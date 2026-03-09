Elecciones en Illinois: uno por uno, quiénes son los candidatos republicanos que quieren desbancar a J.B. Pritzker

Las elecciones primarias en Illinois están previstas para el 17 de marzo y el gobernador estatal, J.B. Pritzker, buscará un tercer mandato en las generales del 3 de noviembre. Como no tiene rivales en la primaria demócrata, lo que queda por resolver es quién será el candidato republicano que lo enfrentará.

Quiénes son los precandidatos republicanos para enfrentarse a Pritzker para gobernar Illinois

De cara a las elecciones primarias republicanas en Illinois, cuatro candidatos presentaron su candidatura para representar al Partido Republicano. El listado está compuesto por:

Darren Bailey

Fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador del Estado de la Pradera, cuando fue derrotado por Pritzker.

En su campaña, destacó como prioridades la reducción de impuestos, el acceso a oportunidades económicas y la asequibilidad de los servicios.

“Dejo la granja para luchar por ti”, escribió en una publicación de Facebook. Y añadió: “Es hora de priorizar a los habitantes. Con su ayuda, ganaremos y salvaremos a Illinois“.

El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

Ted Dabrowski

Político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado, Dabrowski tiene ascendencia migrante, porque su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia. Se desempeñó en el Illinois Policy Institute entre 2011 y 2017.

En la carrera por representar al Partido Republicano hacia la gobernación de Illinois, algunas de las principales propuestas de este candidato son la asequibilidad, la creación de empleo a través de eliminar regulaciones excesivas y “poner fin al clientelismo”.

Ted Dabrowski destacó las principales propuestas para su campaña Facebook/Ted For Illinois

Rick Heidner

Heidner fundó negocios en Illinois, entre los que se encuentran Gold Rush Gaming, Ricky Rocket’s Fuel Centers, Prairie State Energy y Heidner Properties.

La última es una red inmobiliaria comercial, que cuenta con más de 280 propiedades en 12 estados y alberga a más de 800 inquilinos, según su sitio web.

El empresario propone implementar límites de mandato, con el objetivo de “prevenir que los políticos traten el cargo como una posición permanente”.

Rick Heidner es uno de los candidatos a las primarias republicanas en Illinois rickforillinois.com

James Mendrick

El sheriff del condado de DuPage busca la nominación republicana de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. Con un perfil familiar, Mendrick plantea extender sus políticas a todo Illinois.

Sus enfoques están dirigidos a programas de rehabilitación que reducen la delincuencia y brindan a las personas una segunda oportunidad, según indica en su página de campaña.

Asimismo, destacó su objetivo de fortalecer a las comunidades mientras se mantiene firme contra las medidas que “debilitan las fuerzas del orden y ponen en riesgo la seguridad pública”.

James Mendrick pretende implementar sus valores como sheriff en sus propuestas de campaña Facebook/James Mendrick

Cuándo finaliza el mandato de JB Pritzker y cuántas veces puede ser reelecto

JB Pritzker se convirtió en gobernador de Illinois en enero de 2019, tras su victoria en las elecciones de 2018, y fue reelegido en 2022. Su segundo mandato comenzó en el primer mes del año siguiente.

De salir victorioso en los comicios del 3 de noviembre como gobernador estatal, el demócrata lideraría su tercer mandato a partir de enero de 2027. Cabe destacar que Illinois no establece límites de mandato para el cargo de gobernador.