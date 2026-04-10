Novedad en Chicago: ahora el DMV permite realizar dos trámites en simultáneo para registrar un vehículo
El proceso se lleva a cabo en una nueva oficina de la agencia ubicada en 125 W. Monroe St; es necesario completar los formularios pertinentes antes de acudir a las instalaciones
- 4 minutos de lectura'
En una de sus últimas actualizaciones, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Chicago, en Illinois, habilitó la opción de realizar dos trámites en simultáneo. La modalidad está disponible solo en una nueva oficina y permite avanzar con el pago de los impuestos correspondientes y el registro de la titularidad del vehículo.
Chicago: nueva oficina del secretario de Estado permite pagar impuestos y registrar vehículos en un solo trámite
El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció que el Departamento de Hacienda estatal abrió una oficina permanente dentro del Flagship Center de la Secretaría de Estado, erigida en 125 W. Monroe St. Allí, los clientes pueden realizar el pago de los impuestos y el registro de la titularidad, lo que ahorra tiempo de gestión y optimiza el servicio para evitar dos visitas.
Antes de este cambio, los propietarios debían pagar con cheque o giro postal al matricular un vehículo por primera vez. Ahora, se puede abonar el dinero correspondiente en efectivo o a través de tarjetas de crédito o débito.
“Una mejor experiencia en el DMV significa menos barreras y más conveniencia”, escribió al respecto Giannoulias en un mensaje en X.
Las instalaciones de dos plantas y 24.000 pies cuadrados sustituyen a la oficina Central en 160 N. LaSalle Street, que cerró sus puertas el viernes previo al anuncio.
El nuevo centro ofrece servicios para conductores y vehículos desde un único mostrador y un quiosco de atención rápida en las instalaciones. Junto con el pago del dinero y el registro del vehículo, la oficina también realizará:
- Audiencias administrativas informales y reincorporaciones.
- Servicios presenciales acelerados para obtener copias certificadas de registros comerciales y presentar documentos comerciales.
- Atención sin cita previa para clientes que necesiten apostillas y certificados de autorización para documentos de uso extranjero.
- Pruebas de aptitud laboral para empleados del DMV y la mayoría de los empleados municipales de nivel inicial.
A su vez, dispondrá de computadoras públicas para aquellos ciudadanos con acceso limitado a la tecnología o que necesiten ayuda para presentar solicitudes de empleo.
Cómo pagar impuestos y registrar un vehículo en el nuevo centro del secretario de Estado en Chicago
Las personas con cita previa pueden acudir a la nueva oficina del DMV de Chicago en el horario de lunes a viernes de 7.30 a 17 hs. Los residentes que deseen registrar un vehículo deben obtener primero la Solicitud de Transacción(es) de Vehículo (VSD 190), que se puede conseguir tanto en línea como en persona.
Luego, es necesario llevar la solicitud completada, la documentación de apoyo requerida y el pago a la oficina local en un plazo de siete días, según el sitio web oficial del secretario. En las nuevas instalaciones, tiene la opción de abonar el dinero allí mismo, sin necesidad de realizar un trámite aparte.
Asimismo, cualquier transacción que implique la transferencia de un vehículo de motor de una persona a otra debe ir acompañada de un Formulario de Impuestos RUT-50 (Transacción de Impuestos sobre Vehículos de Particulares) cumplimentado.
Aquellos residentes que se muden a Illinois y que hayan comprado un vehículo a un concesionario autorizado de otro estado tienen que presentar un Formulario de Impuestos RUT-25 (Declaración de Transacción del Impuesto sobre el Uso de Vehículos).
La advertencia del DMV por estafas con trámites en Illinois
En los últimos meses, los residentes de Illinois informaron sobre un aumento significativo de mensajes de texto y llamadas telefónicas fraudulentas que afirman falsamente proceder de la agencia.
A través de un comunicado de prensa, el DMV advirtió sobre la situación y detalló que los estafadores suelen utilizar un lenguaje urgente y que parece oficial. Además, generalmente amenazan con la suspensión del permiso de conducir, la retención de la matrícula o acciones legales para intentar engañar a los clientes y que hagan click en un enlace o paguen una supuesta multa.
En la mayoría de los casos, se dirigen a las personas mayores y a los familiares vulnerables. Giannoulias agregó que si una persona recibe un mensaje de texto sospechoso o no solicitado, puede seguir los siguientes consejos:
- Evitar hacer click en el enlace.
- Evitar responder al mensaje o facilitar datos personales.
- Denunciar la estafa con el reenvío del mensaje a: scamalert@ilsos.gov
- Eliminar el texto después de denunciarlo.
Si no está seguro de si un mensaje es legítimo, el cliente puede llamar a la oficina al marcar el 800-252-8980.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Florida hoy: Donalds apunta contra un migrante por la muerte de una mujer y promete “tolerancia cero”
En Estados Unidos. Cuál es el precio de un SUV Toyota bZ, similar al más barato de la historia
“Amontonados como sardinas”. La denuncia de una legisladora de Arizona tras visitar un centro de detención del ICE
- 1
Así mueren las democracias. Los 9 pasos que convirtieron a Hungría en el país más autoritario y corrupto de la UE
- 2
Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max Verstappen, abandonará Red Bull para irse a McLaren
- 3
La inflación en marzo se aceleró al 3% en la Ciudad por efecto de los combustibles, la luz, el agua y los colectivos
- 4
H&M se acerca a la Argentina