Inter Miami visita al Toronto en pleno impacto por retirada de Busquets

En su pugna por el liderato en la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi enfrentará el sábado al Toronto FC bajo el impacto del anuncio del retiro de Sergio Busquets, que tomó por sorpresa al vestuario.

El exmediocentro del Barcelona y de la selección española, de 37 años, dio a conocer que colgará las botas a final de este año con un emotivo vídeo publicado la noche del jueves, poco después de comunicarle su decisión al plantel en Toronto.

"Nos reunió a todos y nos lo dijo. Todos nos quedamos sorprendidos, por todo lo que es Busi, lo que consiguió, lo que significa para el equipo", relató el venezolano Telasco Segovia en una videoconferencia de prensa este viernes.

"Yo no sabía que se iba a retirar esta temporada", reconoció el punta, uno de los muchos jóvenes que han crecido en los dos últimos años en Miami junto a ídolos como Busquets, Messi o Luis Suárez.

"Estoy feliz porque pude compartir con él", dijo Segovia, de 22 años, sobre Busquets. "Uno de chico lo vio jugar en el Barcelona y siempre soñó con jugar al lado de él".

Por su parte, el entrenador Javier Mascherano lamentó la despedida de quien fue compañero en una gloriosa etapa del Barcelona.

"Para mí es una lástima porque creo que es un jugador aún vigente que puede seguir dándole mucho al club y al equipo", sostuvo el Jefecito. "Pero es una decisión personal y Busi está convencido totalmente".

En las últimas horas, muchos integrantes del equipo enviaron mensajes de gratitud y reconocimiento a Busquets a través de las redes sociales, incluido su amigo Lionel Messi.

"Juntos casi desde el arranque hasta el final... Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi.

“¡Y todavía nos queda un poquito más!”, escribió el astro argentino en Instagram.

Desde España y otros países, numerosas figuras del mundo del fútbol rindieron tributo a uno de los mejores y más influyentes volantes centrales de la historia, incluidos sus recordados socios Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

Escalada hacia el liderato

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de mudarse a la liga norteamericana (MLS) a mediados de 2023 siguiendo los pasos de Messi.

Su anuncio de retiro es el primero entre los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que conforma junto a Messi, el Pistolero Suárez y el español Jordi Alba.

El equipo de Mascherano quiere ahora conjurarse para que Busquets se retire alzando el primer título del Inter en la MLS en la final del 6 de diciembre.

Antes de los playoffs, Miami tiene todavía por delante cinco partidos de la fase regular comenzando por el del sábado frente al Toronto FC.

La escuadra canadiense ocupa la duodécima posición de la Conferencia Este, sin opciones de clasificar a la postemporada, mientras el Inter sacó su boleto el miércoles con una goleada 4-0 de visita ante New York City FC redondeada con un doblete de Messi, máximo artillero de la liga con 24 tantos en 23 partidos disputados.

El Inter es tercero del Este con 55 puntos, a cinco del líder Philadelphia Union pero con dos partidos pendientes, por lo que guarda esperanzas de concluir en el liderato por segundo año seguido.

Derbi del río Hudson

En otros duelos de la jornada 37, el New York Red Bulls afronta un derbi ante su vecino NY City con la necesidad de un triunfo que lo devuelva a posiciones de playoffs en el Este.

Por el momento, la liga norteamericana tiene a sus dos últimos finalistas fuera de la postemporada ya que el LA Galaxy, ganador de la pasada final frente al Red Bulls, está ya eliminado.

El San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano vivirá un duelo californiano ante el San Jose Earthquakes con la misión de conservar su liderato del Oeste, acechado por el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

