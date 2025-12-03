El anuncio del DMV en Illinois que afecta a quienes sacan la licencia de conducir en diciembre 2025
La decisión se tomó debido a las bajas temperaturas que se registran en el estado
- 3 minutos de lectura'
La oficina del secretario de Estado de Illinois emitió un anuncio que afecta a todas las personas que tenían previsto obtener su licencia de conducir durante diciembre, como medida preventiva ante las condiciones peligrosas en las carreteras.
Cuál es el anuncio de Illinois que impactará en las licencias de conducir en diciembre
A través de redes sociales, la oficina del secretario de Estado informó que todas las pruebas de manejo quedan suspendidas temporalmente en los establecimientos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
La decisión se tomó debido a las condiciones extremas de frío que han afectado al estado en los últimos días.
Según Telemundo, una tormenta dejó hasta seis pulgadas de nieve durante el fin de semana en el área de Chicago, seguida de otra nevada importante el lunes 1° de diciembre que impactó el norte, centro y sur del estado.
A esto se suman temperaturas anormalmente bajas, lo que mantiene gran parte de las carreteras con nieve o hielo, total o parcialmente.
Por estas razones, las autoridades determinaron suspender o retrasar los exámenes de manejo en prácticamente todo Illinois.
Hasta ahora no se ha dado una fecha oficial para retomar estas pruebas. La oficina del secretario de Estado pidió a los automovilistas comunicarse al 800-252-8980 antes de acudir a una oficina del DMV, para confirmar si está abierta y si realizan exámenes de manejo.
Cuál es el costo y vigencia de la licencia de conducir en Illinois en 2025
La ley de Illinois establece que todos los conductores que solicitan por primera vez la licencia de conducir en el estado deben realizar tres etapas para conseguirla: una prueba teórica, una evaluación visual y una prueba de manejo.
Los costos de la licencia de conducir en Illinois son distintos según la edad de los solicitantes:
- Conductores de 18 a 20 años: US$5
- Conductores de 21 a 68 años: US$30
- Conductores de 69 a 80 años: US$5
- Conductores de 81 a 86 años: US$2
- Conductores de 87 años o más: sin costo
Estas tarifas se aplican tanto para las primeras emisiones como para la renovación, con excepción de que existan cargos adicionales por reemplazo, duplicado o actualización de datos del automovilista.
Mientras que el periodo de validez de la licencia de conducir es de dos a cuatro años, acorde a la edad de los conductores, para las personas mayores de 87 años se debe renovar de forma anual y presentar un examen de manejo.
Multas por dejar encendido el auto en días fríos
Los habitantes de Illinois tienen prohibido encender el auto y dejarlo de esa manera sin supervisión para calentarlo durante la temporada invernal, sin que haya al menos una persona en el interior, ya que de lo contrario podrían ser acreedores a una multa, de acuerdo con NBC Chicago.
No obstante, hay algunas excepciones a esta normativa, como encender el vehículo de forma remota (para algunos de los modelos más recientes), sin necesidad de abrir el auto, siempre y cuando las puertas permanezcan bloqueadas.
No obstante, las autoridades del estado advierten que esta práctica de dejar encendido el auto puede propiciar el aumento de robos.
