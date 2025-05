Vive en Chicago, creyó que estaba en forma y una alerta en su Apple Watch le salvó la vida: “Pensé que era cansancio”

Van Hutcherson, un residente de Chicago de 60 años, seguía una rutina saludable y pensó que estaba en forma hasta que recibió una notificación de su Apple Watch. El reloj inteligente lo alertó sobre un problema de salud y le salvó la vida.

Su Apple Watch lo alertó sobre su frecuencia cardíaca y le salvó la vida

El jubilado Van Hutcherson llevaba, y todavía mantiene, una vida más que saludable: comía de forma consciente, se ejercitaba tres días a la semana con un entrenador personal, levantaba pesas, y también hacía cardio unas cinco o seis veces por semana. Todo eso no impidió que desarrollara una afección cardíaca que notó su Apple Watch.

Van Hutcherson descubrió un problema de salud gracias a su Apple Watch X/@vhutcherson

“Mi entrenador llevaba años sugiriendo que me comprara un Apple Watch, y yo me resistía un poco. No me veía capaz de analizar tanto los datos, pero al final lo conseguí y supongo que había una razón para ello”, comentó el estadounidense de 60 años en declaraciones a Parade.

En enero de 2025, el hombre despertó y tenía seis notificaciones de su reloj en las que le advertían que tenía la frecuencia cardíaca alta, de 130 veces por minuto. “Fue una locura, no me sentía muy bien, pero pensé que solo estaba un poco cansado”, describió.

A pesar de las notificaciones, el jubilado no le creyó al dispositivo y fue a comprar otro. “Fui a la tienda de Apple a comprar un reloj nuevo porque pensé que el mío estaba roto. Me puse el nuevo y empezó a enviarme más alertas”, recordó.

Sin embargo, frente a la alerta del reloj y a que se sentía cansado, decidió ir a urgencias del Hospital Northwestern Memorial. Allí, mostró los datos en tiempo real de su Apple Watch y decidieron realizarle un electrocardiograma. Los médicos le hallaron un aleteo auricular.

Qué es un aleteo auricular: la afección que detectó el Apple Watch

De acuerdo a MedlinePlus, el aleteo auricular ocurre cuando se producen latidos cardíacos anormales (más conocidas como arritmias) que afectan las cámaras superiores (aurículas) del corazón. En el aleteo auricular, el corazón late muy rápido, pero casi siempre sigue contrayéndose a un ritmo regular y es posible no darse cuenta.

“Me sentía raro, cansado, no me sentía yo mismo. Cuando corro, mi ritmo cardíaco puede ser muy alto, y esto fue incluso más alto”, señaló el jubilado.

El Apple Watch le marcó al jubilado que tenía una frecuencia cardíaca de 130 veces por minuto

El rol clave del Apple Watch durante el tratamiento

Al diagnosticarlo, los especialistas le recomendaron diferentes tratamientos y Hutcherson optó por hacer uno con medicación. Tras un par de días recibió el alta, pero la medicación no funcionó y terminó de nuevo en urgencias.

“Durante todo ese tiempo, el reloj me brindó una enorme comodidad, podía controlar mi ritmo cardíaco, mi electrocardiograma... Puedes enviarlo por correo electrónico a través de MyChart o el método que utilice el médico; la enfermera puede leerlo y darte una respuesta en minutos. Fue muy útil”, aseguró.

Van Hutcherson utilizó su Apple Watch para monitorear su tratamiento X/@vhutcherson

Un mes después, los médicos le realizaron una ablación cardíaca. Hoy el Apple Watch es fundamental para el vecino de Chicago, quien remarcó: “Es como tener un pequeño proveedor de bienestar en tu muñeca”.