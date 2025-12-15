Inter Miami reemplaza a Alba con el español Reguilón

El Inter Miami de Lionel Messi, flamante campeón de la liga norteamericana de fútbol (MLS), anunció este lunes la contratación del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, quien reemplazará al retirado Jordi Alba.

El marcador de punta de 28 años, campeón del Mundial de Clubes con el Real Madrid en 2018 y de la Europa League con el Sevilla en 2020, estaba sin equipo desde su salida del Tottenham de Inglaterra en julio.

"Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo", dijo Reguilón.

"Mi objetivo es seguir ganando, ir a por los trofeos que nos faltan y ganarlo todo aquí", afirmó el canterano del Real Madrid, citado en un comunicado del Inter.

Seis veces internacional con España, a la que no defiende desde 2021, el madrileño reemplazará a su compatriota Jordi Alba, quien se retiró del fútbol tras ganar la primera liga del club floridano a principios de mes.

Reguilón firmó contrato hasta diciembre de 2027, con opción de extender el vínculo por una temporada más con el equipo que capitanea Lionel Messi, que además perdió al mediocampista español Sergio Busquets.

Al igual que Alba, Busquets colgó los botines tras la final en la que las Garzas vencieron 3-1 al Vancouver Whitecaps del mediapunta alemán Thomas Müller.

Aunque cuenta con el mediocampista argentino Rodrigo de Paul, el Inter que dirige Javier Mascherano puede sufrir otra baja de renombre, la del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato vence en diciembre y todavía no ha sido renovado.