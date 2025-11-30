Salario mínimo en Chicago: cuánto ganará un trabajador en enero de 2026

El salario mínimo en Chicago se ajusta de forma anual y se aplica a la mayoría de empleados en el territorio. En 2026, se espera otro aumento del sueldo base para la mayoría de trabajadores en la ciudad de Illinois. ¿Cuándo será?

Cuándo aumenta el salario mínimo en Chicago para trabajadores en 2026

En enero de 2026, el salario mínimo para trabajadores en Chicago continuará en 16,60 dólares la hora, monto que se actualizó el 1º de julio de 2025.

continuará en 16,60 dólares la hora, monto que se actualizó el 1º de julio de 2025. En esa fecha, cada año se realiza el ajuste del sueldo base, y se extiende a ciertos empleados bajo una ordenanza apoyada por el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson.

Cuál es el salario mínimo para un trabajador en Chicago Freepik

El aumento salarial en Chicago se realiza a través de un cálculo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), perteneciente a la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), o un 2,5%, la cifra que resulte inferior. El próximo aumento se realizará en julio de 2026.

Según la normativa local, deben garantizar ese monto todos los empleadores con cuatro o más trabajadores en la ciudad de Illinois.

En tanto, la iniciativa de Johnson tiene el objetivo de igualar el sueldo mínimo estándar en el año 2028, con un aumento progresivo del 8% anual para los trabajadores del área gastronómica.

Salario mínimo: cuánto ganarán los trabajadores con propinas en Chicago en 2026

El 1º de julio pasado, los trabajadores con propinas en Chicago percibieron un incremento de US$11,02 a US$12,62 por hora. Los empleadores cuyos negocios cuenten con un mínimo de cuatro empleados deben garantizar que cada uno reciba el salario mínimo completo o, de lo contrario, tienen que cubrir la diferencia.

Por otra parte, los programas de empleo juvenil subsidiado en la ciudad de Illinois contemplan, hasta la próxima actualización el 1º de julio de 2026, las siguientes retribuciones:

Salario mínimo : de US$16,50 por hora.

: de US$16,50 por hora. Para empleos con propinas: de US$12,54 por hora.

El salario mínimo para los trabajadores con propinas también aumentará el 1º de julio próximo Freepik

Por otra parte, la administración local indicó que, desde la fecha marcada este año, el salario mínimo a pagar en virtud de contratos municipales o acuerdos con concesionarios se sitúa en US$17,80 por hora.

Cuánto gana un trabajador latino en Chicago en 2025

Los empleados de origen latino en Chicago presentan un salario promedio superior al estatal, según datos recopilados por ZipRecruiter en noviembre de 2025. En la ciudad de Illinois, el sueldo típico de un trabajador hispano se sitúa en US$39,79 por hora, lo que recopila una cifra anual de US$82.773, frente a US$77.800 a nivel del Estado de la Pradera.

Chicago ofrece un mercado laboral amplio para los trabajadores latinos e hispanos Freepik

La plataforma posicionó a Chicago como segunda ciudad con los salarios más altos para trabajadores latinos, únicamente precedida por Riverwoods y seguida por Mundelein.

El análisis también determinó cuáles son los cinco trabajos mejor pagados para los empleados de origen latino en Illinois. El listado quedó conformado por: