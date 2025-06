Pase automático: así funciona la medida que impacta en los estudiantes de Illinois y anunció JB Pritzker

En un mensaje directo desde su cuenta oficial en X, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, sorprendió a estudiantes y familias al anunciar una medida que promete cambiar radicalmente el acceso a la universidad pública en el estado. El anuncio se refiere al nuevo Public University Direct Admission Program Act, una regla que busca garantizar que los estudiantes calificados no enfrenten obstáculos administrativos o económicos para continuar sus estudios superiores.

Un nuevo camino sin vueltas: cómo es el programa de admisión directa

El Public University Direct Admission Program Act establece un mecanismo automático que permite a los estudiantes elegibles acceder sin trámites complejos a las universidades públicas del estado. La ley, aprobada por la Asamblea General de Illinois con respaldo bipartidista, fue diseñada para simplificar el proceso de admisión y eliminar las barreras que impiden que muchos jóvenes —en particular los de comunidades rurales, familias de bajos ingresos o estudiantes de color— puedan continuar sus estudios.

El gobernador de Illinois contó sobre la nueva medida

En palabras del propio Pritzker, esta legislación es “una solución de sentido común” que busca “romper barreras y expandir el acceso a la educación superior”, según destacó en un comunicado oficial difundido por el gobierno de Illinois.

La norma se enfoca en garantizar que cada estudiante del último año de secundaria y cada alumno de colegio comunitario que cumpla con los requisitos académicos reciba una oferta de admisión directa a una institución pública del estado.

Cómo se organiza el nuevo sistema de Illinois

El programa será gestionado por distintos organismos educativos estatales que trabajarán en conjunto para asegurar que el proceso sea eficiente, seguro y justo.

La Junta de Educación Superior (Board of Higher Education), junto con la Junta de Colegios Comunitarios de Illinois, la Comisión de Asistencia Estudiantil y la Junta Estatal de Educación, será responsable de establecer y administrar el sistema.

Las universidades públicas deberán informar anualmente, antes del 1 de marzo, cuáles son sus requisitos mínimos de promedio general para otorgar la admisión general a estudiantes nuevos y transferidos.

A partir del 1° de julio de 2026, se utilizarán datos escolares para identificar a los estudiantes que cumplen con los criterios de ingreso automático.

Una vez determinada la elegibilidad, se notificará tanto al estudiante como a las universidades correspondientes, al utilizar portales estatales o canales directos. En paralelo, los colegios comunitarios también enviarán sus cartas de aceptación a los alumnos que residan en sus respectivos distritos.

Sin trámites ni costos: iniciativa elimina cuotas de solicitud y procesos burocráticos para facilitar acceso a educación superior en el estado Shutterstock

Qué universidades incluye la medida

El programa abarca a todas las universidades públicas reconocidas por el estado de Illinois. Esto incluye instituciones como:

Universidad de Illinois en Springfield

Southern Illinois University

Chicago State University

Eastern Illinois University

Governors State University

Illinois State University

Northeastern Illinois University

Northern Illinois University

Western Illinois University

La información de “admisión directa” que se utilizará para identificar a los estudiantes incluye:

Nombre completo

Dirección

Fecha de nacimiento

Número de teléfono

Correo electrónico

Promedio de calificaciones acumulado

Escuela secundaria de origen

En el caso de los estudiantes de colegios comunitarios que deseen transferirse a una universidad pública, deberán haber completado al menos 30 horas semestrales transferibles y alcanzar el promedio mínimo exigido por la universidad elegida. Además, deben estar inscritos en un colegio comunitario de Illinois.

Enfoque en equidad: programa prioriza a estudiantes de bajos ingresos, zonas rurales y minorías que históricamente enfrentaron barreras para ingresar a la universidad Shutterstock

Sin pagos ni obstáculos: el programa elimina las cuotas de solicitud

Uno de los puntos más relevantes para las familias es que el programa no exige ningún pago por aplicar. Los estudiantes que utilicen esta vía no deberán abonar ninguna tasa de solicitud, un detalle que representa un alivio económico en un momento donde cada gasto puede influir en la decisión de seguir o no con sus estudios.

Además, el sistema permitirá a universidades y colegios verificar los datos y revocar admisiones si se detecta que no se cumplen los requisitos, lo que garantiza transparencia y rigurosidad en el proceso.

Campañas especiales para UIC y UIUC

El programa general no abarca de forma automática a las dos universidades más competitivas del sistema estatal: la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (UIUC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, se creó una campaña específica para informar y alentar a los estudiantes calificados a postularse a estas instituciones.

Tanto UIC como UIUC definirán sus propios criterios para seleccionar a los candidatos.

La campaña estará focalizada en asegurar que también los alumnos de entornos vulnerables puedan considerar estas opciones académicas.