Qué se vota en las elecciones primarias de Illinois 2026

El próximo martes 17 de marzo, los votantes acudirán a las urnas en el marco de las elecciones primarias en Illinois. Con el sufragio, elegirán a los candidatos del Partido Demócrata y Republicano para cargos ejecutivos, como gobernador y vicegobernador, legislativos, como senador de EE.UU. y representantes estatales, y judiciales.

Elecciones primarias de Illinois 2026: qué se vota el próximo martes

Los comicios de este año llegan en un momento trascendental para el gobierno del presidente Donald Trump, cuya figura experimenta una caída en el apoyo de la población en general. En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker no tendrá competencia en las primarias, por lo que la atención se concentra en los candidatos republicanos.

Los votantes definirán a sus candidatos para los cargos de gobernador, senador de EE.UU., fiscal general, secretario de estado y más en las elecciones primarias de Illinois Freepik

El cronograma oficial establece que las elecciones primarias tendrán lugar el 17 de marzo y las generales el 3 de noviembre, según informa Ballotpedia. En estos comicios, los cargos sobre los que elegirán los votantes son:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales

Jueces de cortes de apelación

Asimismo, en Illinois también se definirán miembros de las juntas escolares en el estado.

Quiénes son los candidatos republicanos que quieren desbancar a Pritzker en Illinois

A pocos días para que se celebren las elecciones primarias, cuatro candidatos presentaron su candidatura para representar al Partido Republicano. El listado está compuesto por:

Darren Bailey :

: El candidato que se impone en las encuestas fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador, pero fue derrotado por Pritzker.

entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador, pero fue derrotado por Pritzker.

En su campaña, destacó como prioridades la reducción de impuestos, el acceso a oportunidades económicas y la asequibilidad de los servicios.

Ted Dabrowski :

: Político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado, tiene ascendencia migrante, porque su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia.

tiene ascendencia migrante, porque su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia.

Se desempeñó en el Illinois Policy Institute entre 2011 y 2017.



Sus principales propuestas consisten en la mejora de la asequibilidad, la creación de empleo a través de eliminar regulaciones excesivas y “poner fin al clientelismo”.

Rick Heidner :

: Propietario de varios negocios en el Estado de la Pradera, propone implementar límites de mandato, con el objetivo de “prevenir que los políticos traten el cargo como una posición permanente”.

límites de mandato, con el objetivo de “prevenir que los políticos traten el cargo como una posición permanente”. James Mendrick :

: Sheriff del condado de DuPage, sus prioridades están dirigidas a programas de rehabilitación que reducen la delincuencia y brindan a las personas una segunda oportunidad.

El candidato republicano Darren Bailey criticó duramente la gestión de Pritzker en Illinois

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones primarias de Illinois 2026

Los sondeos más recientes muestran una ventaja parcial de Bailey por encima del resto de los nombres republicanos. A menos de una semana de las primarias, con un numeroso grupo de votantes indecisos, la voluntad popular del partido se inclina hacia el exsenador.

Según lo que recopiló The New York Times, la investigación más reciente es la que realizó Osage Research a pedido del equipo de campaña de Bailey. La encuesta se llevó a cabo entre el 20 y 22 de enero y contó con la participación de 412 posibles votantes.

Estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Darren Bailey : 57%

: 57% Rick Heidner : 9%

: 9% Ted Dabrowski : 8%

: 8% James Mendrick: 4%

Una reciente encuesta midió la aprobación del gobernador en Illinois, de cara a las elecciones de 2026, y el 50% de los participantes se mostró favorable a su gestión Freepik / AP

Una encuesta anterior, llevada a cabo entre el 3 y 5 de enero, a cargo de Emerson College, tuvo una muestra de 1000 posibles votantes, y mostró una ventaja menor:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

Al margen de su favoritismo entre los candidatos republicanos, los encuestados también fueron consultados sobre su opinión de la gestión del Pritzker, quien busca la reelección este año: