Novedad en Chicago: ahora el DMV permite realizar dos trámites en simultáneo para registrar un vehículo

En una de sus últimas actualizaciones, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Chicago, en Illinois, habilitó la opción de realizar dos trámites en simultáneo. La modalidad está disponible solo en una nueva oficina y permite avanzar con el pago de los impuestos correspondientes y el registro de la titularidad del vehículo.

Chicago: nueva oficina del secretario de Estado permite pagar impuestos y registrar vehículos en un solo trámite

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció que el Departamento de Hacienda estatal abrió una oficina permanente dentro del Flagship Center de la Secretaría de Estado, erigida en 125 W. Monroe St. Allí, los clientes pueden realizar el pago de los impuestos y el registro de la titularidad, lo que ahorra tiempo de gestión y optimiza el servicio para evitar dos visitas.

En la nueva oficina del DMV, inaugurada por el secretario Alexi Giannoulias, los clientes podrán realizar los dos trámites en simultáneo Facebook Illinois Secretary of State

Antes de este cambio, los propietarios debían pagar con cheque o giro postal al matricular un vehículo por primera vez. Ahora, se puede abonar el dinero correspondiente en efectivo o a través de tarjetas de crédito o débito.

“Una mejor experiencia en el DMV significa menos barreras y más conveniencia”, escribió al respecto Giannoulias en un mensaje en X.

Las instalaciones de dos plantas y 24.000 pies cuadrados sustituyen a la oficina Central en 160 N. LaSalle Street, que cerró sus puertas el viernes previo al anuncio.

El nuevo centro ofrece servicios para conductores y vehículos desde un único mostrador y un quiosco de atención rápida en las instalaciones. Junto con el pago del dinero y el registro del vehículo, la oficina también realizará:

Audiencias administrativas informales y reincorporaciones.

Servicios presenciales acelerados para obtener copias certificadas de registros comerciales y presentar documentos comerciales.

Atención sin cita previa para clientes que necesiten apostillas y certificados de autorización para documentos de uso extranjero.

Pruebas de aptitud laboral para empleados del DMV y la mayoría de los empleados municipales de nivel inicial.

A su vez, dispondrá de computadoras públicas para aquellos ciudadanos con acceso limitado a la tecnología o que necesiten ayuda para presentar solicitudes de empleo.

El DMV permite realizar dos trámites en simultáneo en Chicago

Cómo pagar impuestos y registrar un vehículo en el nuevo centro del secretario de Estado en Chicago

Las personas con cita previa pueden acudir a la nueva oficina del DMV de Chicago en el horario de lunes a viernes de 7.30 a 17 hs. Los residentes que deseen registrar un vehículo deben obtener primero la Solicitud de Transacción(es) de Vehículo (VSD 190), que se puede conseguir tanto en línea como en persona.

Luego, es necesario llevar la solicitud completada, la documentación de apoyo requerida y el pago a la oficina local en un plazo de siete días, según el sitio web oficial del secretario. En las nuevas instalaciones, tiene la opción de abonar el dinero allí mismo, sin necesidad de realizar un trámite aparte.

Asimismo, cualquier transacción que implique la transferencia de un vehículo de motor de una persona a otra debe ir acompañada de un Formulario de Impuestos RUT-50 (Transacción de Impuestos sobre Vehículos de Particulares) cumplimentado.

Aquellos residentes que se muden a Illinois y que hayan comprado un vehículo a un concesionario autorizado de otro estado tienen que presentar un Formulario de Impuestos RUT-25 (Declaración de Transacción del Impuesto sobre el Uso de Vehículos).

Los clientes del DMV de Chicago que necesiten registrar un vehículo deben llevar la solicitud completada, la documentación de apoyo requerida y el pago a la oficina local Illinois Secretary of State

La advertencia del DMV por estafas con trámites en Illinois

En los últimos meses, los residentes de Illinois informaron sobre un aumento significativo de mensajes de texto y llamadas telefónicas fraudulentas que afirman falsamente proceder de la agencia.

A través de un comunicado de prensa, el DMV advirtió sobre la situación y detalló que los estafadores suelen utilizar un lenguaje urgente y que parece oficial. Además, generalmente amenazan con la suspensión del permiso de conducir, la retención de la matrícula o acciones legales para intentar engañar a los clientes y que hagan click en un enlace o paguen una supuesta multa.

En la mayoría de los casos, se dirigen a las personas mayores y a los familiares vulnerables. Giannoulias agregó que si una persona recibe un mensaje de texto sospechoso o no solicitado, puede seguir los siguientes consejos:

Evitar hacer click en el enlace.

Evitar responder al mensaje o facilitar datos personales.

Denunciar la estafa con el reenvío del mensaje a: scamalert@ilsos.gov

Eliminar el texto después de denunciarlo.

Si no está seguro de si un mensaje es legítimo, el cliente puede llamar a la oficina al marcar el 800-252-8980.