noem, como padres que aún lloramos la pérdida de una hija, le suplicamos que se detenga. Ella no era eso. Esto no nos ayuda. Su memoria debe vivir en todas las personas que tocó y en las causas por las que luchó”, comentaron.

La discusión sobre las políticas migratorias de Illinois

En una comunicación oficial, Pritzker remarcó que Illinois cumple con la ley y protege los derechos constitucionales. También sostuvo que Trump y Noem buscan titulares mediáticos a expensas de los inmigrantes.

Pritzker aseguró que Illinois protege los derechos constitucionales y criticó a Trump y Noem por “buscar titulares a costa de los inmigrantes” Reba Saldanha - FR170646 AP

El gobernador pidió a Noem que “dedique menos tiempo a actuar para Fox News y más tiempo a proteger la Patria”. Pritzker centra su crítica en la "falta de acción para capturar a criminales violentos“.

Por otro lado, Pritzker viajará a Washington en junio para testificar ante un comité del Congreso. Allí, deberá explicar la postura de Illinois como “estado santuario” y defender las leyes vigentes como el TRUST Act, aprobado en 2017 y ampliado en 2021.