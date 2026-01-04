Ya entró en vigor en Illinois: cambios en la licencia de conducir, examen online y freno a trampas con celular

Desde el 1° de enero de 2026, Illinois efectuó cambios relacionados con las leyes de conducción. Esto se aplicó por medio de la ley HB 2983, que plantea modificaciones en los exámenes de conducir y prevención de trampas.

Punto por punto, las nuevas normativas para conducir

La Ley HB 2983 fue impulsada por el Representante Estatal Edgar González Jr. y el Senador Estatal Steve Stadelman. La medida busca adaptar los procesos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) a la tecnología actual y combatir los fraudes en las pruebas de conducir por medio de dos estrategias:

Exámenes en línea : se permite a la Secretaría de Estado administrar exámenes escritos de forma remota a través de Internet, además de las instalaciones físicas.

: se permite a la Secretaría de Estado administrar exámenes escritos de forma remota a través de Internet, además de las instalaciones físicas. Sanciones por fraude: se penaliza los fraudes como el uso de un micrófono oculto en la prueba con la intención de que otra persona responda las preguntas por él.

Ahora los exámenes de conducir se pueden hacer en línea Freepik

Otro de los pilares de la normativa es mejorar la seguridad de quienes comparten la vía con vehículos motorizados.

Para ello, exige que el conductor de un vehículo cambie de carril antes de rebasar a un ciclista y mayor prioridad a los ciclistas cuando hay un semáforo específico para ellos.

Otros cambios administrativos y de licencias en la DMV

La ley cuenta con ajustes a procedimientos internos y requisitos técnicos. Uno de ellos hace alusión a los conductores de autobuses escolares, quienes podrán estar exentos del examen escrito si ya poseen una licencia válida (o vencida hace menos de 30 días) de otro estado con los endosos correspondientes.

Los conductores de autobuses escolares pueden poseer una licencia válida de otro estado Charles Krupa - AP

“Un solicitante de un permiso de conducir de autobús escolar o una licencia de conducir comercial con una autorización para conducir autobuses escolares no está obligado a aprobar un examen escrito si posee una licencia de conducir comercial válida o una licencia de conducir comercial vencida en los últimos 30 días, emitida por otro estado con autorizaciones para autobuses escolares y pasajeros", señala el escrito de la disposición.

Con relación a las licencias agrícolas, la Ley HB 2983 extiende el período de las licencias comerciales restringidas para industrias de servicios agrícolas a 210 días en cualquier periodo de 12 meses. Antes, el lapso era de 180 días.

La Secretaría de Estado tiene ahora la facultad de destruir registros de conducción de hace 20 años o más de personas que no tenían licencia de Illinois, siempre que no tengan condenas pendientes Freepik

Asimismo, la Secretaría de Estado tiene la facultad de destruir registros de conducción de hace 20 años o más de personas que no tenían licencia de Illinois, siempre que no cuenten con condenas o suspensiones vigentes.

Estas son las multas por manejar sin licencia de conducir en Illinois

De acuerdo con el Código de Vehículos de Illinois, para manejar de forma legal en Illinois obligatorio contar con una licencia de conducir válida, que debe ser emitida por el Secretario de Estado.

Para poder obtener una licencia de conducir en el estado, los conductores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener por lo menos 18 años (los conductores que tengan 16 y 17 años deberán contar con el consentimiento de un padre o tutor).

Pasar un examen teórico sobre señales y normas de tránsito.

Rendir una prueba práctica.

Manejar sin licencia puede ser considerado un delito menor de Clase B. Esto quiere decir que puede aplicar multas que puede llegar a ser hasta US$1500 y seis meses de prisión para aquellos que sufran su primera infracción.