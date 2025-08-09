“Indian Head”: así es la moneda de cobre de un centavo de dólar que puede valer US$70.000

En la numismática, ciertas monedas alcanzan valores elevados por su estado de preservación, su escasez y su relevancia histórica. Uno de los casos más representativos es el centavo estadounidense de 1861, parte de la serie conocida como Indian Head Cents. Esta moneda, fabricada con una aleación de cobre y níquel, forma parte de una emisión limitada que despierta el interés de coleccionistas y casas de subastas.

Por qué es tan valioso el centavo Indian Head de 1861

A lo largo de esos años, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo millones de centavos de este tipo. No obstante, la edición de 1861 fue identificada como una de las más difíciles de encontrar en condiciones óptimas. Aunque las cifras de acuñación no fueron bajas, alrededor de 10 millones de ejemplares, el paso del tiempo y la circulación dejaron muy pocos en estado casi perfecto.

Las monedas de esta serie fueron acuñadas con una aleación que contiene 88% de cobre y 12% de níquel Foto Heritage Auctions

El diseño del Indian Head mantuvo el mismo anverso desde su primera aparición, que muestra una figura femenina con tocado nativo americano, rodeada por la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” y el año de emisión en la parte inferior. En el reverso, la pieza de 1861 se diferencia por una corona de laurel más elaborada y el añadido de un escudo en la parte superior del grabado que enmarca la leyenda “ONE CENT”.

Cómo identificar un centavo Indian Head auténtico

Las monedas de esta serie fueron acuñadas con características que se pueden corroborar al observar:

Año: 1861.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: James Barton Longacre.

Diámetro: 19,00 milímetros.

Peso: 4,70 gramos.

Metal: 88% cobre, 12% níquel.

Color: su alineación les confiere un tono más pálido que otras monedas de un centavo de la época.

Además, los ejemplares de 1861 mejores conservados, suelen presentar detalles de acuñación bastante claros, lo que incluye los cuatro diamantes en la cinta del tocado en el anverso, una característica que sirve como referencia para detectar falsificaciones o copias con desgaste excesivo.

Las monedas mejores conservadas deben presentar detalles de acuñación bastante claros Foto Heritage Auctions

Las monedas bien conservadas también mantienen un brillo particular en sus superficies, con tonos que pueden variar desde el ámbar pálido hasta matices melocotón y azulados, esto depende de su almacenamiento y exposición al ambiente.

Una característica adicional de interés es la clasificación numismática. El sistema MS (Mint State) va de MS60 a MS70, siendo este último la máxima calificación para piezas que no fue manipuladas o deterioradas desde su producción. La rareza de una aumenta de manera exponencial a medida que se acerca al MS70, lo que influye directamente en su precio en subastas.

Cuánto vale el centavo de dólar de 1861 en el mercado actual

La demanda por el Indian Head de 1861 se incrementó no solo por su estética y contexto histórico, sino también por la escasez de ejemplares en estado superior. Según los registros del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), solo un centavo de esta emisión recibió la calificación MS68, lo que lo convierte en una pieza única en el mercado.

El ejemplar valioso fue calificado como MS68 debido a su excelente estado de conservación Foto Heritage Auctions

Este ejemplar, reconocido por su excelente conservación y detalles visibles sin desgaste aparente, fue subastado por US$63.250 en Heritage Auctions. No obstante, de acuerdo con la guía de precios de PCGS, este tipo de moneda podría alcanzar valores de hasta US$70.000, el precio final depende del interés de los coleccionistas y de las condiciones específicas de la subasta.

La rareza de este centavo no se limita a su versión de circulación. Las ediciones “Proof” o de prueba, acuñadas en menor cantidad y destinadas a coleccionistas o archivos oficiales, también tienen una presencia escasa en el mercado. De las mil monedas de prueba emitidas en 1861, menos de la mitad se conservan actualmente, y aquellas en condiciones superiores son aún más difíciles de obtener.