La lista completa de aeropuertos de Estados Unidos que reducen sus vuelos tras el cierre de gobierno

Debido a que continúa el cierre de gobierno en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que reducirá al menos 10% de los vuelos en los 40 aeropuertos más transitados del país, como medida preventiva para garantizar la seguridad de pilotos y pasajeros.

Cuáles son los aeropuertos que reducen vuelos

De acuerdo con PBS News, los recortes comienzan a aplicarse el 7 de noviembre de 2025, y se recomienda a los viajeros verificar con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos.

En Estados Unidos al menos 40 aeropuertos sufrirán de cancelaciones en sus vuelos (Pexels/LT Chan)

Los 40 aeropuertos que se verán afectados por el cierre de gobierno son:

Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en Georgia

Aeropuerto Internacional Logan de Boston en Massachusetts

Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington en Maryland

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte

Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky en Ohio

Aeropuerto Love Field de Dallas en Texas

Ronald Reagan Washington National en Virginia

Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado

Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas

Condado de Wayne, área metropolitana de Detroit, en Michigan

Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood en Florida

Honolulu Internacional en Hawái

Houston Hobby en Texas

Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Virginia

George Bush, Aeropuerto Intercontinental de Houston, Texas

Aeropuerto Internacional de Indianápolis en Indiana

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York

Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California

Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida

Aeropuerto Internacional Midway de Chicago en Illinois

Aeropuerto Internacional de Memphis en Tennessee

Aeropuerto Internacional de Miami en Florida

Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul en Minnesota

Aeropuerto Internacional de Oakland en California

Ontario International en California

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago en Illinois

Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón

Aeropuerto Internacional de Filadelfia en Pensilvania

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix en Arizona

Aeropuerto Internacional de San Diego en California

Aeropuerto Internacional de Louisville en Kentucky

Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma en Washington

Aeropuerto Internacional de San Francisco en California

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah

Teterboro en Nueva Jersey

Aeropuerto Internacional de Tampa en Florida

Por qué reducen vuelos en aeropuertos de Estados Unidos

De acuerdo con la FAA, la decisión responde a una escasez crítica de personal, ya que varios controladores aéreos no se han presentado a trabajar debido al retraso en sus salarios provocado por el cierre gubernamental.

En medio del cierre del gobierno estadounidense, los aeropuertos protagonizaron cancelaciones y fuertes retrasos Freepik

El administrador de la agencia, Bryan Bedford, señaló que la prioridad es mantener la seguridad operativa:

“No vamos a esperar a que surja un problema para actuar. Las presiones de personal son reales y no pueden ser ignoradas”, declaró.

Bedford adelantó que se reunirá con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y con líderes de las principales aerolíneas para definir cómo se implementará la reducción de vuelos hasta que se normalice la situación.

Cierre de gobierno rompe récord

El actual cierre de gobierno federal ya se ha convertido en el más largo en la historia de Estados Unidos, alcanzando 37 días consecutivos de paralización al 7 de noviembre de 2025.

La FAA reducirá el flujo de vuelos en 40 aeropuertos por falta de personal y razones de seguridad Freepick

La falta de acuerdo entre el presidente Donald Trump y los legisladores demócratas —principalmente sobre los subsidios del seguro médico y el financiamiento de programas federales— ha generado consecuencias graves: desde la suspensión temporal de ayudas alimentarias hasta retrasos masivos en vuelos y falta de pago a empleados federales.

Expertos advierten que esta reducción de vuelos podría afectar a más de 1,2 millones de pasajeros diarios, generando demoras prolongadas, congestión en aeropuertos y alzas temporales en precios de boletos. Además, las aerolíneas evalúan reprogramar vuelos nocturnos o de bajo tráfico para priorizar rutas nacionales esenciales.

El Departamento de Transporte pidió a los pasajeros monitorear sus vuelos y evitar viajes no esenciales durante las próximas semanas, mientras se intenta destrabar el conflicto político que mantiene parcialmente detenido al gobierno federal.