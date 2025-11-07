La lista completa de aeropuertos de Estados Unidos que reducen sus vuelos tras el cierre de gobierno
La FAA recomienda a los pasajeros revisar con sus aerolíneas si sus vuelos no han sido cancelados
Debido a que continúa el cierre de gobierno en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que reducirá al menos 10% de los vuelos en los 40 aeropuertos más transitados del país, como medida preventiva para garantizar la seguridad de pilotos y pasajeros.
Cuáles son los aeropuertos que reducen vuelos
De acuerdo con PBS News, los recortes comienzan a aplicarse el 7 de noviembre de 2025, y se recomienda a los viajeros verificar con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos.
Los 40 aeropuertos que se verán afectados por el cierre de gobierno son:
- Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en Georgia
- Aeropuerto Internacional Logan de Boston en Massachusetts
- Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington en Maryland
- Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte
- Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky en Ohio
- Aeropuerto Love Field de Dallas en Texas
- Ronald Reagan Washington National en Virginia
- Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado
- Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas
- Condado de Wayne, área metropolitana de Detroit, en Michigan
- Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey
- Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood en Florida
- Honolulu Internacional en Hawái
- Houston Hobby en Texas
- Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Virginia
- George Bush, Aeropuerto Intercontinental de Houston, Texas
- Aeropuerto Internacional de Indianápolis en Indiana
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York
- Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
- Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California
- Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
- Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida
- Aeropuerto Internacional Midway de Chicago en Illinois
- Aeropuerto Internacional de Memphis en Tennessee
- Aeropuerto Internacional de Miami en Florida
- Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul en Minnesota
- Aeropuerto Internacional de Oakland en California
- Ontario International en California
- Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago en Illinois
- Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón
- Aeropuerto Internacional de Filadelfia en Pensilvania
- Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix en Arizona
- Aeropuerto Internacional de San Diego en California
- Aeropuerto Internacional de Louisville en Kentucky
- Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma en Washington
- Aeropuerto Internacional de San Francisco en California
- Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah
- Teterboro en Nueva Jersey
- Aeropuerto Internacional de Tampa en Florida
Por qué reducen vuelos en aeropuertos de Estados Unidos
De acuerdo con la FAA, la decisión responde a una escasez crítica de personal, ya que varios controladores aéreos no se han presentado a trabajar debido al retraso en sus salarios provocado por el cierre gubernamental.
El administrador de la agencia, Bryan Bedford, señaló que la prioridad es mantener la seguridad operativa:
“No vamos a esperar a que surja un problema para actuar. Las presiones de personal son reales y no pueden ser ignoradas”, declaró.
Bedford adelantó que se reunirá con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y con líderes de las principales aerolíneas para definir cómo se implementará la reducción de vuelos hasta que se normalice la situación.
Cierre de gobierno rompe récord
El actual cierre de gobierno federal ya se ha convertido en el más largo en la historia de Estados Unidos, alcanzando 37 días consecutivos de paralización al 7 de noviembre de 2025.
La falta de acuerdo entre el presidente Donald Trump y los legisladores demócratas —principalmente sobre los subsidios del seguro médico y el financiamiento de programas federales— ha generado consecuencias graves: desde la suspensión temporal de ayudas alimentarias hasta retrasos masivos en vuelos y falta de pago a empleados federales.
Expertos advierten que esta reducción de vuelos podría afectar a más de 1,2 millones de pasajeros diarios, generando demoras prolongadas, congestión en aeropuertos y alzas temporales en precios de boletos. Además, las aerolíneas evalúan reprogramar vuelos nocturnos o de bajo tráfico para priorizar rutas nacionales esenciales.
El Departamento de Transporte pidió a los pasajeros monitorear sus vuelos y evitar viajes no esenciales durante las próximas semanas, mientras se intenta destrabar el conflicto político que mantiene parcialmente detenido al gobierno federal.
