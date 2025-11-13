En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Portugal vs. Irlanda: hora y cómo ver en vivo las Eliminatorias Europeas

Falta poco para que terminen las eliminatorias mundialistas de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) y se definan los equipos del viejo continente que obtendrán su pase directo al Mundial 2026.

En la quinta fecha de las clasificatorias europeas, Portugal e Irlanda se enfrentarán en un duelo decisivo que podría acercar a los lusos a la Copa Mundial de la FIFA.

A qué hora y dónde ver el partido entre Portugal e Irlanda de las eliminatorias europeas

El encuentro entre Irlanda y Portugal se disputará el jueves 13 de noviembre de 2025, en el Aviva Stadium, en Dublín, a las 15.45 hs, tiempo del Este de EE.UU.

Portugal casi asegura su boleto al Mundial 2026 (Instagram @cristiano)

Los aficionados del fútbol podrán ver en vivo este y todos los encuentros de la última fase de eliminatorias europeas a través de Disney+, Fox Sports, Fubo TV y ViX, de acuerdo con la página oficial de la UEFA.

Asimismo, Apple TV también transmitirá los enfrentamientos de esta ronda de clasificación del viejo continente, además ofrecerá contenido exclusivo como repeticiones y resúmenes de partidos.

Cómo llegan Irlanda y Portugal a su partido de las eliminatorias europeas

Portugal y Cristiano Ronaldo llegan a este penúltimo juego de las eliminatorias de UEFA como los favoritos para llevarse la victoria frente a Irlanda, con lo cual podrían sellar su pase directo para la Copa Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra tras anotar en el encuentro del Grupo F de la eliminatoria a la Copa Mundial 2026 ante Hungría el martes 14 de octubre del 2025. (AP Foto/Armando Franca) Armando Franca - AP

Los portugueses se mantienen como líderes del Grupo F de la clasificatoria con un total de 10 puntos, muy por encima del segundo lugar, que es Hungría, que suma cinco unidades, contra cuatro de los irlandeses y apenas tres de Armenia.

Irlanda viene de ganar apenas uno de sus últimos tres encuentros de las eliminatorias europeas, donde se impuso apenas 1-0 ante Armenia. Aunque, los irlandeses ya cayeron anteriormente frente a los portugueses 1-0 y empató 2-2 contra Hungría.

Mientras que CR7 y Portugal se han mantenido invictos en sus últimos cuatro duelos con tres victorias y solo un empate, este último contra Hungría, en un duelo cerrado que culminó con un marcador 2-2.

Alineaciones del partido entre Irlanda y Portugal en noviembre

Las posibles alineaciones para el partido entre Irlanda y Portugal, aunque aún no son publicadas de manera oficial, podrían ser las siguientes, con base en los juegos anteriores de ambas escuadras, según Sports Illustrated.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, festeja tras anotar ante Hungría en un encuentro de las eliminatorias mundialistas, el martes 14 de octubre de 2025 en Lisboa (AP Foto/Armando Franca) Armando Franca - AP

Portugal: Diogo Costa, Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Rafael Leao.

Irlanda: Caoimhín Kelleher, Dara O’Shea, Nathan Collins y Jake O’Brien, Ryan Manning, Jayson Molumby, Will Smallbone y Séamus Coleman, Finn Azaz, Festy Ebosele y Evan Ferguson.

Cuántos partidos faltan para que terminen las eliminatorias de UEFA

El duelo entre Portugal e Irlanda del 13 de noviembre será el noveno partido de 10 jornadas que constan las eliminaciones mundialistas de Europa, por lo que solo faltan dos partidos más para que se definan los equipos que pasarán de manera directa a la justa mundialista del siguiente año.

Portugal's Cristiano Ronaldo, center,walks off the pitch after a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Portugal and Hungary in Lisbon, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Armando Franca)� Armando Franca� - AP�

El último partido de Cristiano Ronaldo en las clasificatorias europeas se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre, mientras que Irlanda se enfrentará de nuevo ante Hungría, también ese mismo fin de semana.