Buenas noticias para conductores: DMV amplía sus horarios en Chicago para tramitar la Real ID
El procesamiento se ha agilizado y permanecerá así algunas semanas
- 4 minutos de lectura'
Ante la nueva multa que comenzará a imponer la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) a partir de febrero, el DMV amplía sus horarios de trámites de Real ID en dos centros de Chicago, para agilizar los tiempos de aquellos que cumplan con los requisitos.
Los nuevos horarios del DMV para tramitar la Real ID en Chicago
El supercentro de Chicago comenzará a atender los sábados a los residentes que intentan obtener la Real ID antes de la fecha límite federal para evitar multas, de acuerdo con la Oficina de Secretario de Estado de Illinois.
Alexi Giannoulias, Secretario de Estado, anunció la asociación con la Secretaria del Condado de Cook, Monica Gordon, para que se agilice el procesamiento y se pueda brindar servicio durante los próximos sábados 24 y 31 de enero.
Esto debido a que la implementación de la tarifa de la TSA iniciará a partir del domingo 1° de febrero. Consistirá en una multa de US$45 para los viajeros que no tengan su Real ID actualizada.
El supercentro atenderá de las 8.00 hs a las 16.00 hs, los sábados 24 y 31 de enero, mientras que la oficina de la secretaría operará de 9.00 hs a 17.00 hs los mismos días. Asimismo, 15 oficinas del DMV en el área de Chicago también ofrecerán citas, según Chicago Sun Times.
Dónde están ubicadas las oficinas del DMV en Chicago con horarios extendidos
Las ubicaciones de las oficinas para tramitar el Real ID en la zona de Chicago con horarios extendidos, de acuerdo con la Secretaría de Estado de Illinois, son:
- Real ID Supercenter en 191 N. Clark St.
- Chicago West – 5301 W. Lexington Ave.
- Chicago North – 5401 N. Elston Ave.
- Chicago South – 9901 S. Martin Luther King Jr. Dr., Chicago.
- Addison DMV – 50 E. Oak St.
- Aurora DMV – 970 N. Lake St. (suite B)
- Des Plaines – 1470 Lee St.
- Elgin – 595 S. State St.
- Joliet – 201 S. Joyce Rd.
- Lake Zurich – 951 S. Rand Rd.
- Melrose Park – 1903 N. Mannheim Rd.
- St. Charles – 3851 E. Main St., St.
- Waukegan – 617 S. Green Bay Rd.
- Woodstock – 428 S. Eastwood Dr.
En la mayoría de los casos, las citas de los sábados son exclusivas para los residentes que tramiten su Real ID o trámites relacionados. Algunas locaciones atienden sin cita previa, pero en otras es necesario anticipar la visita, incluso si se da en un día sábado.
Cuáles son los requisitos para tramitar la Real ID en Chicago
Para obtener la tarjeta de identificación Real ID en Chicago, es necesario presentar documentos originales y actualizados, indicados en la siguiente lista de requisitos del gobierno de Illinois:
- Documento que acredite identidad, con fecha de nacimiento y que indique el estatus legal de la persona en Estados Unidos, puede ser un certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residente permanente, entre otros.
- Acreditar el número de Seguro Social.
- Dos documentos para comprobar la residencia en Illinois.
- Prueba de firma escrita, como la licencia o la identificación actual.
Los documentos aceptables pueden consultarse en la página de la Secretaría de Estado del Estado de la Pradera, ya que los lineamientos aplican en todas las oficinas del DMV y el Supercenter.
El trámite de la Real ID es importante, ya que se trata de una identificación federal válida en todo el país norteamericano. Además, las multas impuestas por la TSA a las credenciales que ya no están vigentes limitarán también a los viajeros a la hora de abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos o ingresar a edificios federales, como tribunales, y otras instancias.
Otras noticias de Trámites de EE.UU.
Los lineamientos. Las 6 categorías de migrantes a las que el Uscis redujo la validez del EAD: hasta 18 meses
EE.UU. Qué deben saber los solicitantes de visado antes del 21 de enero: guía paso a paso
Seguro Social adelanta pagos en 2026. Habrá depósitos adelantados de ayuda suplementaria durante cuatro meses
- 1
La revolución silenciosa: cómo los pagos digitales está derribando las fronteras del dinero en América Latina
- 2
Venden la única casa del mundo con más de 400 ventanas diseñada por uno de los arquitectos más famoso del mundo
- 3
Boom de importaciones: fuerte mensaje de Paolo Rocca a sus empleados
- 4
“La chica que habla de la adicción al porno”: tiene 18 años y logró que las escuelas de Córdoba trabajen un tema tabú