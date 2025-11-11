Adiós Patrulla Fronteriza: cientos de agentes antiinmigrantes abandonarán Chicago, pero el ICE se queda

La Patrulla Fronteriza abandonará Chicago en los próximos días. Por órdenes de la administración Donald Trump, Gregory Bovino y sus agentes se irán a otra operación. Aunque la noticia trae alivio para los migrantes, se espera que las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúen.

Trump ordena retirar a la Patrulla Fronteriza de Chicago

Luego de dos meses en los que la entidad se hizo presente en la ciudad más populosa de Illinois, el gobierno decretó el fin de su presencia. Según comentaron agentes a CBS News, podrían irse del lugar esta misma semana.

Trump ordenó que la Patrulla Fronteriza abandone los operativos migratorios en Chicago KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

Buena parte de los oficiales de la Patrulla Fronteriza que hasta ahora estuvieron en Chicago pasarían a una operación en Charlotte, Carolina del Norte. En total, más de 200 agentes se desplegaron en la Ciudad del Viento y protagonizaron situaciones que causaron temor y enojo entre inmigrantes de la zona.

Una de las figuras más polémicas fue Gregory Bovino, jefe de la entidad, que tomó un alto perfil mediático. Durante su estadía en Chicago, se encargó de dirigir las operaciones.

Además, antes había hecho lo mismo en otras ciudades santuario. Hace algunos meses encabezó detenciones en estacionamientos de Los Ángeles, lo que generó protestas y malestar.

A pesar de la salida de Bovino y su equipo, la información indica que algunos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) continuarán en Chicago. La entidad reúne a la Patrulla Fronteriza, por lo que todavía no hay certeza sobre si serán todos los oficiales los que finalmente abandonen Illinois.

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, fue muy cuestionado por sus operativos en Chicago y otras ciudades santuario KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

La autoridad de la Patrulla Fronteriza para actuar en Chicago y otras ciudades santuario

Aunque los agentes de la entidad suelen estar presentes en la frontera y sus cercanías, legalmente tienen el poder de actuar dentro de cualquier ciudad o pueblo. La Patrulla Fronteriza puede arrestar personas que rompan la ley migratoria en cualquier parte de EE.UU., a pesar de que sus alcances son más reducidos cuando se aleja de la frontera.

Según el sitio web oficial de la CBP, dentro de una “distancia razonable” desde los límites de la frontera, pueden “abordar y buscar a extranjeros” sin una orden judicial. Este concepto comprende 100 millas (160 kilómetros), donde se amplían sus atribuciones. Sin embargo, pueden ser enviados a cualquier parte del país norteamericano.

La Patrulla Fronteriza actuó en Chicago y otras ciudades santuario KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

La Patrulla Fronteriza se va de Chicago, pero los operativos del ICE siguen

La entidad de la CBP abandonará la ciudad de Illinois, pero eso no significa que los operativos migratorios se detengan. En el marco de la Operación Midway Blitz, que ya lleva más de dos meses, las acciones del ICE continúan.

Según cifras de WGN, el gobierno de Trump ya realizó más de 3000 detenciones en Illinois desde que lanzó la medida. Con la participación de ambas entidades federales, los agentes fueron cuestionados por sus métodos.

En ese sentido, a fines de octubre Bovino debió declarar ante la jueza federal Sara Ellis luego de recibir una acusación de usar gas lacrimógeno contra manifestantes.