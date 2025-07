Retrasan la audiencia del hijo del Chapo Guzmán en Illinois: el acuerdo que debilitaría la relación de los Chapitos

La audiencia en Chicago de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, fue pospuesta para el próximo viernes 11. En la misma, iba a declararse culpable de diversos cargos federales por narcotráfico, informaron fuentes cercanas al caso.

Los detalles de la nueva fecha de audiencias

Según consignó la agencia EFE, el documento de la Corte del Distrito Norte de Illinois indicó que la decisión fue tomada “por moción del propio Tribunal”. Sin embargo, no se dieron a conocer los motivos detrás del cambio de fecha.

Guzmán fue acusado de conspirar en empresa criminal continuada, importar y distribuir fentanilo, blanquear dinero y usar armas de fuego CEPROPIE

Debido a este dictamen, la audiencia presencial queda fijada ahora para el viernes 11 de julio a las 11 hs. En la misma, debe oficializar la declaración de culpabilidad estipulada el pasado 30 de junio.

El acuerdo clave de Ovidio Guzmán que debilita la relación con Los Chapitos

En principio, el hijo del “Chapo” Guzmán firmó un acuerdo donde se declara culpable de diversos delitos, como conspiración en empresa criminal continuada e importación de fentanilo.

El acuerdo de Ovidio con fiscales estadounidenses podría afectar a los integrantes del Cartel de Sinaloa Homeland Security Investigations

Dicho pacto fue organizado en conjunto con su equipo legal y fiscales estadounidenses para reducir su condena a cambio de brindar información clave del Cartel de Sinaloa, reportó Latin Times.

En esta cooperación con la Justicia estadounidense también se encuentra implicado su hermano Joaquín, conocido como “El Güero”.

De acuerdo con algunos expertos legales, ambos cooperaron bajo la Sección 5K1.1 de las Directrices Federales de Sentencias de EE. UU., que permite reducciones de pena si el acusado brinda “asistencia sustancial” al gobierno.

La cronología de los juicios de Ovidio Guzmán

Guzmán López se hizo conocido después de la Batalla de Culiacán del 17 de octubre de 2019, más conocida como el “Culiacanazo”, según consignó EFE. En ese entonces, fue detenido por primera vez como parte de la jefatura del Cartel de Sinaloa.

Tras su detención, se desató una disputa armada entre los militares y los Chapitos en Culiacán. Esto dio pie a que el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo liberara en junio de 2020.

Esta libertad duró hasta principios de 2023, cuando el mexicano de 35 años fue capturado de nuevo en Culiacán y extraditado a EE.UU. Allí, se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Dos años después, Ovidio firmó por primera vez en un documento legal para el Distrito Sur de Nueva York, en el cual expresó su deseo de "declararse culpable” y solicitó el traslado de su caso a la Corte de Illinois, en Chicago.

El 30 de junio de este año afirmó su deseo de declararse culpable de los cargos por narcotráfico

“Yo, Ovidio Guzmán López, el acusado, he sido informado de que existe una acusación formal pendiente en mi contra en el caso antes mencionado. Deseo declararme culpable del delito que se me imputa para permitir la resolución del caso en el Distrito Norte de Illinois, donde me encuentro actualmente detenido, y renuncio a un juicio en el distrito previamente mencionado", detalló la declaración del exlíder de Los Chapitos, según consignó Milenio.

El narcotraficante planeaba declararse culpable en su audiencia programada en Illinois este 9 de julio a las 11 hs. Sin embargo, la audiencia se pospuso a último momento.