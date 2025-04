Un boleto de lotería verde captó su atención en Chicago, lo compró y ganó US$1 millón: “Fue una elección espiritual”

Un residente del estado de Illinois, quien se identificó públicamente bajo el seudónimo de San Judas Tadeo, se convirtió en millonario gracias a una elección impulsiva en una estación de servicio del noroeste de Chicago. El protagonista de esta historia no sabía qué boleto de lotería comprar y eligió un raspadito verde debido a que este es su color favorito. Finalmente, la jugada le salió más que bien y se llevó un premio de US$1 millón.

Ganó US$1 millón en Chicago tras elegir un boleto por su color

El ganador le reveló a la Lotería de Illinois que su vínculo con el color del boleto proviene de una elección espiritual: “Mi color favorito es el verde porque San Judas, mi apóstol favorito, vestía una túnica verde”, sostuvo. Según WGN9, el ticket del juego US$10.000.000 Bankroll”fue comprado en una gasolinera Speedway, la cual se encuentra ubicada en el 3200 South Cicero Avenue en el vecindario de Portage Park.

La familia del ganador no le creyó que había ganado la lotería hasta que lo comprobaron ellos mismo (Archivo) Freepik

“Valió la pena”: así se enteró de que era millonario

El hombre se dejó llevar por el impulso, compró el boleto de lotería y lo raspó: al ver las coincidencias, comprobó que la suerte estaba de su lado. “Vi el boleto raspadito verde, así que me arriesgué y vaya si valió la pena”, admitió. Además, recordó: “Estaba en shock, sin palabras. No le dije ni una palabra a nadie, solo me quedé mirando el boleto. Luego caminé lentamente hacia mi auto como si nada hubiera pasado”.

El hombre de Illinois reveló que lo primero que hizo fue llamar a su esposa desde el auto para contarle que habían ganado un millón de dólares, pero agregó que la mujer no dejaba de decirle: “‘Estás loco, estás viendo cosas; no te creo’”. Ni sus hijos pudieron aceptar de inmediato la noticia, hasta que luego escanearon el boleto desde su casa y pudieron confirmar que todo era real. En ese momento, recordó que hubo gritos, llanto y abrazos de alegría.

Qué hará con el dinero el ganador del US$10.000.000 Bankroll

El afortunado ganó US$1 millón en un juego de raspadito (Pexels) Pexels

Luego de ser consultado por los representantes de la lotería sobre qué hará con el dinero, el afortunado comentó que primero va a saldar algunas deudas y organizar su economía familiar. Además, anticipó que comprará entradas VIP para los partidos de los Chicago Bulls: “Mi hijo y yo somos muy aficionados, pero hace más de ocho años que no asistimos a un partido en vivo. Esta será nuestra primera vez en la sección VIP, y probablemente la última, un regalo especial para ambos”.

La gasolinera que vendió el boleto recibirá una recompensa

Como suele suceder en estos casos, el local que vendió el boleto también va a recibir un beneficio económico. La estación de servicio Speedway va a ser premiada con un bono de US$10 mil por haber sido el punto de venta del premio mayor.