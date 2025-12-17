¿Volvió a Chicago? La última imagen de Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, que lo ubica en Illinois

Residentes de Chicago y localidades cercanas volvieron a presenciar operativos migratorios encabezados por agentes federales. La figura central fue Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quien regresó a Illinois tras más de un mes de ausencia.

Detenciones y despliegues recientes en Chicago liderados por Bovino

Los primeros reportes indicaron detenciones en el barrio de Little Village, una zona de mayoría mexicano-estadounidense. Vecinos alertaron sobre la presencia de agentes federales y se escucharon silbatos utilizados como señal comunitaria ante operativos migratorios.

La última imagen de Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, que lo ubica en Illinois

En uno de los episodios, un hombre fue detenido mientras circulaba en bicicleta cerca de la calle 26 y la avenida Kedvale. “Cuatro agentes se abalanzaron y fueron muy duros con él. Bajamos del vehículo y les dijimos que era un arresto ilegal”, relató Baltazar Enríquez, del Consejo Comunitario de La Villita, a ABC Chicago.

Videos difundidos por residentes y organizaciones comunitarias mostraron a los agentes federales que realizaban las detenciones en espacios públicos, mientras personas presentes reclamaban por la forma en que se llevaban a cabo los procedimientos.

“Los encontramos (a los oficiales) en Ridgeway y la calle 26, y estaban disparando balas de goma a personas inocentes. Simplemente, los vecinos les decían que no eran bienvenidos aquí”, detalló Enríquez.

A lo largo de la mañana y la tarde del martes 16 de diciembre, la presencia federal se extendió a distintos puntos del suroeste de Chicago y suburbios cercanos. Se reportaron detenciones cerca de Roosevelt y Cicero, así como movimientos de vehículos oficiales en zonas comerciales como un Menards ubicado en el área de la calle 23 y Cicero.

Los desplazamientos de Bovino y su equipo se repitieron en distintos sectores, con caravanas de vehículos que llegaban, permanecían brevemente y luego se retiraban. Durante varias horas, manifestantes, vecinos y periodistas siguieron estos recorridos por la ciudad.

Greg Bovino fue visto liderando nuevos operativos en Chicago

La Operación Midway Blitz en Chicago

La reaparición de Bovino puso de nuevo el foco en la Operación Midway Blitz, que fue lanzada en septiembre de 2025 por orden de la administración del presidente Donald Trump.

El operativo, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) junto con el ICE y la Patrulla Fronteriza, tiene como objetivo declarado localizar y detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en el área de Chicago.

Desde su inicio, la estrategia generó un aumento significativo de arrestos, así como denuncias por separaciones familiares y procedimientos considerados indiscriminados. Estos métodos derivaron en protestas y en la intervención del sistema judicial federal.

Como resultado, una jueza federal ordenó revisar la actuación de los agentes. Bovino fue citado a declarar por presuntas violaciones a órdenes judiciales que limitaban el uso de la fuerza en situaciones sin amenaza inmediata. Tras ese proceso, fue reasignado temporalmente a otras ciudades, pero, poco más de un mes después, el martes 16 de diciembre, volvió a mostrar presencia en Illinois.

Las acciones se concentran principalmente en barrios con alta población inmigrante. “Como dijimos hace un mes, no nos iremos de Chicago y las operaciones continúan”, aseguró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, según lo retomado por ABC Chicago.

“La Operación Midway Blitz está logrando lo que las políticas santuario se han negado a hacer durante décadas: reducir la delincuencia y expulsar a los peores de los peores inmigrantes ilegales que ponen en peligro al pueblo estadounidense”, agregó McLaughlin.

La presencia de Greg Bovino en Chicago vuelve a encender las alarmas

¿Cuántos arrestos se realizaron en Illinois tras el retorno de Bovino?

Luego de operar en lugares como Nueva Orleans y Charlotte, Bovino reapareció en Chicago en diciembre. Su retorno fue confirmado por imágenes y testimonios que lo ubicaron nuevamente al frente de operativos migratorios en Illinois.

Durante la jornada del martes, según Chicago Sun Times, se registraron más de 15 arrestos en el suroeste de la ciudad. Entre las personas detenidas habría trabajadores informales, como un vendedor ambulante y jornaleros. En uno de los casos, un carrito de tamales quedó abandonado tras la detención de su propietario.

“Este inmigrante ilegal descubrió que atacar a la Patrulla Fronteriza no le conviene. A diferencia de Luisiana, un estado que no permite los ataques a la policía, Illinois, bajo el gobierno de Pritzker, los fomenta. El DHS seguirá arrestando a estos criminales, aunque Illinois no lo haga”, publicó Bovino en su cuenta de X.

El alto funcionario compartió la imagen de un mexicano identificado como Santo Joel González-Rodríguez, arrestado por presuntamente lanzar una piedra a través de la puerta trasera de un vehículo de la Patrulla Fronteriza mientras los agentes realizaban sus operativos en Chicago.

Bovino es reconocido por adaptar tácticas militarizadas, originalmente usadas en la frontera, para operativos en las principales ciudades de Estados Unidos Gerald Herbert - AP

Posturas del gobierno estatal y municipal tras los operativos de la Patrulla Fronteriza

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, declaró que no recibió notificación previa sobre el regreso de Bovino ni sobre el despliegue de agentes federales adicionales. Señaló que desconoce cuánto tiempo permanecerán en el estado.

“Esto no es imposición. Esto es acoso”, publicó el gobernador en su cuenta de X. “Han atrapado a personas en la calle por su apariencia, han separado familias y han dejado cicatrices en comunidades con agentes enmascarados y armados”, aseguró.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la presencia de agentes federales enmascarados que realizaban controles migratorios en espacios públicos.

“Soy consciente de la presencia de Greg Bovino y de agentes federales enmascarados en el área de Chicago, incluida la comunidad de Little Village, pocos días antes de las vacaciones, un momento en el que las familias deberían estar juntas, no viviendo con miedo”, dijo en X.