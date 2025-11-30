VSD en Illinois: la regla para registrar un auto y qué documentos piden a los inmigrantes en 2025

El Departamento de Servicios de Vehículos de Illinois (VSD, por sus siglas en inglés) establece las exigencias necesarias para registrar un vehículo en el estado. Los requisitos y los documentos a presentar se aplican tanto a ciudadanos estadounidenses como a cualquier residente que cumpla con las normativas vigentes, lo que incluye a migrantes.

En Illinois: requisitos para registrar un auto nuevo o al mudarse al estado

En el estado de Illinois, el VSD solicita una serie de documentos y pagos obligatorios para poder registrar o transferir un vehículo.

El DMV anunció una nueva oficina de servicio rápido llamada "Oxnard Express" Yelp

De acuerdo al VSD, estos son todas las exigencias:

Solicitud para Transacción de Vehículo (formulario VSD 190) para trámites de título, registro o transferencia.

(formulario VSD 190) para trámites de título, registro o transferencia. Si se trata de un vehículo recién comprado sin título en Illinois, también hay que presentar un formulario fiscal de impuestos de uso: el RUT-50 si se compró a un particular o el RUT-25 si se compró a un concesionario fuera del estado.

el RUT-50 si se compró a un particular o el RUT-25 si se compró a un concesionario fuera del estado. Debe acreditarse la propiedad del vehículo mediante: el título del vehículo (si viene de otro estado, el título equivalente) o certificado de origen del fabricante.

mediante: el título del vehículo (si viene de otro estado, el título equivalente) o certificado de origen del fabricante. Se exige el pago de la tasa por título de 165 dólares cuando se emite por primera vez.

cuando se emite por primera vez. Si corresponde, también debe certificarse la lectura del odómetro (kilometraje) para el vehículo

Qué deben considerar los inmigrantes de Illinois para registrar un vehículo

De acuerdo al sitio oficial del VSD, no hay exigencias especiales en Illinois para que un migrante pueda registrar un auto.

Esto significa que los migrantes de Illinois deberán cumplir con los mismos requisitos generales. Lo esencial es presentar la solicitud VSD 190, el título o prueba de propiedad, el formulario fiscal correspondiente (RUT-50 o RUT-25) y pagar las tasas requeridas.

La autoridad vehicular de Illinois no tiene exigencias especiales para migrantes Facebook Illinois Secretary of State - Facebook Illinois Secretary of State

Los requisitos para sacar la licencia de conducir como inmigrante en Illinois en noviembre 2025

Los inmigrantes que buscan obtener una licencia de conducir en Illinois deben ajustarse a los criterios de elegibilidad establecidos por la Secretaría de Estado y cumplir con cada etapa del procedimiento oficial.

Desde mediados de 2024, una ley firmada por el gobernador JB Pritzker permite que los extranjeros sin estatus migratorio legal accedan a un permiso de manejo estándar en el estado.

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben presentar documentación que acredite su identidad, demostrar residencia en Illinois, aportar un número de Seguro Social y contar con un seguro de automóvil vigente.

Los migrantes en Illinois pueden solicitar una licencia de conducir si cumplen con ciertos requisitos Archivo

El secretario de Estado, Alexi Giannoulias, explicó los pasos fundamentales del proceso. El primero consiste en presentarse en una oficina del organismo y exhibir los documentos exigidos, que pueden incluir:

Prueba de identidad: un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), un pasaporte extranjero acompañado de una visa estadounidense válida, el formulario I-94 o una tarjeta de residencia permanente.

un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), un pasaporte extranjero acompañado de una visa estadounidense válida, el formulario I-94 o una tarjeta de residencia permanente. Comprobante de residencia: como facturas de servicios o extractos bancarios.

A esto se suma el pago de la tarifa correspondiente, que en noviembre de 2025 asciende a US$30. Los solicitantes también deben entregar licencias vigentes de otros estados y aprobar los exámenes de visión, conocimientos viales y conducción práctica.

El período duración de las licencias de conducir de Illinois dependen de la edad del conductor Freepik

Vigencia de la licencia de conducir para migrantes en Illinois

En una primera etapa, la Secretaría de Estado otorga a los solicitantes un permiso temporal con una duración de 90 días. Este documento funciona como identificación estatal para conducir mientras se procesa la emisión de la tarjeta permanente, cuyo envío suele concretarse en un plazo estimado de 15 días hábiles.

En cuanto a la validez general de las licencias en Illinois, el período depende de la edad del conductor: