Buenas noticias para conductores: DMV amplía sus horarios en Chicago para tramitar la Real ID

Ante la nueva multa que comenzará a imponer la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) a partir de febrero, el DMV amplía sus horarios de trámites de Real ID en dos centros de Chicago, para agilizar los tiempos de aquellos que cumplan con los requisitos.

Los nuevos horarios del DMV para tramitar la Real ID en Chicago

El supercentro de Chicago comenzará a atender los sábados a los residentes que intentan obtener la Real ID antes de la fecha límite federal para evitar multas, de acuerdo con la Oficina de Secretario de Estado de Illinois.

Las oficinas del DMV y el Supercenter en Chicago amplían horarios para tramitar la REAL ID (ARCHIVO) Aaron M. Sprecher / AP Photo

Alexi Giannoulias, Secretario de Estado, anunció la asociación con la Secretaria del Condado de Cook, Monica Gordon, para que se agilice el procesamiento y se pueda brindar servicio durante los próximos sábados 24 y 31 de enero.

Esto debido a que la implementación de la tarifa de la TSA iniciará a partir del domingo 1° de febrero. Consistirá en una multa de US$45 para los viajeros que no tengan su Real ID actualizada.

El supercentro atenderá de las 8.00 hs a las 16.00 hs, los sábados 24 y 31 de enero, mientras que la oficina de la secretaría operará de 9.00 hs a 17.00 hs los mismos días. Asimismo, 15 oficinas del DMV en el área de Chicago también ofrecerán citas, según Chicago Sun Times.

Dónde están ubicadas las oficinas del DMV en Chicago con horarios extendidos

Las ubicaciones de las oficinas para tramitar el Real ID en la zona de Chicago con horarios extendidos, de acuerdo con la Secretaría de Estado de Illinois, son:

Real ID Supercenter en 191 N. Clark St.

en 191 N. Clark St. Chicago West – 5301 W. Lexington Ave.

– 5301 W. Lexington Ave. Chicago North – 5401 N. Elston Ave.

– 5401 N. Elston Ave. Chicago South – 9901 S. Martin Luther King Jr. Dr., Chicago.

– 9901 S. Martin Luther King Jr. Dr., Chicago. Addison DMV – 50 E. Oak St.

– 50 E. Oak St. Aurora DMV – 970 N. Lake St. (suite B)

– 970 N. Lake St. (suite B) Des Plaines – 1470 Lee St.

– 1470 Lee St. Elgin – 595 S. State St.

– 595 S. State St. Joliet – 201 S. Joyce Rd.

– 201 S. Joyce Rd. Lake Zurich – 951 S. Rand Rd.

– 951 S. Rand Rd. Melrose Park – 1903 N. Mannheim Rd.

– 1903 N. Mannheim Rd. St. Charles – 3851 E. Main St., St.

– 3851 E. Main St., St. Waukegan – 617 S. Green Bay Rd.

– 617 S. Green Bay Rd. Woodstock – 428 S. Eastwood Dr.

En la mayoría de los casos, las citas de los sábados son exclusivas para los residentes que tramiten su Real ID o trámites relacionados. Algunas locaciones atienden sin cita previa, pero en otras es necesario anticipar la visita, incluso si se da en un día sábado.

La TSA impondrá multas a las REAL ID que no hayan sido actualizadas a partir del 1 de febrero (Archivo) Página: DMV California

Cuáles son los requisitos para tramitar la Real ID en Chicago

Para obtener la tarjeta de identificación Real ID en Chicago, es necesario presentar documentos originales y actualizados, indicados en la siguiente lista de requisitos del gobierno de Illinois:

Documento que acredite identidad , con fecha de nacimiento y que indique el estatus legal de la persona en Estados Unidos, puede ser un certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residente permanente, entre otros.

, con fecha de nacimiento y que indique el estatus legal de la persona en Estados Unidos, puede ser un certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residente permanente, entre otros. Acreditar el número de Seguro Social .

. Dos documentos para comprobar la residencia en Illinois .

. Prueba de firma escrita, como la licencia o la identificación actual.

La Real ID sirve como identificación para abordar vuelos dentro de Estados Unidos si no se cuenta con pasaporte (Archivo) TSA

Los documentos aceptables pueden consultarse en la página de la Secretaría de Estado del Estado de la Pradera, ya que los lineamientos aplican en todas las oficinas del DMV y el Supercenter.

El trámite de la Real ID es importante, ya que se trata de una identificación federal válida en todo el país norteamericano. Además, las multas impuestas por la TSA a las credenciales que ya no están vigentes limitarán también a los viajeros a la hora de abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos o ingresar a edificios federales, como tribunales, y otras instancias.