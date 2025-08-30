LA NACION

Después de Labor Day: qué dijo Tom Homan sobre los operativos del ICE en las ciudades santuario

El funcionario anticipó una ofensiva federal en distintas jurisdicciones que limitan la cooperación con agentes migratorios, en medio de la tensión política entre la Casa Blanca y autoridades locales

Tom Homan anunció que Chicago será uno de los principales puntos de despliegue de recursos federales para intensificar los operativos migratorios
Tom Homan anunció que Chicago será uno de los principales puntos de despliegue de recursos federales para intensificar los operativos migratorios(Photo by Jim WATSON / AFP)

El zar de la frontera, Tom Homan, confirmó que el gobierno de Donald Trump planea intensificar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en varias ciudades santuario después de Labor Day, pautado para el lunes 1° de septiembre. Entre ellas se encuentra Chicago, donde las autoridades federales evalúan usar una base naval como centro de operaciones para coordinar los recursos.

El anuncio de Tom Homan: el ICE va por cinco ciudades santuario

El jueves, Homan aseguró que se enviará un “gran contingente” de recursos a Chicago. Además, advirtió sobre una “aceleración” de las operaciones en jurisdicciones que “se niegan a trabajar con el ICE”, de acuerdo con Newsweek.

El gobierno de Donald Trump planea utilizar instalaciones de la Estación Naval Great Lakes como base de operaciones en Illinois
El gobierno de Donald Trump planea utilizar instalaciones de la Estación Naval Great Lakes como base de operaciones en IllinoisFoto ICE.gov

El funcionario detalló: “Van a ver un aumento de operaciones en Chicago, absolutamente. Van a ver un aumento de operaciones en Nueva York. Van a ver que continúan las operaciones en Los Ángeles y, ya saben, Portland, Seattle”.

“Vamos a tomar los recursos que tenemos y trasladarlos a áreas problemáticas como las ciudades santuario, donde sabemos con certeza que están liberando a diario a inmigrantes ilegales que representan una amenaza para la seguridad pública”, dijo.

Donald Trump critica a las autoridades locales

El presidente reforzó el mensaje de Homan con críticas hacia las autoridades locales. En Truth Social, Trump escribió: “El gobernador [J.B.] Pritzker tuvo seis asesinatos en Chicago este fin de semana y 20 personas fueron baleadas, pero él no quiere pedirme ayuda. ¿Es posible esto? La gente está desesperada porque yo detenga el crimen, algo que los demócratas no son capaces de hacer“.

“Un fin de semana realmente mortal en Chicago. Seis muertos y 27 heridos en oleadas de crimen por toda la ciudad. El gobernador en pánico Pritzker dice que el crimen está ‘bajo control’, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Es un incompetente que debería llamarme para pedir ayuda. El alcalde Johnson no es mejor. ¡Hagan a Chicago grande otra vez!”, añadió en otra publicación.

Trump criticó duramente al gobernador JB Pritzker y al alcalde Brandon Johnson por la violencia en Chicago durante el fin de semana
Trump criticó duramente al gobernador JB Pritzker y al alcalde Brandon Johnson por la violencia en Chicago durante el fin de semanaMark Schiefelbein - AP

La respuesta del gobernador J.B. Pritzker

Según informó The Washington Post, distintos funcionarios de la Estación Naval Great Lakes recibieron una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para brindar “apoyo limitado” al ICE. La petición incluye “instalaciones, infraestructura y otras necesidades logísticas”.

Por ahora, no hay una decisión final sobre la aprobación del pedido. El gobernador Pritzker respondió el miércoles que no fue notificado sobre los planes del DHS. “No parecen querer comunicarse en absoluto. Y eso es raro porque suena como que lo que están tratando de hacer es pasar por encima de la policía local”, declaró.

En otra intervención, Pritzker criticó la estrategia de la administración federal: “Saben, solíamos escuchar que el presidente de Estados Unidos apoyaba a la policía local. Nosotros apoyamos a la policía local. Pero ahora parece que él quiere ignorarlos por completo y simplemente hacer lo que se le antoje ese día”.

¿Cuáles son las ciudades incluidas en la lista santuario?

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) describió recientemente a las jurisdicciones santuario como aquellas con “políticas, leyes o regulaciones que obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración”.

El Departamento de Justicia mantiene bajo la categoría de “santuario” a ciudades como San Francisco, Boston, Filadelfia, Newark y Nueva Orleans
El Departamento de Justicia mantiene bajo la categoría de “santuario” a ciudades como San Francisco, Boston, Filadelfia, Newark y Nueva OrleansCHARLY TRIBALLEAU - AFP

Entre las ciudades incluidas en la lista del DOJ se encuentran:

  • Albuquerque
  • Berkeley
  • Boston
  • Chicago
  • Denver
  • East Lansing
  • Hoboken
  • Jersey City
  • Los Ángeles
  • Nueva Orleans
  • Nueva York
  • Newark
  • Paterson
  • Filadelfia
  • Portland
  • Rochester
  • Seattle
  • San Francisco

Tras la confirmación de Homan sobre la “aceleración” de los operativos migratorios, aunque no mencionó a cada ciudad en particular, todas las jurisdicciones de la lista permanecen en alerta por el avance del ICE.

