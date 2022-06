Investigación sobre la tragedia de Surfside: el Miami Herald gana un premio por su trabajo periodístico

La Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA por sus siglas en inglés), otorgó tres premios a la investigación forense del Miami Herald sobre el derrumbe de Champlain Towers South en Surfside, llamada House of Cards, incluido también el codiciado premio global Best in Show. Los galardones fueron entregados en una presentación virtual desde Kingston, Jamaica. Este reportaje también arrasó en la misma categoría, pero en la división regional, al igual que en Best Use of Visual Journalism and StoryTelling Tools (mejor uso del periodismo visual y herramientas del storytelling). El medio superó entregas de Colombia, México y Alemania.

House of Cards, la investigación que descubre la tragedia de Surfside

El proyecto premiado, House of Cards, es una investigación periodística sobre el colapso de Champlain Towers South, acompañada con testimonios en multimedia de los testigos, expertos en construcción, ingenieros consultores y más especialistas que indagaron sobre las causas del colapso de la construcción.

Sarah Blaskey, Ben Conarck, Aaron Leibowitz, Eddie Alvarez, Sohail Al-Jamea, David Newcomb y Rachel Handley formaron un equipo que pasó meses entre datos para explicar a los lectores qué fue lo que ocurrió. “El equipo de Miami Herald y McClatchy se siente honrado de recibir un premio tan prestigioso y me enorgullece enormemente ver el trabajo de nuestra sala de redacción reconocido por su impacto”, explicó Monica Richardson, editora ejecutiva del Miami Herald y El Nuevo Herald. “Este logro, entre otros premios recientes, demuestran nuestra fortaleza y capacidad para ser innovadores y creativos en nuestra narración y afirma nuestra posición como una organización de noticias local líder en el país. En última instancia, el periodismo local es una necesidad y una fuerza esencial en nuestra democracia”, añadió.

El reportaje tenía como objetivo principal tratar de encontrar una explicación a cómo un colapso, que comenzó en el área de la piscina, avanzó hacia la torre y mató a 98 personas.

“Educó a nuestros lectores y presentó respuestas a una comunidad que estaba, y aún está, herida y buscando un cierre”, concluyó Richardson.

House of Cards es una reconstrucción interactiva del derrumbe del condominio frente al mar de 12 pisos en Florida, realizada por reporteros, animadores, diseñadores, editores y productores del Miami Herald y McClatchy, su empresa matriz. También ganó el Premio de Periodismo Esserman-Knight

La selección de ganadores de los premios INMA

Los premios INMA honran la investigación y la excelencia en el crecimiento de la audiencia, la marca y los ingresos. Son cincuenta expertos, en medios de 24 países, los que analizan los posibles ganadores entre 922 entradas de 264 marcas de noticias en 44 naciones.

Las categorías incluyen marcas de noticias, plataformas de medios, publicidad, suscripciones, salas de redacción, entre otras.

Un Pulitzer para El Herald

El Herald siempre ha sobresalido por su excelencia, la otra cobertura, sobre el derrumbe del condominio de Surfside también ganó importantes reconocimientos. El 9 de mayo, el Miami Herald obtuvo su Pulitzer número 23, cuando recibió el galardón en la categoría Noticias de última hora, en la que se juzga cómo un medio de comunicación lleva la cobertura de un hecho tan relevante en tiempo real.