Intentó viajar sin Real ID en Estados Unidos y cuenta la advertencia que le hizo la TSA

El pasado 7 de mayo de 2025 se implementaron las medidas de la Ley Real ID que exigen una identificación para abordar vuelos. A raíz de la entrada en vigor de las disposiciones, en las redes sociales, algunos viajeros han contado su experiencia al intentar subir a un avión sin un documento aceptable.

Recibió una tarjeta roja de la TSA: mujer cuenta su experiencia en un aeropuerto

Una de las historias en Reddit que ha llamado la atención de los usuarios de la plataforma es la de la cuenta @stwbrychelscake. La mujer contó que debido a una orden judicial no ha podido obtener un pasaporte u otra identificación que cumpla con la normativa.

Los pasajeros que aún no tengan una Real ID u otra identificación válida por la TSA podrían sufrir retrasos y revisiones adicionales TSA

“Volé hoy sin una identificación Real ID. No puedo conseguir uno actualizado por una orden judicial. Simplemente, me entregaron un papel, me limpiaron las manos y entré. No tardó más de lo habitual”, escribió en la red social.

La mujer acompañó la publicación con una imagen de la tarjeta roja que recibió por parte de los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Se trata de una papeleta con letras blancas que dice: “La identificación que presentó NO cumple con los requisitos de Real ID. Necesitará una Real ID u otra forma de identificación válida para su próximo vuelo o podría sufrir retrasos”.

En los comentarios de la publicación, que ha alcanzado más de 2 millones de reacciones, la usuaria explicó: “Dejan volar sin identificación, solo que el proceso será un poco más largo. Asegúrate de tener tu certificado de nacimiento como respaldo, pero no tendrás problema”.

En ese mismo contexto, una revisión de ABC News indica que la mayoría de los aeropuertos en Estados Unidos operaron sin problemas luego de que entraron en vigor los requisitos de la Real ID. “A los viajeros sin el documento actualizado aún se les permitió moverse por la seguridad fácilmente”, señalan.

Con respecto a las tarjetas rojas, el medio explicó que a quienes no tenían identificación se les entregaron los papeles para informales que en el futuro necesitarían presentar una identificación Real u otra aceptada a nivel federal para viajar en avión dentro de EE.UU.

El papel también incluye un código QR que los viajeros pueden usar para ver una lista de identificaciones aceptables por la TSA.

Qué pasará con los pasajeros que no tengan una Real ID para volar: esto dicen las autoridades

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de las medidas de cumplimiento de la legislación en los puntos de control de la TSA de todo el país.

La TSA aplicará la normativa Real ID y garantizará que no se afecten los tiempos de espera Seth Wenig - AP

“Real ID ayuda a garantizar que los viajeros sean quienes dicen ser y previene el fraude por parte de delincuentes, terroristas e inmigrantes indocumentados”, precisó la secretaria Kristi Noem.

En un comunicado, la agencia advierte que la TSA aplicará la normativa y garantizará que no se afecten los tiempos de espera ni las solicitudes de revisión, especialmente para aquellos pasajeros que presenten su Real ID, pasaporte u otra identificación válida.

“Los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con la normativa Real ID en los puntos de control de la TSA y que no tengan otra identificación válida serán notificados de su incumplimiento y podrían ser dirigidos a una zona separada para una revisión adicional”, explican.