“Indian Head”, la moneda de US$10 de oro que se vendió por más de US$100.000: existen menos de 100 ejemplares

El 14 de enero de 2026, la casa Heritage Auctions concretó la venta de una moneda estadounidense de diez dólares fechada en 1911 por una cifra superior a los US$100 mil. La pieza pertenece a la serie conocida como “Indian Head”, una de las más estudiadas dentro de la numismática de Estados Unidos.

Indian Head: la moneda de 1911 muy buscada por los coleccionistas

Esta serie forma parte de las denominadas “águilas” de oro de US$10 acuñadas entre 1907 y 1933. La versión de 1911 vendida en Heritage Auctions se distingue por haber sido emitida como moneda de prueba (proof), destinada principalmente a coleccionistas y no a la circulación cotidiana.

La moneda estadounidense que fue vendida por más de US$100.000 debido a estas características distintiva

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), solo se produjeron 95 unidades, lo que condiciona su disponibilidad actual y explica los precios alcanzados en subastas.

El diseño responde al escultor Augustus Saint-Gaudens, autor de varias piezas emblemáticas del sistema monetario estadounidense de comienzos del siglo XX. En el anverso se observa el retrato de la Libertad con tocado indígena. El reverso muestra un águila posada sobre una rama.

La serie surgió en un período de reformas estéticas del dinero metálico estadounidense. En 1908 se reincorporó al reverso el lema “IN GOD WE TRUST”, que había sido omitido en emisiones previas de 1907 y comienzos de 1908. Desde entonces, la pieza se acuñó de forma intermitente hasta 1933, año en que EE.UU. abandonó el patrón oro y suspendió la producción de ejemplares de ese metal.

Por qué la versión de 1911 es especialmente valiosa

Las pruebas de 1911 fueron elaboradas nuevamente con acabado arenado después de que la Casa de la Moneda experimentara con superficies satinadas en 1909 y 1910. Este proceso generaba una apariencia mate con textura granular.

Sin embargo, no todas las piezas presentan exactamente el mismo aspecto: la mayoría muestra grano grueso y tono mostaza oscuro, mientras que una minoría, incluido el ejemplar subastado, posee grano más fino y color ligeramente más claro.

Cuanto mejor es su estado, mayor es la cotización alcanzada. El ejemplar vendido fue calificado como PR66 por la entidad certificadora Numismatic Guaranty Company, lo que indica un nivel de preservación alto dentro de la escala profesional.

La pieza fue acuñada en 90% oro Heritage Auctions

Cómo identificar una moneda auténtica y valiosa

Para reconocer una moneda de US$10 con potencial numismático, se deben observar varios elementos:

Año : 1911.

: 1911. Ceca : Filadelfia (sin marca de ceca).

: Filadelfia (sin marca de ceca). Diseñador : Augusto San Gaudens.

: Augusto San Gaudens. Borde : estrellas elevadas.

: estrellas elevadas. Diámetro : 26,80 milímetros.

: 26,80 milímetros. Peso : 16,70 gramos.

: 16,70 gramos. Acuñación : 95 unidades.

: 95 unidades. Composición : 90% oro, 10% cobre.

: 90% oro, 10% cobre. Anverso : muestra el retrato de la Libertad con un tocado de plumas, grabado con las palabras “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1911″ en la parte inferior. 13 estrellas en la periferia superior.

: muestra el retrato de la Libertad con un tocado de plumas, grabado con las palabras “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1911″ en la parte inferior. 13 estrellas en la periferia superior. Reverso : presenta una águila posada sobre un conjunto de flechas, sosteniendo una rama de olivo entre sus garras. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA”, “E PLURIBUS UNUM” y “TEN DOLLARS” aparecen en la periferia superior, a la derecha del cuello del águila, y en la periferia inferior, respectivamente.

: presenta una águila posada sobre un conjunto de flechas, sosteniendo una rama de olivo entre sus garras. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA”, “E PLURIBUS UNUM” y “TEN DOLLARS” aparecen en la periferia superior, a la derecha del cuello del águila, y en la periferia inferior, respectivamente. Característica proof : resulta clave verificar la textura mate, que no coincide con el brillo de las monedas de circulación.

: resulta clave verificar la textura mate, que no coincide con el brillo de las monedas de circulación. Calidad de conservación: marcas de contacto, desgaste o alteraciones en la superficie reducen significativamente el valor. Las piezas mejor preservadas mantienen detalles nítidos en el retrato, el plumaje del águila y las inscripciones.

Además, la pieza presenta una textura propia del método de arenado, con leves pérdidas de definición en algunos sectores del retrato debido al proceso de fabricación. Su coloración se describe como oro oliva, tonalidad frecuente en estas pruebas.

La moneda fue calificada como PR66 debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions

Cuánto vale la Indian Head de 1911 en el mercado de coleccionistas

Heritage Auctions vendió el ejemplar calificado como PR66 por NGC a US$103.700, el 14 de enero de 2026. Sin embargo, esta serie podría elevar aun más su valor. El récord de venta fue establecido por US$192 mil por un ejemplar calificado como PR67.

Según la guía de precios de PCGS, las piezas en condiciones excepcionales pueden acercarse a los US$475 mil, aunque tales casos son poco frecuentes.

La certificación PR67 ubica a algunas monedas de 1911 entre las mejores de toda la serie. Solo un número muy reducido alcanza ese nivel, y no existen registros de ejemplares con calificación superior dentro de esta emisión. En consecuencia, cada aparición en el mercado genera atención inmediata entre coleccionistas especializados.

La combinación de escasez, historia y estado de conservación explica por qué un ejemplar puede superar ampliamente los US$100 mil y, en casos excepcionales, alcanzar valores aún mayores en el mercado internacional.