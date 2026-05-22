En Texas: nueva encuesta revela quién ganaría el Senado entre Cornyn y Talarico

A poco más de cinco meses de las elecciones de medio término de noviembre de 2026, una nueva encuesta mostró un escenario ajustado en Texas para la carrera por el Senado de Estados Unidos. El relevamiento reflejó que el republicano John Cornyn, quien aún no ganó su interna, y el demócrata James Talarico se encuentran prácticamente empatados, en una contienda que podría definirse por apenas unos puntos.

Encuesta en Texas: Cornyn y Talarico quedan en empate técnico por el Senado

La encuesta de Texas Southern University junto con YouGov analizó dos posibles escenarios para la elección al Senado, debido a la interna republicana que enfrenta el 26 de mayo a John Cornyn y al fiscal general de Texas, Ken Paxton.

El veterano senador John Cornyn busca asegurar la candidatura del Partido Republicano en el balotaje interno del 26 de mayo Fotomontaje con imágenes de Getty Images/AFP

El ganador de ese balotaje partidario será quien represente al Partido Republicano en noviembre frente al demócrata James Talarico y al libertario Ted Brown.

En el escenario donde Cornyn obtiene la candidatura republicana, el sondeo mostró una diferencia mínima. El 45% de los votantes dijo que respaldaría al del partido rojo, mientras que el 44% aseguró que votaría por Talarico. Además, un 3% manifestó apoyo al libertario Brown y un 8% todavía no decidió su voto.

La situación se vuelve todavía más cerrada si el candidato republicano termina siendo Paxton. En ese caso, el relevamiento registró un empate exacto: 45% para él y 45% para Talarico. Brown recibiría el 2% de los votos y el 8% restante continúa indeciso.

Imagen de Cornyn, Paxton y Talarico: qué muestra el sondeo de TSU/YouGov

De acuerdo con los datos de TSU/YouGov, Talarico aparece como el dirigente mejor valorado entre los aspirantes al Senado. El 46% de los votantes probables tiene una opinión favorable sobre el legislador demócrata, mientras que el 35% posee una visión negativa. Además, un 19% aseguró no conocerlo lo suficiente como para emitir una opinión.

La situación es distinta para los republicanos. Cornyn registra una imagen favorable del 37%, pero una desfavorable del 49%, mientras que Paxton tiene un 42% de valoración positiva y un 48% negativa.

El relevamiento también incluyó la percepción sobre el presidente Donald Trump, quien mantiene una fuerte influencia dentro del electorado republicano de Texas. Según el estudio, el presidente de Estados Unidos cuenta con una imagen favorable del 48% y desfavorable del 51%.

James Talarico es el aspirante con mejor índice de imagen favorable entre los votantes probables de Texas James Talarico

Voto latino, femenino y blanco en Texas: cómo se reparte el apoyo entre Cornyn, Paxton y Talarico

Entre los votantes blancos, tanto Cornyn como Paxton mantienen ventajas amplias sobre Talarico:

En un eventual enfrentamiento entre Cornyn y Talarico, el republicano obtiene el 55% entre los electores blancos contra el 34% del demócrata.

Sin embargo, entre los votantes afroamericanos ocurre lo contrario. Talarico alcanza niveles de apoyo superiores:

Frente a Cornyn : 79% para Talarico y 11% para Cornyn.

: 79% para Talarico y 11% para Cornyn. Frente a Paxton: 81% para Talarico y 11% para Paxton.

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En el electorado latino también aparece una leve ventaja para el candidato demócrata. Talarico supera a Cornyn por cuatro puntos entre los latinos, con 47% contra 43%. Ante Paxton, la diferencia aumenta a ocho puntos: 48% frente a 40%.

Entre las mujeres, Talarico aventaja tanto a Cornyn como a Paxton. Contra el primero obtiene 48% frente a 41%, mientras que frente al segundo alcanza 49% contra 38%.

Entre los hombres, la tendencia se invierte. Cornyn logra el 50% contra el 39% de Talarico, y Paxton registra 51% frente a 41%.